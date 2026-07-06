मूलांक 7 राशिफल 6 जुलाई 2026: लंबे समय से लटके काम पर आज जरूर दें ध्यान, अच्छा बीतेगा दिन
6 जुलाई 2026 मूलांक 4 राशिफल: आज संयम रखकर काम करें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। रिश्ते, करियर, वित्त और स्वास्थ्य पर पूरा राशिफल, शुभ टिप्स के साथ पढ़ें।
Numerology Horoscope Today: आज 6 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वाले लोगों के लिए शांत लेकिन गहरे चिंतन का है। कई दिनों से टले हुए काम या अधूरे पड़े मामले आज फिर से सामने आ सकते हैं। केतु की सूक्ष्म दृष्टि आपको बात की जड़ तक जाने में मदद करेगी। मूलांक 6 माहौल को संतुलित रखना चाहता है, जबकि भाग्यांक 5 थोड़ी हलचल बढ़ा सकता है। आज जल्दबाजी न करें। लंबे समय से अटके कामों पर ध्यान देने से दिन अच्छा बीत सकता है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज रिश्तों में कोई पुरानी उलझन या अधूरी बात फिर से उठ सकती है। यह शिकायत या दूरी के रूप में सामने आ सकती है। आपकी चुप्पी को सामने वाला गलत समझ सकता है, इसलिए केवल सुनना ही काफी नहीं। साफ और नरम शब्दों में अपनी भावना रखें। परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो, तो तकरार बढ़ाने की बजाय शांत रहकर समाधान निकालने की कोशिश करें। प्रेम संबंध में अगर पार्टनर आपकी मन की बात नहीं समझ पा रहा है, तो हल्की उलझन हो सकती है। आज थोड़ी मुलायम बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी।
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मूलांक 7 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज लंबे समय से लटके काम या अधूरी फाइलें फिर से हाथ में लेना फायदेमंद रहेगा। आपकी जांच करने वाली नजर इस समय तेज है, लेकिन दिन में कई छोटे काम एक साथ आने से दबाव बढ़ सकता है। मूलांक 6 आपको टीम के साथ तालमेल बिठाने की समझ दे रहा है। छात्रों को पुराना सिलेबस या छूटा हुआ टॉपिक पहले निपटाना बेहतर रहेगा। बिजनेस में भी पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें। आज जल्दबाजी ना करें, काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें। संयम रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज पुराना अटका लेन-देन या लंबित हिसाब सामने आ सकता है। पहले पूरी जानकारी जुटाएं, फिर कोई फैसला लें। मूलांक 6 समझौते का रास्ता दिखा रहा है, इसलिए जहां जरूरी हो वहां बातचीत से बात सुलझाएं। भाग्यांक 5 की वजह से छोटी जल्दबाजी गड़बड़ी करा सकती है। इसलिए बजट और खर्च का हिसाब लिखकर रखें। आज कोई नया निवेश करने की बजाय पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें। सावधानी से लिए गए फैसले भविष्य में स्थिरता देंगे।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
आज मन में दबी हुई कोई बात सिर, कंधे या पेट में हल्का तनाव पैदा कर सकती है। लंबे समय तक एक जगह बैठकर काम करने से थकान बढ़ सकती है। बीच-बीच में उठकर हल्की चहलकदमी करें और गहरी सांस लें। भारी या तीखा भोजन कम करें। शाम को थोड़ा अकेला समय निकालकर मन को शांत करें। आज का दिन शरीर से ज्यादा मन की शांति का है। छोटी-छोटी राहतें आपको अच्छा महसूस कराएंगी।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात पर अपनी तरफ से निष्कर्ष न बना लें। दुकान या बाजार के काम में पुरानी रसीद अनदेखी न करें। किसी लंबित मुद्दे को फिर से टालना बाद में भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: अटके काम को छोटे हिस्सों में बांटकर तुरंत शुरू करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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