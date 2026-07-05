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मूलांक 7 राशिफल 5 जुलाई 2026: अधूरे काम पूरे करने का है सही समय, आज किस्मत देगी पूरा साथ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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5 जुलाई 2026 मूलांक 7 राशिफल: आज छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी दे सकती है। आज अधूरे काम पूरे करने का सही समय है, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सावधानियां जानिए।

मूलांक 7 राशिफल 5 जुलाई 2026: अधूरे काम पूरे करने का है सही समय, आज किस्मत देगी पूरा साथ

Numerology Horoscope Today: आज 5 जुलाई 2026 का दिन आपके लिए शांत लेकिन गहरे संतुलन का है। मूलांक 7 की ऊर्जा आपको भीड़ से थोड़ा अलग रहकर अधूरे काम निपटाने की प्रेरणा दे रही है। केतु की सूक्ष्म दृष्टि आपको छोटी-छोटी गड़बड़ियों को भी आसानी से पकड़ने में मदद करेगी। दिन की हलचल भले ही ज्यादा हो, लेकिन भाग्यांक 4 आपको याद दिला रहा है कि काम को क्रम से और धैर्यपूर्वक करना ही सही रहेगा। आज अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का उत्तम समय है।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में शब्दों से ज्यादा समझ का सहारा लें। आप दूसरों की बात अच्छे से सुनेंगे, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच-समझकर जवाब देंगे। परिवार में कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है। वहां आपकी शांत और संतुलित शैली काम आएगी। प्रेम संबंध में अगर सामने वाला आपकी मन की बात नहीं समझ पा रहा है, तो हल्की उलझन हो सकती है। इसलिए आज सीधे और साफ शब्दों में अपनी बात रखें। केतु की वजह से मन थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकता है, इसलिए अपनापन दिखाने के लिए सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, एक साफ और स्नेही जवाब भी जरूरी रहेगा।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज अधूरी पड़ी फाइलें, पुराने ड्राफ्ट या आधा छोड़ा प्रोजेक्ट फिर से हाथ में लेना फायदेमंद साबित होगा। आपकी जांच करने वाली नजर इस समय बहुत तेज रहेगी। जहां दूसरों को मामूली बात नजर आएगी, वहां आप छूटी हुई कड़ी या छोटी गलती आसानी से पकड़ सकेंगे। दिन में बातचीत और मीटिंग्स बढ़ सकती हैं, लेकिन भाग्यांक 4 आपको सलाह दे रहा है कि बिना सोचे-समझे नया काम शुरू ना करें। छात्रों को एक साथ बहुत कुछ पढ़ने की बजाय टॉपिक को अलग-अलग करके पढ़ना बेहतर रहेगा। ऑफिस में कम बोलकर सही और सटीक बात कहने से आपकी छवि मजबूत बनेगी। बिजनेस में पुराने काम पूरे करना नए काम से ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

आर्थिक मामलों में आज धीमा और सावधानी भरा रवैया आपके पक्ष में रहेगा। कोई पुराना भुगतान, लंबित हिसाब या घरेलू खर्च का बंटवारा दोबारा देखना फायदेमंद होगा। केतु की सूक्ष्म दृष्टि आपको छिपी हुई गलतियों को पकड़ने में मदद करेगी। इसलिए कागजात, रसीदें या ऑनलाइन एंट्री का मिलान जरूर कर लें। मूलांक 5 के प्रभाव से छोटी-छोटी वित्तीय बातें सामने आ सकती हैं। भाग्यांक 4 आपको सलाह दे रहा है कि सिर्फ याददाश्त पर भरोसा ना करें, लिखित रिकॉर्ड रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आज कोई नया निवेश करने की बजाय पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

आज शरीर से ज्यादा मन को शांति की जरूरत महसूस होगी। लंबे समय तक एक ही बात पर सोचते रहने से गर्दन, कंधे या सिर में जकड़न हो सकती है। बीच-बीच में उठकर हल्की चहलकदमी करें। चुपचाप बैठकर गहरी सांस लेना आपको राहत देगा। भारी और तला-भुना खाना कम करें, सादा और हल्का भोजन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शोर-शराबे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। इससे आपका मन जल्दी संतुलित हो जाएगा और दिन का अंत अच्छा रहेगा।

कुल मिलाकर आज का दिन अधूरे काम पूरे करने और शांत रहकर आगे बढ़ने वाला है। किस्मत भी आपका साथ देगी। सही समय पर सही कदम उठाएं तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: परिवार की बात बीच में काटकर फैसला न बनाएं। अधूरे काम छोड़कर नए कामों में न उलझें। मन की दूरी को नाराजगी समझे जाने न दें।

आज की सलाह: चुप रहकर नहीं, साफ बोलकर अधूरे काम पूरे करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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