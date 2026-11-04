मूलांक 7 राशिफल 4 नवंबर: ऑफिस की जिम्मेदारियों को हल्के में ना लें, पढ़ें केतु के संकेत
मूलांक 7 वालों को आज कई चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत है। आज यानी 4 नवंबर के दिन केतु की चेतावनी है कि आप हर एक चीज को हल्के में नहीं ले सकते हैं।
मन खूब प्रसन्न रहेगा और जिम्मेदारियों का बोझ अपनी मस्ती पर हावी नहीं होने देंगे। दिन का यही हल्कापन अच्छा लगेगा, लेकिन मौज में कारोबारी मुलाकातें छूटने और ऑफिस के काम की अनदेखी होने की आशंका है। 4 नवंबर 2026 का मूलांक 4 आपका मित्र है और भाग्यांक 7 आपके अपने अंक से मेल खाता है। यह मेल मन की सहजता को सहारा देगा। आपके स्वामी केतु भीतर की समझ और कुछ दूरी बनाकर चीजों को देखने से जुड़े हैं। अपने मन की सुनना सुख देगा, पर काम से दूरी बढ़ने पर ध्यान दें। खुश रहने के लिए खुद को दोष न दें। बस तय जिम्मेदारियों को दिन से गायब न होने दें।
लव राशिफल
आपका खुशमिजाज अंदाज रिश्तों की बातचीत में हल्कापन लाएगा। हंसी और दिलचस्प बातों में मन रमेगा, मगर किसी तय घरेलू जिम्मेदारी को भूलना खटक सकता है। पार्टनर से किया कोई वादा हो तो उसे अपने कार्यक्रम में जगह दें। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव आपको अपनी ही धुन में रखेगा। ऐसे में आपके मन की खुशी सामने वाले तक साफ पहुंचनी चाहिए। परिवार के साथ मजेदार पल का आनंद लें। किसी की गंभीर जरूरत सामने आए तो उसे मस्ती में टालने से बचें।
करियर राशिफल
कामकाज में सबसे बड़ी चुनौती मन को तय कार्यक्रम से जोड़े रखना रहेगी। मौज में कारोबारी मुलाकात छूटने या ऑफिस की जिम्मेदारी पीछे पड़ने की आशंका है। बाजार या दुकान का काम हो तो मिलने का तय वक्त अलग से दर्ज करें। केतु की जांच परख वाली प्रवृत्ति यहां मददगार बनेगी। निकलने से पहले देखें कि किससे मिलना है और कौन सा काम सौंपना है। पढ़ाई में भी पसंदीदा विषय पर टिके रहकर जरूरी अभ्यास छोड़ने से बचें। मन हल्का है, इसलिए खुद पर नाराज होने की जगह छोटे काम पूरे करने का क्रम बनाएं।
फाइनेंस राशिफल
खुशी और मस्ती के बीच पैसों से जुड़े काम पीछे छूटने न दें। किसी कारोबारी मुलाकात में लेनदेन की बात तय हो तो उसका वक्त याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाएं। केतु का दूरी बनाने वाला गुण हिसाब से उदासीनता में न बदले। मनोरंजन पर रकम लगाने से पहले तय भुगतान देख लें। निवेश का कोई विषय सामने हो तो केवल अच्छे मूड को फैसले का आधार न बनाएं। दिन की प्रसन्नता अपने आप आर्थिक लाभ का संकेत नहीं है।
हेल्थ राशिफल
खुश मन के साथ दिन हल्का लगेगा, लेकिन मस्ती में अपनी रोज की देखभाल टालने से बचें। केतु का भीतर झांकने वाला गुण अपनाएं और कुछ देर देखें कि आप सहज हैं या केवल काम टाल रहे हैं। मनोरंजन के बीच छोटा विराम लेकर अपनी दिनचर्या पर नजर डालें। जरूरी काम याद रखने के लिए नोट बना देने से मन बार बार उसी में नहीं उलझेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मस्ती में कारोबारी मुलाकात छूटने का ध्यान रखें। ऑफिस की तय जिम्मेदारी को हल्के में न लें। घरेलू वादा भूलकर हंसी में न टालें।
आज की सलाह: मस्ती शुरू करने से पहले तय मुलाकातों के रिमाइंडर लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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