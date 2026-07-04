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मूलांक 7 अंक ज्योतिष 4 जुलाई 2026: आज छोटी लापरवाही भी दे सकती है बड़ी परेशानी, सतर्क रहना जरूरी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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4 जुलाई 2026 मूलांक 7 राशिफल: आज छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी दे सकती है। रिश्तों, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सतर्क रहें, सफाई रखें और सही फैसले लें। शुभ अंक, रंग और खास सलाह के साथ पूरा भविष्यफल पढ़ें।

मूलांक 7 अंक ज्योतिष 4 जुलाई 2026: आज छोटी लापरवाही भी दे सकती है बड़ी परेशानी, सतर्क रहना जरूरी

Numerology Horoscope Today: आज 4 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वाले लोगों के लिए सतर्कता और स्पष्टता का दिन है। केतु का प्रभाव आपको भीतर की आवाज सुनने और बेकार चीजों से दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। छोटी-छोटी लापरवाहियां आज बड़ी परेशानी बन सकती हैं। इसलिए हर काम में सावधानी बरतें। मूलांक 4 व्यवस्था की मांग कर रहा है, जबकि भाग्यांक 3 आपको साफ-साफ बोलने की शक्ति देगा।

मूलांक 7 का लव राशिफल

रिश्तों में आज सफाई की जरूरत है। पुरानी नाराजगी, अधूरी बात या मन में जमा शक दूरी बढ़ा सकता है। केतु आपको बहुत कुछ महसूस कराता है, लेकिन सामने वाला बिना बोले सब नहीं समझ पाएगा। प्रेम संबंध में कोई पुरानी बात मन में रखकर चुप ना रहें। नरमी से लेकिन साफ-साफ कह दें। परिवार में भी हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आदत छोड़ें। जो बात आपको खटक रही है, उसे शांत तरीके से रखिए। हल्की और स्पष्ट बातचीत से रिश्तों का बोझ कम होगा और विश्वास बढ़ेगा।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में आज छंटाई और जांच का दिन है। कोई जरूरी कागज, ईमेल, फॉर्म या डेटा दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। अधूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना बाद में मुश्किल खड़ी कर सकता है। छात्रों के लिए यह समय नोट्स, फाइल या विषयों को व्यवस्थित करने का है। बिखराव कम होगा, तो ध्यान बेहतर टिकेगा। ऑफिस या बिजनेस में भी पुरानी फाइलें, स्टॉक या कस्टमर डिटेल्स का मिलान कर लें। मूलांक 4 दिन को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा। साफ-सुथरा काम करने से गलतियां कम होंगी और परिणाम बेहतर आएंगे।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज छोटे-छोटे रिसाव पर नजर रखनी होगी। कभी-कभी बड़ा नुकसान नहीं, बल्कि बेतरतीब खर्च और भूले हुए भुगतान से होता है। पुरानी रसीदें, ऑटो डेबिट, सब्सक्रिप्शन या बाकी हिसाब एक बार जांच लें। कोई नया लेन-देन हो तो शर्तें अच्छे से पढ़कर ही आगे बढ़ें। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए जरूरत और उपयोगिता को आधार बनाएं। साफ हिसाब-किताब रखने से भविष्य में उलझन कम होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

भीतर जमा थकान आज शरीर पर भारीपन की तरह दिख सकती है। गर्दन, कंधे या सिर में तनाव महसूस हो सकता है। कमरा, डेस्क या सोने की जगह थोड़ी व्यवस्थित कर लें। तेज आवाज और लगातार हलचल से थोड़ी दूरी बनाएं। कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। अगर सिर भरा-भरा, लगे तो कागज पर जरूरी बातें लिखकर अलग कर दें। आरामदायक कपड़े पहनें और हल्का संगीत सुनें। इससे मन और शरीर दोनों को राहत मिलेगी।

कुल मिलाकर आज का दिन आपको सतर्कता और सफाई सिखाने वाला है। छोटी लापरवाही ना करें तो दिन अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति ना दें। पुराने मनमुटाव को नई बातचीत पर हावी ना होने दें। काम की जगह बेकार चीजें जमा ना रहने दें।

आज की सलाह: पहले छांटें, फिर तय करें, तभी काम सरल चलेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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