मूलांक 7 राशिफल 31 अक्टूबर: आपकी अलग सोच दिलाएगी पहचान, नए विचारों से बनेगी बात
Mulank 7 Numerology 31 October 2026: केतु, मूलांक 4 और भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आपकी अलग सोच आज दिलाएगी सफलता।
मन में हल्की साफगोई का एहसास रहेगा और बिखरे विचार एक दिशा पकड़ते दिख सकते हैं। अंक 7 के लोग अक्सर भीतर की आवाज जल्दी सुन लेते हैं, और केतु का यही गुण अब आपके काम आ सकता है। कोई रचनात्मक बात, जैसे लिखना, सजावट, डिजाइन, संगीत या किसी चीज को नए ढंग से जमाना, आपका ध्यान खींच सकती है। बीच में 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपको क्रम और बारीकी देता है, इसलिए कल्पना के साथ व्यवस्था भी जुड़ सकती है। भाग्यांक 6 लोगों, सुंदरता और संतुलन की तरफ झुकाव बढ़ाता है। कम बोलकर सही बात समझना आपकी ताकत रहेगी। जो बात सबको साधारण लगे, उसमें भी आप छिपी कमी या बेहतर तरीका पकड़ सकते हैं।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में ज्यादा शोर नहीं, बल्कि शांत समझ असर दिखाएगी। अगर मन में कोई बात है तो उसे घुमा कर रखने से दूरी बढ़ सकती है। सीधी और नरम भाषा बेहतर रहेगी। केतु आपको भीतर झांकने की आदत देता है, इसलिए आप सामने वाले के मूड को जल्दी भांप सकते हैं। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा सच्ची रुचि काम करेगी। परिवार में किसी अपने की पसंद, घर की साज सज्जा या किसी छोटे काम पर आपकी राय पूछी जा सकती है। वहां आलोचना नहीं, उपयोगी सुझाव दें। इससे तालमेल सहज रहेगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ वहां मजबूत रहेगी जहां जांच, सुधार, डिजाइन, लेखन, रिसर्च या किसी चीज को बेहतर बनाने की जरूरत हो। केतु का स्वभाव गहराई से देखने का है, इसलिए आधी जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आप खुद परखना चाहेंगे। यही तरीका फायदे का हो सकता है। दिन की ऊर्जा में मूलांक 4 का असर काम को ढांचे में लाने में मदद करेगा। भाग्यांक 6 प्रेजेंटेशन, क्रिएटिव प्लान, क्लाइंट की पसंद समझने और टीम के साथ सौम्य तालमेल में सहायक रह सकता है। स्टूडेंट्स किसी कठिन विषय को अपने तरीके से नोट बनाकर समझें। बिजनेस में पैकिंग, डिजाइन, डिस्प्ले या सर्विस की क्वालिटी पर ध्यान देना सही रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी बात बड़ी बन सकती है, इसलिए बारीकी जरूरी रहेगी। घर के छोटे खर्च, जैसे सजावट की चीज, किचन का सामान या किसी मरम्मत पर रकम लगाने से पहले उपयोग जरूर देखें। मन सुंदर और अलग चीज की तरफ जा सकता है, क्योंकि भाग्यांक 6 सुविधा और आकर्षण बढ़ाता है। वहीं मूलांक 4 याद दिलाता है कि हिसाब साफ रहे। केतु का असर यह भी कहता है कि ऑफर से ज्यादा उसकी शर्त समझें। रकम कम हो तब भी बिना देखे सहमति ना दें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
सिर में ज्यादा सोच जमा हो तो थकान शरीर से पहले मन में दिख सकती है। ऐसे में कोई शांत रचनात्मक काम राहत देगा। पांच दस मिनट कुछ लिखना, रंग भरना, धीमा संगीत सुनना या कमरे की चीजें सहेजना मन को स्थिर कर सकता है। पानी कम ना होने दें। अगर दिन भर चुपचाप काम किया है तो शाम को थोड़ी खुली हवा भी बेहतर रहेगी।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी अंतर्दृष्टि का सही उपयोग करते हुए रचनात्मक कार्यों को गति देने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र