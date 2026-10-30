मूलांक 7 राशिफल 30 अक्टूबर 2026: चुप्पी बढ़ा सकती है रिश्तों में दूरी, बातों से सुलझाएं उलझन
मूलांक 7 राशिफल 30 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
मन के किसी कोने में अटकी बात अगर बार बार चुभ रही है, तो उसे सिर्फ दबाकर चलना मुश्किल हो सकता है। अंक 7 पर केतु का असर आपको भीतर से बहुत कुछ समझा देता है, लेकिन कई बार आप कहे बिना ही उम्मीद भी बांध लेते हैं। 30 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 ऐसी ऊर्जा ला रहे हैं जो मन की गांठ को शब्द दे सकती है और बात को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए दूरी बनाकर देखने के साथ साथ जरूरी जगह बोलना भी सीखें। हर बात का हल तुरंत ना निकले, फिर भी साफ बातचीत से बोझ हल्का हो सकता है। उम्मीदों को थोड़ा यथार्थ में रखेंगे, तो दिन संभला हुआ लगेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में चुप्पी सबसे भारी लग सकती है। केतु आपको भीतर से सच दिखाता है, इसलिए आप सामने वाले की कमी जल्दी पकड़ लेंगे, पर अपनी चुप नाराजगी भी उतनी ही गहरी हो सकती है। अगर कोई बात लंबे समय से खटक रही है, तो इशारों में नहीं, सीधे और नरम शब्दों में रखें। प्रेम संबंध में यह समझना जरूरी रहेगा कि चाहत और अपेक्षा एक जैसी नहीं होती। परिवार में भी किसी पुराने मुद्दे को टालने के बजाय शांत समय में उठाना बेहतर रहेगा। थोड़ी नरमी और थोड़ा समायोजन तालमेल लौटा सकता है।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आप सतह से ज्यादा अंदर की बात पकड़ेंगे। यह आपकी ताकत है, क्योंकि केतु जांच पड़ताल और बारीक समझ देता है। फिर भी ऑफिस की मीटिंग में हर बात मन में रख लेने से उलझन बढ़ सकती है। जहां भूमिका, डेडलाइन या जिम्मेदारी साफ ना हो, वहां विनम्रता से पूछना बेहतर रहेगा। मूलांक 3 का असर अपनी बात रखने में मदद करेगा और भाग्यांक 5 तरीके बदलने का संकेत देगा। पढ़ाई करने वालों को भी सिर्फ अकेले सोचते रहने के बजाय टीचर या साथी से अपनी दिक्कत साफ करनी चाहिए। बिजनेस में क्लाइंट की उम्मीद पहले ही स्पष्ट कर लेना बाद की बहस कम कर सकता है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में कोई बड़ा दबाव दिखे या ना दिखे, फिर भी हिसाब की धुंध साफ रखना जरूरी रहेगा। कई बार रिश्तों या भावनाओं से जुड़ी बातों में खर्च का अंदाजा बदल जाता है। इसलिए किसी साझा भुगतान, उधार की बात या पुरानी रकम को साफ शब्दों में तय करें। भाग्यांक 5 छोटे लेकिन जरूरी फैसले जल्दी सामने ला सकता है। केतु का स्वभाव दूरी से देखने का है, इसलिए रकम को भावनाओं से अलग रखकर समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन का बोझ शरीर में चुप थकान बनकर उतर सकता है। ऐसे में बहुत भारी रूटीन की जरूरत नहीं है। दस मिनट अकेले बैठकर गहरी सांस लें और फिर हथेलियों, जबड़े और कंधों को ढीला छोड़ें। केतु से जुड़े लोग भीतर बहुत सोचते हैं, इसलिए मन खाली करने के लिए दो पन्ने लिखना भी राहत दे सकता है। नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ला या चेहरा धोना भी ताजगी देगा।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हुए संबंधों को मजबूत बनाने का है। आज आपका शुभ अंक 5 है एवं शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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