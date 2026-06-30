मूलांक 7 अंक ज्योतिष 30 जून 2026: चुप्पी से बढ़ेगी दुरियां, रिश्तों और करियर में आज संतुलन जरूरी
Mulank 7 Rashifal Prediction: चुप रहने से आज रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। जानिए आज करियर, प्रेम और स्वास्थ्य में क्या रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए जरूरी संतुलन और उपाय। विस्तृत अंक ज्योतिष पढ़ें।
Numerology Horoscope Today: 30 जून 2026 का दिन मूलांक 7 वाले लोगों के लिए संतुलन बनाने का दिन है। आप काफी समय से जिम्मेदारियों को सबसे आगे रख रहे हैं और अपनी मन की जरूरतों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इससे मन में हल्की उदासी, सूखापन या दूरी जैसा भाव बन रहा है। आज भाग्यांक 1 आपको खुद पहल करने की प्रेरणा दे रहा है, जबकि मूलांक 3 की ऊर्जा बात खोलने और स्पष्ट होने में मदद करेगी। चुप रहकर सब कुछ सह लेने की आदत आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आज दूरी की भावना ज्यादा परेशान कर सकती है। आप शिकायत कम, लेकिन खुद से थके हुए ज्यादा महसूस कर रहे हैं। केतु का प्रभाव आपको चुप रहने की ओर ले जाता है, जिससे छोटी-छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। जीवनसाथी या करीबी से आज खुलकर बात करें। सिर्फ काम और जिम्मेदारी की चर्चा ना करें, अपनी थकान और भावनाओं को भी साझा करें। सिंगल लोगों के लिए कोई पुराना परिचित या नया व्यक्ति संपर्क में आ सकता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आज चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर में आप अपने हिस्से से ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इससे भरोसा तो बढ़ता है, लेकिन थकान भी ज्यादा होती है। आज अगर कोई काम अटका हुआ है या मदद चाहिए, तो सीधे बोल दें। केतु आपको डिटेल में गहराई देता है, इसलिए रिसर्च, रिपोर्ट, प्लानिंग या एनालिसिस से जुड़े काम अच्छे रहेंगे। छात्रों को भी आज अकेले पढ़ने के बजाय जहां अटक रहे हों, वहां टीचर या दोस्त से बात कर लें। ऑफिस में हर जरूरी बात मन में ना रखें, छोटे नोट्स बनाकर काम बांटें। संतुलन बनाए रखने से दिन बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में आज जरूरतें पहले आएंगी, लेकिन मन की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। इसका मतलब फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि समझदारी से संतुलन बनाना है। अगर सारा बजट सिर्फ जिम्मेदारियों में जा रहा है, तो अपने लिए भी छोटी राशि अलग रखें। निवेश के लिए दिन ठीक है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। केतु की वजह से आप सादगी पसंद करते हैं, इसलिए दिखावे वाले खर्च से बचें। किसी भी लेन-देन की बात फोन पर हुई हो तो उसे लिखित रूप में जरूर रखें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन अगर दबा रहेगा तो शरीर में सुस्ती, सिर भारी लगना या ध्यान भटकना जैसी समस्या हो सकती है। आज राहत के लिए दिन के तीन हिस्से बनाएं - जरूरी काम, टल सकने वाले काम और अपने मन के लिए समय। शाम को पांच मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। केतु तब मदद करता है जब आप अपनी मन की बात को सुनते हैं। हल्का भोजन, नियमित पानी और थोड़ी सैर आपकी सेहत को अच्छा रखेगी।
30 जून 2026 मूलांक 7 वालों के लिए संतुलन और खुलकर बात करने का दिन है। चुप रहकर सब सहने की आदत छोड़ें। जिम्मेदारियों के साथ अपनी खुशी और जरूरतों को भी जगह दें। आज छोटे-छोटे बदलाव आपके आने वाले दिनों को बेहतर बना सकते हैं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत नुकसान दे सकती है। फोन पर हुई अधूरी बात से रिश्ता ठंडा पड़ सकता है। सिर्फ काम के आधार पर दिन का मूल्य ना तय करें।
आज की सलाह: जिम्मेदारियों के बीच अपने मन के लिए जगह तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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