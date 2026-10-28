मूलांक 7 राशिफल 28 अक्टूबर: पैसों के मामले में केतु का संकेत पढ़ें
मूलांक 7 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: आज केतु का असर सबसे ज्यादा होगा। खासकर पैसों के मामले में केतु के संकेतों को समझना जरूरी है।
सुबह से ही अगर आपको एक ही तरह के काम, लंबी समझाइश या खिंची हुई मीटिंग बोझ लगें, तो यह आपकी ऊर्जा का संकेत है। अंक 7 के लोग भीतर से स्वतंत्र सोच वाले होते हैं। केतु का असर आपको भीड़ से थोड़ा अलग खड़े होकर बात को परखने की आदत देता है। इसी वजह से बंधी बंधाई चाल आपको थका सकती है। किसी दोस्त से बातचीत में भी आपको लगेगा कि सीधी बात ज्यादा ठीक है, घुमा फिराकर कही बात नहीं। 28 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 भीतर से पहल करवाएगा और भाग्यांक 3 बात रखने का सही तरीका देगा। बेचैनी को झगड़े में न बदलें। जहां घुटन हो, वहां अपनी सीमा और जरूरत साफ कहना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 करियर राशिफल
रिश्तों में आपको थोड़ी जगह चाहिए होगी और यह बात गलत नहीं है। बस इसे ठंडेपन की तरह पेश न करें। केतु आपको कम बोलकर भी बहुत कुछ महसूस कराता है, लेकिन सामने वाला मन नहीं पढ़ पाता। इसलिए साथी से साफ कहें कि आपको थोड़ी राहत, थोड़ा अपना समय या थोड़ी खुली बातचीत चाहिए। किसी दोस्त के साथ पुरानी बात पर अटकाव है, तो आधा सच बोलने से बात और उलझ सकती है। परिवार में भी हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, पर चुप्पी बहुत लंबी न रखें। नर्मी से कही गई सच्ची बात यहां काम करेगी।
मूलांक 7 करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में एक जैसा रूटीन आपको ऊबा सकता है। ऐसे में मन बार बार रास्ता बदलने को कहेगा। केतु की प्रकृति जांचने और भीतर से समझने की है, इसलिए सिर्फ बोरियत के कारण काम छोड़ने के बजाय यह देखें कि असली परेशानी क्या है। ऑफिस में अगर कोई प्रक्रिया बहुत धीमी लग रही है, तो उसमें सुधार का छोटा सुझाव देना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अकेले पढ़ते समय ध्यान भटक सकता है, लेकिन रिसर्च, विश्लेषण और कठिन टॉपिक की तह में जाने में पकड़ बनी रह सकती है। दिन की ऊर्जा में मूलांक 1 पहल देगा, जबकि भाग्यांक 3 प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या चर्चा में आपकी बात को असरदार बना सकता है।
मूलांक 7 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन बंधन तोड़ने वाला हो सकता है। आपको लग सकता है कि जो पसंद है, वही अभी ले लिया जाए। यही जगह है जहां थोड़ा ठहरना जरूरी है। अचानक लिया गया फैसला बाद में गैरजरूरी लग सकता है। केतु अक्सर चीजों की असली कीमत समझाता है, इसलिए किसी खर्च से पहले खुद से पूछें कि यह जरूरत है या सिर्फ ऊब से बचने का तरीका। छोटी रकम के बार बार निकलने पर नजर रखें। किसी दोस्त के साथ साझा खर्च हो, तो हिसाब स्पष्ट रखना ठीक रहेगा।
मूलाकं 7 हेल्थ राशिफल
भीतर की बेचैनी शरीर में चंचलता बनकर दिख सकती है। एक जगह बैठे रहना कठिन लगे, तो छोटे अंतराल में उठकर दो मिनट चल लें। आंखों पर ठंडे पानी के छींटे और कुछ देर शांत कोना आपको राहत दे सकता है। केतु का असर मन को भीतर खींचता है, इसलिए थोड़ी देर बिना शोर के बैठना फायदेमंद रहेगा। बहुत भारी भोजन के बजाय हल्का और सादा खाना शरीर को सहज रखेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: ऊब में आकर जरूरी काम अधूरा न छोड़ें। दोस्त की धीमी प्रतिक्रिया को अनदेखी न मानें। सिर्फ आजादी के लिए नियम तोड़ना नुकसान दे सकता है।
आज की सलाह: खुली हवा लें और अपनी बात सीधे शब्दों में रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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