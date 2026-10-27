मूलांक 7 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: कम बोलकर भी छोड़ेंगे असर, बस चुप्पी को न बनाएं दूरी
मूलांक 7 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
दिन की चाल थोड़ी नरम है, लेकिन भीतर बहुत कुछ महसूस होगा। अंक 7 के लोग वैसे भी बाहर से शांत और भीतर से गहरे होते हैं। केतु आपको हर बात की तह तक देखने की आदत देता है, इसलिए किसी व्यक्ति, माहौल या बात की असली परत आप जल्दी पकड़ सकते हैं। साथ ही मन सुंदर और सलीकेदार चीजों की तरफ भी खिंच सकता है। 27 अक्टूबर 2026 में मूलांक 9 काम पूरे करने की जल्दी जगाता है, जबकि भाग्यांक 2 लोगों के साथ नरमी से चलने को कहता है। ऐसे में कम बोलकर भी असर छोड़ना संभव है। अपने मन की दूरी को दीवार ना बनने दें। जहां अपनापन दिखाना जरूरी हो, वहां हल्का सा खुलना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
मन में स्नेह रहेगा, पर उसे दिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। आप सीधे बड़े शब्द ना बोलें, फिर भी आपकी परवाह सामने वाला महसूस कर सकता है। केतु का असर कई बार आपको चुप कर देता है, जबकि रिश्ता उस समय एक छोटे संकेत का इंतजार करता है। साथी, परिवार या किसी करीबी के साथ सराहना के दो शब्द बोलना फायदेमंद रहेगा। अगर किसी बात से दूरी बनी है, तो बात घुमाने के बजाय साफ और शांत तरीके से रखें। रिश्तों में गर्माहट बनी रह सकती है, बस मन की खिड़की पूरी तरह बंद ना करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका शांत दिमाग और बारीक नजर फायदा दे सकती है। ऑफिस की मीटिंग में सबकी बात सुनने के बाद जो एक सटीक बात आप पकड़ेंगे, वही आपको अलग पहचान दे सकती है। केतु का स्वभाव जांच पड़ताल का है, इसलिए अधूरी जानकारी में बोलने के बजाय पहले समझना आपके लिए सही रहेगा। बीच में दिन की ऊर्जा थोड़ी तेज भी हो सकती है, क्योंकि मूलांक 9 परिणाम चाहता है, पर भाग्यांक 2 बताता है कि सहयोग से काम ज्यादा साफ बनेगा। पढ़ाई कर रहे लोग नोट्स या विषय की गहराई समझने पर ध्यान दें। बिजनेस में दिखावे से ज्यादा भरोसेमंद काम आपकी ताकत रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
खर्च का मन किसी सुंदर या पसंदीदा चीज पर जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह गलत हो, पर उपयोग और इच्छा का फर्क समझना बेहतर रहेगा। अंक 7 के लोग कई बार भाव से खर्च करते हैं और बाद में सोचते हैं कि जरूरत थी या नहीं। किसी चीज को खरीदने से पहले एक बार तुलना कर लें। लेनदेन में लिखी हुई शर्तें ध्यान से पढ़ें। अगर कोई पुराना भुगतान या हिसाब अटका है, तो विनम्र याद दिलाना ठीक रहेगा। छोटे फैसले ही आगे राहत देंगे।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
भीतर की थकान चेहरे पर कम, मन में ज्यादा दिख सकती है। केतु के कारण कुछ समय अकेले रहने का मन भी हो सकता है, और यह गलत नहीं है। बस खुद को पूरी तरह अलग ना करें। हल्की खुशबू, साफ जगह या मनपसंद संगीत से राहत मिल सकती है। गर्दन और आंखों के आसपास जकड़न लगे तो थोड़ी देर काम की मुद्रा बदलें। शांत मन आपके शरीर को भी ढील देगा।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी आंतरिक गहराई का सही उपयोग करते हुए अपनों से जुड़े रहने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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