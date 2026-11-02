मूलांक 7 राशिफल 2 नवंबर: मन में दबे सवालों का मिलेगा जवाब, बातचीत से सुलझेगी उलझन
मूलांक 7 राशिफल 2 नवंबर 2026: केतु और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज मन में दबे सवालों के जवाब मिलेंगे। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
केतु की प्रकृति आपको भीतर तक देखने की आदत देती है, और यही गुण इस समय सबसे ज्यादा काम आएगा। कई बातें ऐसी थीं जिन्हें आप टालते रहे, क्योंकि उन्हें छेड़ने से असहजता बढ़ सकती थी। अब मन बात की जड़ तक जाने के मूड में रहेगा। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को नरम रखेगा, इसलिए सच बोलते समय लहजा संभालना जरूरी होगा। भाग्यांक 5 दिन में हलचल बढ़ाएगा, इसलिए आधी जानकारी पर चर्चा शुरू करने से उलझन भी बन सकती है। बेहतर रहेगा कि पहले बात, व्यक्ति और उद्देश्य साफ करें। अंक 7 वालों के लिए चुप्पी ताकत होती है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां सही शब्दों में बात रखना भी उतना ही जरूरी है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में दबे हुए सवाल अब मन में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अगर किसी बात से दूरी बनी थी, तो उसे घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे लेकिन नरम ढंग से रखें। केतु आपको सच्चाई की तरफ ले जाता है, पर उसकी भाषा कभी कभी बहुत सूखी हो जाती है। यही बात संभालनी होगी। पार्टनर से पुरानी बात उठानी हो तो आरोप की तरह नहीं, समझने की तरह रखें। परिवार में भी किसी गलतफहमी पर खुली बातचीत हो सकती है। कम बोलिए, पर जो बोलें वह साफ और पूरा हो। अधूरी बात रिश्ते को और उलझा सकती है।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी जांच करने वाली नजर फायदा दे सकती है। कोई फाइल, डेटा, रिपोर्ट, एग्रीमेंट या पुराने नोट्स दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। अंक 7 के लोग सतह से संतुष्ट नहीं होते, और यही आदत गलती पकड़ने में मदद करेगी। ऑफिस में किसी मुद्दे पर मीटिंग हो तो पहले अपने पॉइंट लिख लें। तभी बात असरदार रहेगी। पढ़ाई करने वालों के लिए रिसर्च, एनालिसिस, लेखन और कठिन सवालों की समझ बेहतर रह सकती है। बिजनेस में कोई रुका हुआ मामला खुल सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के किसी पर शक जताना ठीक नहीं होगा। सटीक सवाल पूछिए। यही आपकी ताकत बनेगी।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छिपी छोटी बात पकड़ में आ सकती है। बैंक, पेमेंट, ऑटो डेबिट, रसीद या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एक बार ध्यान से देख लें। केतु सूक्ष्म गलती दिखाता है, इसलिए छोटा फर्क भी नजरअंदाज ना करें। आमदनी का मामला सामान्य रह सकता है, पर हिसाब में स्पष्टता जरूरी होगी। किसी से पैसे की बात करनी हो तो भावुक होकर नहीं, साफ आंकड़ों के साथ करें। कैश और ऑनलाइन दोनों भुगतान में पुष्टि देखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन ज्यादा भीतर की तरफ जाएगा, इसलिए बाहर से शांत दिखते हुए भी भीतर थकान महसूस हो सकती है। गर्दन के पीछे जकड़न या आंखों में भारीपन बन सकता है, खासकर लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान लगाने से। बीच बीच में चेहरा धो लें और दो मिनट दूर देखकर आंखों को आराम दें। हल्का, सादा भोजन और थोड़ी खुली हवा मन को भी संतुलित करेगी।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 2 नवंबर 2026 का यह दिन तथ्यों को परखने और संवाद के माध्यम से हर उलझन को सुलझाने का है। आज आपका शुभ अंक 5 है तथा शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र