मूलांक 7 अंकराशि: केतु की जांच पड़ताल की प्रवृत्ति गलती पकड़ने में मदद करेगी
mulank 7 horoscope:कम शिकायत और ज्यादा स्पष्टता से तालमेल सुधर सकता है।कम बोलकर सही बोलना ही आपकी ताकत रहेगा।
रिश्तों की कुछ पुरानी गांठें अब आपको पहले से ज्यादा साफ दिख सकती हैं। अंक 7 और केतु का असर आपको बातों के पीछे छिपी वजह समझने में मदद देता है। इसलिए किसी निजी मामले में आप भावुक होने के बजाय सीधी और संतुलित सोच रख पाएंगे। जहां बात अटकी हुई हो, वहां साफ शब्दों में बात करना फायदेमंद रह सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि सच्चाई बोलते समय लहजा बहुत ठंडा न हो। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 संवाद को खुला बनाते हैं। इसी वजह से मन की बात कहने और गलतफहमी हटाने का मौका बन सकता है।
मूलांक 7 राशिफल लव
दिल की बात टालने से दूरी बढ़ती है, और यह बात आप अच्छी तरह समझेंगे। अगर पार्टनर या किसी अपने के साथ कुछ समय से खिंचाव चल रहा है, तो साफ और शांत बातचीत से बात नरम पड़ सकती है। केतु आपको भीतर की सच्चाई दिखाता है, इसलिए दिखावे से हटकर असली मुद्दे पर आना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी बात को घुमाने के बजाय सीधे, मगर नरमी से कहें। आपकी ईमानदारी असर करेगी, लेकिन शब्द चुनकर बोलना जरूरी होगा।
मूलांक 7 राशिफल करियर
काम की डेडलाइन सामने हो तो उलझन के बजाय क्रम बनाकर चलना जरूरी रहेगा। अंक 7 वाले लोग अक्सर गहराई से सोचते हैं, पर कभी कभी इसी वजह से काम अटक भी जाता है। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति आपको गलती पकड़ने में मदद देगी, खासकर रिपोर्ट, डेटा, रिसर्च, टेक्निकल काम या लिखित तैयारी में। ऑफिस में किसी मुद्दे पर आपकी सीधी राय सुनी जा सकती है, बशर्ते बात तथ्य के साथ रखी जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। जो समझ नहीं आ रहा, उसे दबाकर न रखें। 3 की दिन ऊर्जा प्रेजेंटेशन, चर्चा और समझाने में सहारा दे सकती है।
मूलांक 7 धन राशिफल
पैसों के मामले में तस्वीर साफ रखना जरूरी रहेगा। किसी साझा खर्च, पुराने हिसाब या छोटी रकम की उलझन को टालने से बात लंबी हो सकती है। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझ आएगा। यह समय बहुत बड़े जोखिम लेने से ज्यादा लिखित जानकारी समझने का है। कोई भुगतान, फीस या सर्विस चार्ज हो तो बारीक बात पढ़ लें। साफ हिसाब आपके लिए राहत देगा और बाद की असहजता कम करेगा।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
मन ज्यादा सोच में रहे तो शरीर चुपचाप थकान दिखा सकता है। गर्दन के पीछे जकड़न, आंखों में भारीपन या सिर में हल्का दबाव महसूस हो सकता है। बीच बीच में कुर्सी से उठकर दो मिनट चलना फायदेमंद रहेगा। बहुत देर तक एक ही बात पर अटके रहने से बेचैनी बढ़ सकती है। हल्का स्ट्रेच और थोड़ी खुली हवा मन को भी रीसेट करेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात को सामने वाला समझ गया है, ऐसा न मानें। डेडलाइन के दबाव में रूखा जवाब न दें। पुराने हिसाब को याददाश्त पर न छोड़ें।
आज की सलाह: साफ बोलिए, पर शब्दों में थोड़ी नरमी जरूर रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र