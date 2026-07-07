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मूलांक 7 राशिफल 7 जुलाई 2026: आज मन चाहेगा आजादी, लेकिन जिम्मेदारियों को ना करें नजरअंदाज

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख को जन्मे) लोगों के लिए 7 जुलाई 2026 का राशिफल। आज मन आजादी चाहेगा, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।

मूलांक 7 राशिफल 7 जुलाई 2026: आज मन चाहेगा आजादी, लेकिन जिम्मेदारियों को ना करें नजरअंदाज

7 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वाले लोगों के लिए थोड़ी आजादी और शांति की चाह वाला रहेगा। केतु की ऊर्जा आपको भीतर की बात समझने में मदद करेगी, जबकि मूलांक 7 मन को हल्का करने की तरफ खींचेगा। भाग्यांक 6 संतुलन बनाने की याद दिलाएगा। आज मन चाहेगा कि जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर होकर हल्का समय बिताएं, लेकिन जरूरी कामों को नजरअंदाज ना करें।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपका मन थोड़ा स्वतंत्रता चाहेगा। पार्टनर या परिवार की बातें अच्छे से सुनें, लेकिन अपनी जरूरत को भी नजरअंदाज ना करें। अगर कोई पुरानी बात फिर उठ रही है, तो उसे शांत मन से सुलझाएं। छोटी-छोटी बातों में ज्यादा उलझने की बजाय हल्की बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। शुक्र की ऊर्जा मिठास लाएगी, इसलिए नरम व्यवहार रखें। आज का दिन प्यार और समझदारी से भरा रहेगा।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में आज आपकी गहराई काम आएगी। ऑफिस में कोई पुराना काम या अधूरा प्रोजेक्ट फिर से हाथ में लेना फायदेमंद रहेगा। आपकी जांच करने वाली नजर छोटी गलतियां पकड़ लेगी। मीटिंग या चर्चा में ज्यादा बोलने के बजाय जरूरी बात स्पष्ट रखें। छात्रों को भी एक ही समय में बहुत कुछ पढ़ने की बजाय टॉपिक अलग करके पढ़ना बेहतर रहेगा। आज काम और मन की आजादी के बीच संतुलन बनाएं, तो करियर में अच्छी प्रगति दिखेगी।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज साफ-सुथरा हिसाब रखना जरूरी रहेगा। कोई पुराना भुगतान या लंबित हिसाब दोबारा देख लें। छोटी रकम का लेन-देन भी हो, तो लिखित रूप में रखें। मन हल्का करने के खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। आज साफ हिसाब रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रहेगा।

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मूलांक 7 का स्वास्थ्य राशिफल

आज शरीर की बजाय मन को शांति की ज्यादा जरूरत महसूस होगी। लंबे समय तक एक ही बात सोचने से गर्दन या कंधों में खिंचाव हो सकता है। बीच-बीच में उठकर थोड़ी चाल चलें या गहरी सांस लें। बहुत भारी भोजन की जगह सादा और हल्का खाना बेहतर रहेगा। शोर-शराबे से थोड़ी दूरी बनाएं, तो मन जल्दी शांत होगा। आज थोड़ा आराम और साफ सोच रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुल मिलाकर आज का दिन मन की आजादी और जिम्मेदारियों के संतुलन का है। जरूरी काम पहले निपटाएं तो दिन अच्छा बीतेगा।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: केवल मूड के भरोसे जरूरी काम पीछे न सरकाएं। नई पहचान पर तुरंत पूरा भरोसा न करें। सामाजिक माहौल में अपना समय जरूरत से ज्यादा न बांटें।

आज की सलाह: पहले जरूरी काम समेटें, फिर खुलकर हल्का समय लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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