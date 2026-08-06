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मूलांक 7 अंकराशि 6 अगस्त:केतु आम तौर पर दिखावे से दूर रखता है, उसी गुण का सहारा लें

By Anita Baranwal
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mulank 7 horoscope: बस ध्यान रखें कि मौज के बीच जरूरी कामों की सूची छोटी रखें, क्योंकि गहरी एकाग्रता बार बार टूट सकती है।केवल इतना ध्यान रखें कि सामने वाला गंभीर बात करना चाहे तो उसे मजाक में न टालें। 

मूलांक 7 अंकराशि
Aaj ka ank rashifal 7 mulank 6 August

मन हल्का, खुश और थोड़ा उत्सव वाले मूड में रह सकता है। आपकी यह चमक आसपास के लोगों पर भी असर डालेगी, इसलिए लोग खुद बात करने या मिलने की इच्छा दिखा सकते हैं। 6 अगस्त 2026 को मूलांक 6 और भाग्यांक 6 होने से दिन की ऊर्जा मेलजोल, सलीके और अपनापन बढ़ाने वाली है। केतु आपको भीतर से समझदार बनाता है, लेकिन कम बोलने की आदत के कारण कई बार खुशी भी दब जाती है। इस बार ऐसा न करें। फोन पर बातचीत, छोटा मिलना या दोस्तों से जुड़ना मन को अच्छा रखेगा।

मूलांक 7 लव

रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ाने का मौका है। अगर आप सामान्य दिनों में अपनी भावनाएं कम दिखाते हैं, तो अब थोड़ा खुलना फायदेमंद रहेगा। केतु की दूरी और 6 के स्नेह का मेल ऐसा बना सकता है कि कम शब्दों में भी दिल की बात समझी जाए। साथी से फोन पर हुई सहज बातचीत भी मन का फासला घटा सकती है। परिवार में किसी छोटे आयोजन, मीठी बात या साथ बैठने से माहौल हल्का रहेगा।

मूलांक 7 करियर

कामकाज में आपका व्यवहार लोगों को सहज करेगा, लेकिन लंबा फोकस मांगने वाले काम थोड़े भारी लग सकते हैं। इसलिए जो काम जांच, एडिट, रिव्यू या गहरी पढ़ाई चाहते हैं, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा। केतु बारीक देखने की क्षमता देता है, पर 6 की दोहरी ऊर्जा आपको लोगों की ओर ज्यादा खींच सकती है। ऑफिस में टीम के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। मीटिंग में आपकी शांत बात असर कर सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए समूह चर्चा, रिकॉर्डेड नोट्स सुनना या किसी विषय पर फोन पर समझ लेना मददगार हो सकता है। जहां लगातार बैठना मुश्किल लगे, वहां समय बांटकर काम करें।

मूलांक 7 धन

माहौल खुश रहेगा तो खर्च भी सहज रूप से बढ़ सकता है। दोस्तों के साथ कुछ लेना, खिलाना या किसी छोटी खुशी पर पैसा निकलना स्वाभाविक है। 6 का असर सुविधा और सुंदर चीजों की तरफ खींचेगा, इसलिए जेब के हिसाब से चलना ठीक रहेगा। केतु आम तौर पर दिखावे से दूर रखता है, उसी गुण का सहारा लें। किसी भी लेनदेन में फोन पर हुई बात को ठीक से याद रखें। रकम, तारीख या हिस्सेदारी जैसी बातें साफ कर लेना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 7 हेल्थ

मूड अच्छा रहने पर शरीर की थकान देर से महसूस होती है। इसी वजह से आराम टल सकता है। केतु का असर सिर के भीतर ज्यादा हलचल दे सकता है, जबकि बाहर से आप सामान्य दिखेंगे। थोड़ी देर शांत बैठना, हल्का संगीत सुनना या चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे लेना राहत देगा। अगर मन इधर उधर भागे, तो मीठे और तले स्नैक्स बार बार लेने के बजाय हल्की चीज चुनें।

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शुभ अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: खुशी में जरूरी कॉल या मैसेज का मतलब अधूरा न समझें। दोस्तों के बीच काम की बात को बहुत देर तक न टालें। फोन पर हुई पैसों की बात बिना पुष्टि आगे न बढ़ाएं।

आज की सलाह: खुश रहिए, पर जरूरी कामों को छोटे हिस्सों में निपटाइए।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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