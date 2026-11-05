मूलांक 7 राशिफल 5 नवंबर: आत्मविश्वास की कमी से रुका काम शुरू करने का अच्छा दिन
Mulank 7 Rashifal: मूलांक 7 वालों को आज 5 नवंबर के दिन पुराने रुके हुए कामों को फिर से रफ्तार देने की जरूरत है। जानें आज राहु किस तरह के संकेत आपको दे रहे हैं?
काम की डेडलाइन देखकर जिस जिम्मेदारी को लेने से आप झिझक रहे थे, उसे हाथ में लेने के लिए दिन अच्छा है। आत्मविश्वास की कमी से रुका कोई प्रयास अब आगे बढ़ाएं। परिस्थितियों का सामना करना आपकी उम्मीद से आसान रहेगा और प्रयास में सफलता के योग हैं। अपनी सहजता देखकर आपको खुद हैरानी होगी। 5 नवंबर 2026 के मूलांक 5 और भाग्यांक 8, दोनों से अंक 7 की मित्रता इस अनुकूलता का आधार है। आपके स्वामी केतु की अंदर की समझ और जांचने की प्रवृत्ति काम आएगी। तैयारी होने पर भी खुद पर संदेह होना स्वाभाविक है। पहले छोटे हिस्से से शुरुआत करें। हर बात का जवाब पहले से खोजने का दबाव छोड़ें, काम करते हुए भी रास्ता साफ होगा।
लव राशिफल
अपनी भावना कहने में झिझक रहे हैं तो बातचीत शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। जिस बात को कहना कठिन लग रहा था, उसे सहजता से रख पाएंगे। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव आपके भीतर बहुत कुछ रखता है, लेकिन सामने वाले तक आपकी बात पहुंचना भी अहम है। पार्टनर से अपनी कोई छोटी इच्छा साफ शब्दों में कहें। परिवार की बातचीत में अपनी पसंद रखने का भरोसा बढ़ेगा। रिश्तों में पहल का यह प्रयास आपकी उम्मीद से आसान रहेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई या पेशे में जिस काम के लिए आप खुद को तैयार नहीं मान रहे थे, उसमें कदम बढ़ाने का अवसर है। प्रयास सफल होने के योग हैं। छात्र कठिन अभ्यास शुरू करें और नौकरी करने वाले अपनी तैयार बात मीटिंग में रखने का अभ्यास करें। केतु की जांचने की खूबी से जरूरी तथ्य पकड़ने में मदद मिलेगी। बिजनेस में किसी प्रस्ताव को समझाने से झिझक हो तो उसके मुख्य बिंदु लिखकर बात शुरू करें। काम संभालते हुए भरोसा बढ़ेगा। अपनी योग्यता दिखाने के लिए हर सवाल का तुरंत उत्तर देने का दबाव न लें।
फाइनेंस राशिफल
पैसों का हिसाब समझना कठिन लगता है तो उसे सीखने की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। अपनी आय और तय भुगतान की सूची खोलें। जिस गणना से आप बच रहे थे, वह समझने में अपेक्षा से आसान लगेगी। केतु की पड़ताल वाली प्रवृत्ति लेनदेन की शर्तें पढ़ने में उपयोगी रहेगी। निवेश का कोई विकल्प समझ रहे हों तो पहले उसकी लागत और नियम जानें। बढ़ते आत्मविश्वास को आर्थिक जानकारी जुटाने में लगाएं, मुनाफे की पक्की उम्मीद में नहीं।
हेल्थ राशिफल
किसी हल्की गतिविधि को कठिन मानकर टाल रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी छोटी शुरुआत करें। कोशिश को लेकर मन की झिझक घटेगी। केतु से जुड़ा भीतर की ओर देखने का गुण अपनी सहज गति पहचानने में मददगार रहेगा। दूसरे कितना कर रहे हैं, इसका हिसाब छोड़कर अपना अनुभव देखें। थकान महसूस हो तो विराम लें और अगला कदम उसी हिसाब से तय करें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: तैयारी पूरी होने पर भी संदेह में काम न टालें। बढ़ते भरोसे में अपनी क्षमता से ज्यादा काम न उठाएं। सहज प्रगति को पक्के मुनाफे का संकेत न मानें।
आज की सलाह: जिस काम से झिझक रहे हैं उसका पहला हिस्सा शुरू करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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