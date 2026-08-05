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मूलांक 7 अंकराशि 5 अगस्त:केतु का स्वभाव भीतर तक देखने, परखने, कम शब्दों में बात रखने का है

By Anita Baranwal
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mulank 7 horoscope :किसी दोस्त से बातचीत में भी सलाह देने से पहले यह देखें कि सामने वाला सुनना चाहता है या सिर्फ समझे जाना चाहता है।

Aaj ka ank rashifal 5 august 2026 mulank 7
मूलांक 7 आज का अंक राशिफल 5 अगस्त 2026

आपकी समझ गहरी है, पर उसे जताने का तरीका थोड़ा सख्त पड़ सकता है। अंक 7 और केतु का स्वभाव भीतर तक देखने, परखने और कम शब्दों में बात रखने का है। अगर यही बात दबाव बनकर बाहर आए, तो लोग चुप रहकर भी दूरी बना सकते हैं। 5 अगस्त 2026 में मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की चाल माहौल को तेज, बोलचाल को फुर्तीला और प्रतिक्रियाओं को हल्का अस्थिर बना रही है। ऐसे में आपको लगेगा कि आपकी बात सही है, लेकिन हर सही बात उसी समय मनवाना जरूरी नहीं।

मूलांक 7 लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, लेकिन लहजा कठोर हुआ तो अपनापन कम महसूस हो सकता है। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ बात करते समय पूछना ज्यादा काम देगा, समझाना कम। केतु आपको भीतर की सच्चाई पकड़ने की ताकत देता है, पर हर बात की तह तक जाकर सवाल करना सामने वाले को कटघरे जैसा लग सकता है। अगर किसी बात पर असहमति हो, तो अपनी राय एक बार साफ कहकर रुक जाएं. बार बार वही बात दोहराने से उलझन बढ़ सकती है।

मूलांक 7 करियर राशिफल

कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है, खासकर वहां जहां जांच, रिसर्च, डेटा, ऑडिट, टेक्निकल काम या गहराई से समझने की जरूरत हो। परेशानी वहां बन सकती है जहां टीम को साथ लेकर चलना हो। ऑफिस में सहयोगी आपकी बात काटें नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि वे सहमत भी हैं। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के असर से मीटिंग, मैसेज और तुरंत जवाब वाली स्थिति बन सकती है। ऐसे में निर्देश छोटे रखें। अपनी राय को अंतिम सच की तरह रखने से बचें। स्टूडेंट्स भी ग्रुप वर्क में हर उत्तर खुद तय करने के बजाय दूसरों की सोच सुनें। इससे आपकी छवि बेहतर बनेगी और काम भी अटकेगा नहीं।

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मूलांक 7 धन राशिफल

पैसों के मामले में समझदारी आपकी ताकत है, लेकिन किसी योजना को लेकर जरूरत से ज्यादा पकड़ बनाना लाभ घटा सकता है। अगर साझा खर्च, टीम बजट या किसी दोस्त के साथ लेनदेन की बात हो, तो अपनी शर्त बताकर सामने वाले की बात भी सुन लें। 5 की दोहरी ऊर्जा छोटे छोटे बदलाव ला सकती है, इसलिए रकम, समय और तरीका पहले साफ कर लेना बेहतर रहेगा। केवल इस भरोसे पर बात आगे न बढ़ाएं कि आपकी गणना सबसे सही है।

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मूलांक 7 हेल्थ राशिफल

दिमाग लगातार विश्लेषण मोड में रहा तो आंखों के बीच भारीपन, गर्दन में कसाव या भीतर बेचैनी महसूस हो सकती है। केतु का असर आपको चुप कर देता है, इसलिए शरीर की थकान देर से समझ आती है। बीच बीच में कुर्सी से उठकर थोड़ा चलें। ठंडा पानी मुंह पर छिड़कना और पांच मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है। बहुत तेज चर्चा के तुरंत बाद अकेले दो मिनट लेना उपयोगी रहेगा।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: दोस्त से बातचीत में बिना मांगी सलाह न थोपें। मीटिंग में एक ही बात को बार बार न दोहराएं। चुप सहमति को समर्थन समझने की भूल न करें।

आज की सलाह: सही होने से पहले सुनने वाला बनना ज्यादा जरूरी है।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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