मूलांक 7 राशिफल 29 अक्टूबर: आज उधार का हिसाब साफ रखें
मूलांक 7 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 7 वालों को केतु पैसों के मामले में सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। पढ़ें आज का अंक राशिफल।
जरा संभलकर चलिए, क्योंकि किसी दोस्त या परिचित की कमी इस दिन उम्मीद से ज्यादा चुभ सकती है। आपका अंक 7 और केतु का स्वभाव वैसे भी परतों के पीछे की सच्चाई जल्दी पकड़ लेता है। 29 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 मन को नरम बना रहा है, इसलिए छोटी निराशा भी भीतर तक जा सकती है। साथ ही भाग्यांक 4 कहता है कि भावनाओं से ऊपर उठकर साफ सीमा बनाना जरूरी होगा। फोन पर बातचीत में कोई बात आधी छिपी हुई लगे तो उसे पकड़ने की आपकी समझ सही हो सकती है। हर कमी को सुधारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जहां बार बार भरोसा टूटे, वहां थोड़ा पीछे हटना बेहतर रहेगा। कम बोलकर भी आप बहुत कुछ समझ लेंगे।
लव राशिफल
दिल के मामलों में चुप्पी बढ़ सकती है। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा, तो तुरंत दूरी बनाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। पहले साफ शब्दों में अपनी बात रखिए। केतु आपको भीतर की सच्चाई दिखाता है, लेकिन कभी कभी वही आपको लोगों से ज्यादा उम्मीद भी करा देता है। परिवार या पार्टनर के साथ किसी पुराने व्यवहार पर मन खिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में आरोप लगाने से बात उलझेगी। जो रिश्ता सिर्फ आदत से चल रहा है, उसे नए नजरिए से देखना पड़ सकता है। जहां सम्मान कम लगे, वहां अपनी जगह तय करना जरूरी है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी जांच पड़ताल वाली नजर फायदा दे सकती है। किसी फाइल, डेटा, मेल या प्रोजेक्ट में छूटी हुई बात पकड़ने की संभावना है। ऑफिस में फोन पर हुई बातचीत का मतलब अलग अलग निकाला जा सकता है, इसलिए जरूरी बात लिखित में रखना समझदारी होगी। मूलांक 2 सहयोग चाहता है, पर भाग्यांक 4 साफ नियम और ढांचा मांगता है। इसी संतुलन से आपका दिन बनेगा। स्टूडेंट्स को भी दोस्तों के भरोसे रहने के बजाय अपने नोट्स और अपनी समझ मजबूत करनी चाहिए। बिजनेस में किसी साथी की लापरवाही दिखे तो उसे ढकने के बजाय सीमा तय करें। केतु का असर बता रहा है कि कम बोलकर पुख्ता काम करना ज्यादा असरदार रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में किसी दोस्त या परिचित पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा। छोटी रकम, शेयर किया गया खर्च या बाद में लौटाने वाली बात साफ रखनी चाहिए। भाग्यांक 4 हिसाब मांगता है, इसलिए जो बात मन में खटके उसे वहीं स्पष्ट कर लें। केतु के प्रभाव में आप दिखावे वाले खर्च से दूर रहेंगे, जो अच्छा है। कोई खरीद करें तो सिर्फ उपयोग देखकर करें। भावुक होकर किसी का आर्थिक बोझ अपने ऊपर लेना बाद में भारी लग सकता है।
हेल्थ राशिफल
मन की थकान शरीर में सुस्ती बनकर उतर सकती है। खासकर सिर भारी लगना या आंखों के आसपास तनाव महसूस हो सकता है। कुछ देर एकांत में बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि केतु प्रधान लोगों को शोर से जल्दी थकान होती है। पानी थोड़ा बढ़ाइए और दिन में दो तीन बार चेहरा धोकर खुद को रीसेट करें। मन खराब हो तो बार बार वही बात दोहराने के बजाय थोड़ी चुप्पी बेहतर असर देगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: दोस्त की गलती को अपनी जिम्मेदारी मत बनाइए। फोन पर अधूरी बात सुनकर मन ही मन फैसला न कर लें। उधार या साझा खर्च बिना साफ हिसाब के न रखें।
आज की सलाह: जहां भरोसा टूटे, वहां शांति से दूरी बनाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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