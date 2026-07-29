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मूलांक 7 अंकराशि 29 जुलाई: केतु जांच पड़ताल का ग्रह है, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट को बिना परखे आगे ना बढ़ाएं

By Anita Baranwal
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7 mulank  Horoscope: ऑफिस में यदि कोई सहकर्मी या दोस्त सिर्फ जरूरत के समय संपर्क करे, तो सीमा तय करना जरूरी होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात है। ग्रुप में रहकर पढ़ाई करें, लेकिन अपना हिस्सा और अपनी तैयारी किसी और के भरोसे न छोड़ें।

Aaj ka ank rashifal 22 July 2026 mulank 7
मूलांक 7 आज का अंक राशिफल 22 जुलाई 2026

mulank 7 horoscope: कभी कभी अपने ही लोग मन को सबसे ज्यादा खाली कर देते हैं, और ऐसा भाव इस समय उभर सकता है। अंक 7 पर केतु का असर आपको भीतर की सच्चाई दिखाता है, इसलिए जो बात पहले नजरअंदाज हो रही थी, वह अब साफ दिखेगी। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 मन को नरम और संवेदनशील बना रहा है, जबकि भाग्यांक 1 कह रहा है कि अब अपनी जरूरतों को भी महत्व दें। किसी दोस्त से बातचीत में अगर आपको लगे कि आप ही हमेशा समझौता करते रहे, तो उस एहसास को दबाएं नहीं। चुप रहना आपकी आदत हो सकती है, पर हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। थोड़ा पीछे हटकर देखें कि आप किसके लिए कितना दे रहे हैं और बदले में क्या पा रहे हैं।

मूलांक 7 लव राशिफल

दिल में दूरी का भाव रह सकता है, खासकर जब सामने वाला आपकी भावना को हल्का समझे। केतु रिश्तों में चमक नहीं, सच्चाई दिखाता है। इसलिए मीठी बात से ज्यादा व्यवहार पर नजर जाएगी। प्रेम संबंध में अगर आप लगातार सामने वाले की सुविधा के हिसाब से चल रहे थे, तो अब मन सवाल करेगा। परिवार में भी अपनी बात दबाकर रखने से उलझन बढ़ सकती है। नरमी रखें, लेकिन खुद को नजरअंदाज करना बंद करें। रिश्ता वही टिकता है जिसमें दोनों की जगह बनी रहे।

मूलांक 7 करियर राशिफल

कामकाज में आप थोड़ा अलग रहकर चीजें समझना चाहेंगे और यही तरीका फिलहाल ठीक भी रह सकता है। केतु जांच पड़ताल का ग्रह है, इसलिए किसी प्रोजेक्ट, मेल, रिपोर्ट या बिजनेस बात को बिना परखे आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। मूलांक 2 के कारण दूसरों की बातों से मन जल्दी प्रभावित हो सकता है, पर भाग्यांक 1 आपको अपने फैसले पर टिकने का साहस देगा।

मूलांक 7 धन राशिफल

पैसों के मामले में भावुक होकर किसी की मदद या खर्च उठाने की आदत पर फिर से सोचने की जरूरत है। अगर आपने पहले दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखा है, तो अब उसका असर बजट पर दिख सकता है। छोटी छोटी रकम भी जोड़ने पर फर्क पड़ सकता है। किसी दोस्ताना लेनदेन में साफ बात करना बेहतर रहेगा। केतु का स्वभाव अलग होकर देखने का है, इसलिए खर्च को एक बार लिखकर देखेंगे तो तस्वीर ज्यादा साफ मिलेगी।

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मूलांक 7 हेल्थ राशिफल

मन का खालीपन शरीर को भी धीमा कर सकता है। सिर भारी लगना, मन का बार बार पीछे लौटना या किसी बात पर अटक जाना संभव है। खुद को भीड़ में धकेलने के बजाय थोड़ी शांत जगह चुनें। दस मिनट अकेले बैठकर सांसों की गिनती करना राहत दे सकता है। नहाने के बाद थोड़ी देर खुले कमरे में बैठना भी मन को हल्का कर सकता है।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: दोस्ती के नाम पर अपनी जरूरतें पीछे न रखें। अधूरी बात को मन में कहानी बनाकर न बढ़ाएं। भावनात्मक कमी पूरी करने के लिए अनावश्यक खर्च न करें।

आज की सलाह: अपनी चुप्पी तोड़ें और पहले खुद की जरूरत पहचानें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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