मूलांक 7 राशिफल 28 जुलाई 2026: केतु दिखाएंगे सही रास्ता, आज जरूरी है बेवजह की चीजों से दूरी
मूलांक 7 राशिफल 28 जुलाई 2026: केतु आज सही रास्ता दिखाएंगे, इसलिए बेवजह की चीजों से दूरी बनाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। छंटाई और समझदारी से दिन को हल्का और सफल बनाएं।
28 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए छंटाई और स्पष्टता का दिन है। केतु की ऊर्जा आज भीतर की सच्चाई पकड़ने में मदद करेगी। मन खुद साफ संकेत देगा कि क्या रखना है और क्या हटाना है। किसी आदत, संगति, काम के तरीके या उलझे विचार से दूरी बनाना अब जरूरी लग सकता है। यह कटु फैसला नहीं, बल्कि रास्ता हल्का करने की कोशिश होगी। आज के दिन का अंक 1 आपको ठोस कदम उठाने की हिम्मत देगा, जबकि भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि केवल अपने लिए नहीं, बड़े हित के लिए भी कुछ छंटाई करनी पड़ती है। जो चीज काफी समय से आपकी रफ्तार रोक रही थी, उसके असर में कमी आ सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में कम बोलकर ज्यादा समझने की जरूरत है। केतु आपको भीतर से बताएगा कि कौन सी बात सच में जरूरी है और कौन सी सिर्फ पुरानी खटास ढो रही है। अगर किसी अपने के साथ बार-बार वही उलझन लौटती है, तो इस चक्र को तोड़ना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी दूरी भी सुधार ला सकती है, बशर्ते वह चुप नाराजगी ना बने। परिवार में किसी बात को साफ लेकिन नरमी से रखेंगे तो सामने वाला आपकी बात सुन सकता है। अपनापन दिखाइए, पर हर बात अपने ऊपर लेने की आदत ढीली कीजिए। बेवजह की शिकायतों से दूरी रखकर रिश्तों में हल्कापन आएगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर और पढ़ाई में आज छंटाई का नियम सबसे ज्यादा काम आएगा। हर फाइल, हर मीटिंग या हर अध्याय को बराबर महत्व देने से थकान बढ़ सकती है। जो जरूरी है, पहले उसे पकड़िए। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी यही समझ रखें। बहुत सारे ट्यूशन, नोट्स या दबाव के बजाय यह देखना उपयोगी रहेगा कि असली कमी कहां है। ऑफिस में कोई पुराना तरीका अब बेअसर लग सकता है। उसे पकड़कर बैठे रहने से प्रगति धीमी होगी। बिजनेस में भी कमजोर कड़ी पहचानने का समय है। अंक 1 पहल कराएगा और भाग्यांक 9 आपको यह देखने में मदद देगा कि किस बदलाव से आगे का रास्ता साफ होगा। बेवजह की चीजों से दूरी रखकर काम आसान हो जाएगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज एक सीधी समीक्षा फायदेमंद रहेगी। ऐसा खर्च या भुगतान जो बार-बार बिना सही लाभ के हो रहा है, उस पर नजर डालें। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए केवल नाम भर की चीजों पर पैसा लगाने का मन कम हो सकता है और यह आपके पक्ष में जाएगा। कोई पुराना आर्थिक बोझ हल्का करने का रास्ता दिख सकता है, अगर आप साफ हिसाब सामने रखें। लेन-देन में लिखित पुष्टि रखना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी अभी अर्थपूर्ण साबित हो सकती है। बेवजह के खर्चों से दूरी बनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
आज मन अगर ज्यादा भीतर चला जाए तो शरीर सुस्त और ध्यान बिखरा सा लग सकता है। इसलिए खुद को सिर्फ सोच में ना उलझने दें। सुबह या शाम थोड़ी देर खुली हवा में टहलना, हल्का स्ट्रेच करना और दिन में एक छोटा शांत विराम लेना उपयोगी रहेगा। गर्दन, कंधे और आंखों में जकड़न महसूस हो तो काम के बीच मुद्रा बदलें। पानी थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें। बेवजह की चिंताओं से दूरी रखकर शरीर और मन दोनों हल्के महसूस करेंगे।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: किसी बेअसर रिश्ते या आदत को केवल पुरानी वजह से ना ढोएं। बच्चों की पढ़ाई में तुलना का दबाव ना बढ़ाएं। अधूरी जानकारी पर काम की छंटाई ना करें।
आज की सलाह: जो रास्ता रोक रहा है, उसे शांत मन से हटाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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