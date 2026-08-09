मूलांक 7 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज काम की भरमार रहेगी, समझदारी से चुनें क्या जरूरी है
मूलांक 7 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज काम की भरमार रहेगी, समझदारी से चुनें क्या जरूरी है। प्राथमिकता तय करके काम करने वाले जातक थकान कम महसूस करेंगे और दिन बेहतर रहेगा। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल जानें।
मूलांक 7 वाले जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन व्यस्त और थोड़ा भारी रह सकता है। सुबह से ही कई काम, कई लोग और कई तरह की बातें ध्यान अपनी तरफ खींच सकती हैं। अंक 7 के लोग भीतर से चीजों को गहराई से समझते हैं और केतु का असर शोर से अलग रहकर सच पकड़ने की क्षमता देता है। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की तेज ऊर्जा दिन को और व्यस्त बना सकती है। हर बात में खुद कूदने के बजाय पहले तय करें कि क्या जरूरी है और क्या इंतजार कर सकता है। बीच-बीच में दिमाग को खाली करने की छोटी जगह बनाते रहें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आज आपकी चुप्पी को लोग दूरी समझ सकते हैं। केतु कम बोलने वाला स्वभाव बनाता है, लेकिन हर बार सामने वाला आपकी भावना खुद नहीं समझेगा। अगर पार्टनर, परिवार या किसी करीबी को आपकी जरूरत है, तो छोटा और सीधा जवाब देना बेहतर रहेगा। कई तरफ से खिंचाव होने के कारण आप भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग भी महसूस कर सकते हैं। यह गलत नहीं है बस अपनेपन का संकेत देते रहें। किसी पुरानी बात की जांच-पड़ताल में ज्यादा ना उलझें। जहां बात साफ हो सकती है वहीं रोक देना ठीक रहेगा। सही बातचीत से गलतफहमी कम होगी।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। ऑफिस में अलग-अलग लोगों की अपेक्षाएं, मीटिंग, फॉलोअप या अधूरे काम आपको इधर-उधर खींच सकते हैं। केतु की ताकत यह है कि वह भीड़ में भी जरूरी बात छांट लेता है। उसी तरीके से चलें। पहले सूची बनाएं फिर सबसे जरूरी दो काम निपटाएं। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 के कारण माहौल तेज रहेगा, इसलिए दूसरों की हड़बड़ी आपका तरीका खराब ना करें। विद्यार्थियों के लिए भी यही नियम सही है। हर विषय को एक साथ पकड़ने से बेहतर है कि कठिन हिस्से को छोटे भागों में बांटकर पढ़ें। जांच, रिसर्च और डिटेल वाले कामों में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बिखराव से बचना जरूरी रहेगा। छोटे-छोटे भुगतान, सब्सक्रिप्शन, फीस या ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम और रकम एक बार ठहरकर देखें। एक ही समय में कई काम करते हुए गलत खाते में पैसा भेजने जैसी गलती हो सकती है। नौ की दोहरी ऊर्जा खर्च का दबाव भी महसूस करा सकती है, खासकर जब कई जरूरी बातें साथ खड़ी हों। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए जरूरत और सुविधा में फर्क समझकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हिसाब साफ रखने और जल्दबाजी से बचने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
दिन भर दिमाग कई दिशाओं में भागेगा, इसलिए शरीर से ज्यादा सिर भारी लग सकता है। आंखों में थकान, माथे पर दबाव या भीतर खालीपन जैसा भाव संभव है। लगातार बैठे रहने के बीच दो-तीन बार उठकर धीमे कदमों से चल लें। ठंडा पानी मुंह पर छिड़कना और पांच मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है। केतु वाली प्रकृति में अकेले का छोटा समय बहुत काम करता है। पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और हल्का भोजन लें। नियमित ब्रेक लेने से थकान कम महसूस होगी और दिन संतुलित रहेगा।
आज का दिन पहले छांटने फिर निपटाने का है। समझदारी से जरूरी काम चुनने वाले जातक ऊर्जा बचाकर बेहतर नतीजे पाएंगे।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: एक साथ कई चैट और कॉल संभालते हुए पेमेंट ना करें। हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। थकान में किसी अपने की बात को ठंडापन समझने की भूल ना करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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