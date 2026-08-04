मूलांक 7 राशिफल 4 अगस्त 2026: चुप्पी आपकी ताकत बनेगी, आज अधूरे काम जरूर पूरे करें
मूलांक 7 राशिफल 4 अगस्त 2026: चुप्पी आपकी ताकत बनेगी, इसलिए आज अधूरे काम जरूर पूरे करें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। केतु की कृपा से शांत रहकर काम निपटाएं तो सफलता मिलेगी।
4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए शांत और भीतर की ओर झुकने वाला है। आप भीड़ से थोड़ा अलग रहकर अपने अधूरे काम छूटे जवाब और छोटे घरेलू काम निपटाना चाहेंगे। केतु का असर आपको कम बोलकर ज्यादा समझने की ताकत देता है, इसलिए बिना शोर के भी अच्छा काम हो सकता है। आज मूलांक 4 और भाग्यांक 4 व्यवस्था नियम और ठोस कदमों पर जोर दे रहे हैं। मन भले शांत रहे पर काम को सूची बनाकर करना ज्यादा सही रहेगा। जो बात कई दिनों से टल रही थी, उसमें अब साफ समझ बन सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी चुप्पी को लोग अलग-अलग तरह से समझ सकते हैं। केतु का स्वभाव दूरी बनाकर देखने का है, इसलिए आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले परखना चाहेंगे। यह ठीक है पर अपनेपन का छोटा संकेत देते रहें। साथी से बात कम हो, तो एक सीधा संदेश या छोटी साफ बातचीत गलतफहमी घटा सकती है। घर में भी हर बात पर राय देने की बजाय जरूरी जगह बोलें। किसी अपने की चिंता सुनना बिना सलाह थोपे ज्यादा काम आएगा। नरमी से कही गई कम बात भी गहरा असर छोड़ती है। आज चुप्पी को ताकत बनाकर रिश्तों में शांति बनाए रखें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में लंबित फाइल अधूरी लिस्ट पुराने मेल या रुके हुए छोटे टास्क उठाने का समय है। आपकी जांच-पड़ताल वाली नजर गलती पकड़ सकती है। केतु गहराई देता है, इसलिए सतह से आगे जाकर चीज समझने का फायदा मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई प्लान बना रहे हों, तो एक साथ बहुत दबाव देने की बजाय छोटा रूटीन तय करें। ऑफिस में मीटिंग कम बोलकर भी प्रभावी हो सकती है, अगर नोट्स साफ हों। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर यही कहता है कि ढांचा मजबूत रखेंगे, तो काम धीरे सही पर सही दिशा में बढ़ेगा। अधूरे काम पूरे करने से करियर में राहत और स्पष्टता दोनों मिलेगी।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बिखरी चीजों को समेटना बेहतर रहेगा। कोई पुराना भुगतान छोटी फीस सब्सक्रिप्शन बिल या घर के खर्च का हिसाब देख लें। नई खरीद से ज्यादा उपयोग की चीजें पहले रखें। अंक 7 कई बार मन को अलग कर देता है, जिससे जरूरी वित्तीय बात टल सकती है, ऐसा ना होने दें। रकम छोटी हो तब भी लिखित रिकॉर्ड रखें। अगर किसी साझा खर्च की बात है तो साफ शब्दों में तय करना आगे राहत देगा। आज हिसाब साफ रखने और लंबित भुगतान निपटाने से आर्थिक स्थिति ज्यादा संभली हुई रहेगी और बाद की उलझन से बचा जा सकेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन को शांत जगह चाहिए होगी। बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से पीठ या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। बीच-बीच में उठकर पांच मिनट चल लें। अगर दिमाग बार-बार अधूरे कामों पर जा रहा है, तो उन्हें कागज पर लिख दें, इससे भीतर का दबाव हल्का होगा। हल्का सादा भोजन और थोड़ी चुप्पी आपको संतुलित रख सकती है। नियमित पानी पीना और छोटी-छोटी ब्रेक लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। मन को शांत रखने की कोशिश करें, तो थकान कम लगेगी और पूरा दिन ज्यादा सहज बीतेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: चुप रहकर जरूरी बात अधूरी ना छोड़ें। बच्चों की पढ़ाई में केवल कमी ना देखें। लंबित बिल या छोटे भुगतान टालते ना जाएं।
आज की सलाह: अधूरे काम लिखकर एक एक करके पूरे कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र