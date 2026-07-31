Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 7 राशिफल 31 जुलाई 2026: आज किस्मत दे रही है बदलाव का संकेत, समझदारी से उठाएं कदम

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मूलांक 7 राशिफल 31 जुलाई 2026: आज किस्मत बदलाव का संकेत दे रही है, समझदारी से कदम उठाएं। केतु की कृपा से सही दिशा मिलेगी, पुराने ढर्रे से हटकर आगे बढ़ें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

mulank 7 daily horoscope
मूलांक 7 आज का अंक राशिफल

31 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए बदलाव और समझदारी का दिन है। रफ्तार बढ़ी हुई रहेगी, इसलिए पुराने ढर्रे से थोड़ा बाहर निकलना जरूरी हो सकता है। केतु आपको भीड़ के बीच भी सही संकेत समझने की ताकत देता है। हर काम सिर्फ नियम की किताब देखकर नहीं चलेगा। बीच रास्ते में तरीका बदलना पड़ सकता है। मूलांक 4 कहता है कि बदलाव करें, पर ढांचा ना टूटने दें। भाग्यांक 3 बातचीत और नए नजरिए से रास्ता खोल सकता है। अपनी सूझ पर भरोसा रखें, लेकिन जांच भी साथ रखें।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में मन की दूरी को लोग कभी-कभी गलत समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा खुलकर साथ देना बेहतर रहेगा। केतु आपको कम बोलने वाला बनाता है, लेकिन रिश्तों में सिर्फ चुप रहना काफी नहीं होता। अगर कोई अपना उलझन में दिखे तो उसे तुरंत समझाने के बजाय पहले उसकी बात पूरी सुनें। प्रेम संबंध में सामने वाला आपके संकेत पढ़ने की कोशिश करेगा, इसलिए आधे शब्दों में बात छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। परिवार में भी किसी छोटे फैसले पर आपका शांत रवैया मदद कर सकता है। नरमी से कही गई साफ बात ज्यादा असर करेगी। आज थोड़ी खुली बातचीत से रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

Shukra Gochar: केतु को छोड़ कन्या राशि में आ रहे शुक्र, किन राशियों पर बरसाएंगे धन और प्यार?

मूलांक 7 का करियर राशिफल

करियर में आज एक ही फॉर्मूला पकड़कर चलना मुश्किल लग सकता है। यही दिन की मांग भी है। मूलांक 4 आपको प्रक्रिया, सूची और क्रम की याद दिलाएगा, लेकिन भाग्यांक 3 कह रहा है कि प्रस्तुति और तरीका थोड़ा लचीला रखें। केतु की जांच-पड़ताल वाली प्रवृत्ति रिसर्च, डेटा, बैकएंड काम, ऑडिट या पढ़ाई के कठिन हिस्सों में फायदा दे सकती है। ऑफिस में अगर कोई प्लान अटक जाए तो सीधी रेखा में चलने के बजाय दूसरा रास्ता सोचें। दुकान, सप्लाई या ग्राहक से जुड़े काम में भी पुरानी आदत से हटकर काम करना उपयोगी रह सकता है। पढ़ाई करने वालों को विषय समझने के लिए अपना अलग नोट्स सिस्टम बनाना फायदेमंद रहेगा। समझदारी से बदलाव करने पर सफलता मिलेगी।

Sawan 2026: महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श और जलाभिषेक कर सकती हैं या नहीं? जानें पंडित जी से

मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसे के मामले में आज चमक देखकर फैसला करने के बजाय चीज की असली जरूरत पहचानें। अंक 7 की नजर छिपी बात पकड़ लेती है, इसलिए किसी सामान, ऑफर या दुकान की शर्तों को ध्यान से देखना बेहतर रहेगा। आय सामान्य ढंग से चल सकती है, पर खर्च का तरीका बदल सकता है। जो चीज रोज के काम को आसान करे, उस पर सोच सकते हैं। केवल ट्रेंड देखकर खरीदना बाद में खटक सकता है। लेनदेन में बिल, मात्रा और वापसी की शर्त साफ समझ लें। सावधानी और समझदारी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

आज 31 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें पंडित जी से

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

तेज रफ्तार दिन में दिमाग शरीर से आगे भाग सकता है। ऐसे में थोड़ी देर अकेले बैठकर अगला काम तय करना राहत देगा। केतु का असर भीतर की थकान को चुपचाप बढ़ाता है, इसलिए बेचैनी को नजरअंदाज ना करें। सिर भारी लगे या ध्यान टूटे तो चेहरे पर ठंडा पानी डालें और कुछ मिनट शांत जगह में रहें। बहुत अधिक शोर वाले माहौल से बीच-बीच में दूरी लेना अच्छा रहेगा। छोटे-छोटे विराम लेकर शरीर और मन दोनों को संतुलित रखें, इससे पूरा दिन ऊर्जावान बनेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: दुकान पर सिर्फ सेल देखकर चीज ना उठाएं। अधूरी बात समझकर रिश्ते में दूरी ना बढ़ाएं। ऑफिस में पुरानी पद्धति से चिपके रहना काम अटका सकता है।

आज की सलाह: अपने संकेतों को परखकर ही अगला कदम बढ़ाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Ank Rashifal Mulank 7 Rashifal अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने