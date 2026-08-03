मूलांक 7 राशिफल 3 अगस्त 2026: पुरानी उलझनों को छोड़ेंगे तो खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

मूलांक 7 राशिफल 3 अगस्त 2026: पुरानी उलझनों को छोड़ेंगे तो सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। केतु की कृपा से छंटाई करें और आगे बढ़ें।

3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए साफ-सफाई और पुरानी उलझनों से मुक्ति का दिन है। बात केवल घर या डेस्क की नहीं मन में पड़ी उलझी बातों की भी है। केतु का असर आपको भीतर से संकेत देता है कि जो चीज आगे नहीं बढ़ा रही उसे पकड़े रहने का फायदा कम है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा सोच को खुला करना चाहती है इसलिए बेकार की चर्चा अधूरे इरादे और टाले हुए छोटे काम सामने आ सकते हैं। उन्हें देखकर चिढ़िए नहीं। एक-एक पर हाथ रखिए। जितनी जगह खाली होगी उतना काम सहज चलेगा। कम बोलकर सही बात समझना आपकी ताकत है उसी का उपयोग करें।

मूलांक 7 का लव राशिफल आज रिश्तों में दूरी बनाने की नहीं दूरी की वजह समझने की जरूरत है। केतु आपको भीतर झांकने की आदत देता है इसलिए आप सामने वाले की बात के पीछे छिपी थकान या उलझन पकड़ सकते हैं। अगर मन में पुराने शिकवे जमा हैं तो उन्हें बार-बार याद करने की बजाय एक जरूरी बात साफ कर लें। प्यार में अनकही बात बोझ बन सकती है। परिवार में भी हर मसले पर लंबी बहस जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते केवल साफ इरादे और शांत जवाब से सुधरते हैं। आपके कम शब्द यहां असरदार रह सकते हैं। आज पुरानी खटास छोड़कर नरम व्यवहार रखें तो रिश्ते हल्के और सहज बनेंगे। सिंगल लोग भी मन की उलझन साफ करके आगे बढ़ें तो अच्छा अनुभव मिलेगा।

मूलांक 7 का करियर राशिफल कामकाज में बिखराव कम करना सबसे जरूरी रहेगा। कई फाइल कई टैब कई अधूरे नोट और बीच में बदलती प्राथमिकता आपका फोकस तोड़ सकती है। अंक 7 के लोग जांच-पड़ताल अच्छे से करते हैं लेकिन कभी-कभी ज्यादा सोचकर रुक भी जाते हैं। ऐसे में 3 और 3 की दिन ऊर्जा आपको आइडिया तो खूब देगी पर छंटाई आपकी जिम्मेदारी है। ऑफिस में किसी काम का मूल मसला पकड़ लें उसी पर पहले मेहनत करें। छात्रों के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। हर चैप्टर बराबर जरूरी नहीं होता। जो हिस्सा बार-बार अटक रहा है उसे अलग कॉपी में सादा तरीके से लिखकर दोहराएं। इससे पढ़ाई और काम दोनों में रास्ता साफ होगा। आज पुरानी उलझनें छोड़कर एक काम पर फोकस करें तो सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।

मूलांक 7 का मनी राशिफल पैसों के मामले में छोटे बिखरे खर्च जोड़कर बड़ा फर्क दिखा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट या ऑनलाइन पेमेंट की पुरानी एंट्री एक बार जांच लेना बेहतर रहेगा। केतु छिपी बात सामने लाता है इसलिए कोई ऐसा खर्च दिख सकता है जो चल तो रहा था पर ध्यान में नहीं था। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 का असर खरीदने की इच्छा बढ़ा सकता है खासकर उपयोगी लगने वाली चीजों में। खरीद से पहले यह देख लें कि जरूरत सच में नई है या बस पुराना सामान हटाकर काम चल सकता है। आज अनावश्यक खर्चों को साफ करें और हिसाब व्यवस्थित रखें। छोटी-छोटी सावधानियां आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेंगी।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल मन पर जमा बोझ शरीर में सुस्ती या अजीब बेचैनी की तरह महसूस हो सकता है। बहुत कुछ एक साथ सोचने की बजाय दस मिनट निकालकर अपनी टू-डू लिस्ट छोटी करें। केतु का स्वभाव शांत है इसलिए थोड़ी देर चुपचाप बैठना भी राहत देगा। कमरे बैग या काम की जगह का छोटा सा कोना व्यवस्थित करने से भी भीतर हल्कापन महसूस हो सकता है। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और मन की उलझनों को कम करें। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेंगी। पुरानी बेचैनी छोड़कर शांति अपनाएं तो शरीर भी हल्का महसूस करेगा।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: पुरानी बातों का ढेर नए संवाद को रोक सकता है। बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट दोबारा ना करें। अधूरे काम छिपाने से दबाव बढ़ेगा।