मूलांक 7 राशिफल 3 अगस्त 2026: पुरानी उलझनों को छोड़ेंगे तो खुलेंगे सफलता के नए रास्ते
मूलांक 7 राशिफल 3 अगस्त 2026: पुरानी उलझनों को छोड़ेंगे तो सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। केतु की कृपा से छंटाई करें और आगे बढ़ें।
3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए साफ-सफाई और पुरानी उलझनों से मुक्ति का दिन है। बात केवल घर या डेस्क की नहीं मन में पड़ी उलझी बातों की भी है। केतु का असर आपको भीतर से संकेत देता है कि जो चीज आगे नहीं बढ़ा रही उसे पकड़े रहने का फायदा कम है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा सोच को खुला करना चाहती है इसलिए बेकार की चर्चा अधूरे इरादे और टाले हुए छोटे काम सामने आ सकते हैं। उन्हें देखकर चिढ़िए नहीं। एक-एक पर हाथ रखिए। जितनी जगह खाली होगी उतना काम सहज चलेगा। कम बोलकर सही बात समझना आपकी ताकत है उसी का उपयोग करें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज रिश्तों में दूरी बनाने की नहीं दूरी की वजह समझने की जरूरत है। केतु आपको भीतर झांकने की आदत देता है इसलिए आप सामने वाले की बात के पीछे छिपी थकान या उलझन पकड़ सकते हैं। अगर मन में पुराने शिकवे जमा हैं तो उन्हें बार-बार याद करने की बजाय एक जरूरी बात साफ कर लें। प्यार में अनकही बात बोझ बन सकती है। परिवार में भी हर मसले पर लंबी बहस जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते केवल साफ इरादे और शांत जवाब से सुधरते हैं। आपके कम शब्द यहां असरदार रह सकते हैं। आज पुरानी खटास छोड़कर नरम व्यवहार रखें तो रिश्ते हल्के और सहज बनेंगे। सिंगल लोग भी मन की उलझन साफ करके आगे बढ़ें तो अच्छा अनुभव मिलेगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में बिखराव कम करना सबसे जरूरी रहेगा। कई फाइल कई टैब कई अधूरे नोट और बीच में बदलती प्राथमिकता आपका फोकस तोड़ सकती है। अंक 7 के लोग जांच-पड़ताल अच्छे से करते हैं लेकिन कभी-कभी ज्यादा सोचकर रुक भी जाते हैं। ऐसे में 3 और 3 की दिन ऊर्जा आपको आइडिया तो खूब देगी पर छंटाई आपकी जिम्मेदारी है। ऑफिस में किसी काम का मूल मसला पकड़ लें उसी पर पहले मेहनत करें। छात्रों के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। हर चैप्टर बराबर जरूरी नहीं होता। जो हिस्सा बार-बार अटक रहा है उसे अलग कॉपी में सादा तरीके से लिखकर दोहराएं। इससे पढ़ाई और काम दोनों में रास्ता साफ होगा। आज पुरानी उलझनें छोड़कर एक काम पर फोकस करें तो सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटे बिखरे खर्च जोड़कर बड़ा फर्क दिखा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट या ऑनलाइन पेमेंट की पुरानी एंट्री एक बार जांच लेना बेहतर रहेगा। केतु छिपी बात सामने लाता है इसलिए कोई ऐसा खर्च दिख सकता है जो चल तो रहा था पर ध्यान में नहीं था। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 का असर खरीदने की इच्छा बढ़ा सकता है खासकर उपयोगी लगने वाली चीजों में। खरीद से पहले यह देख लें कि जरूरत सच में नई है या बस पुराना सामान हटाकर काम चल सकता है। आज अनावश्यक खर्चों को साफ करें और हिसाब व्यवस्थित रखें। छोटी-छोटी सावधानियां आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेंगी।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन पर जमा बोझ शरीर में सुस्ती या अजीब बेचैनी की तरह महसूस हो सकता है। बहुत कुछ एक साथ सोचने की बजाय दस मिनट निकालकर अपनी टू-डू लिस्ट छोटी करें। केतु का स्वभाव शांत है इसलिए थोड़ी देर चुपचाप बैठना भी राहत देगा। कमरे बैग या काम की जगह का छोटा सा कोना व्यवस्थित करने से भी भीतर हल्कापन महसूस हो सकता है। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और मन की उलझनों को कम करें। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेंगी। पुरानी बेचैनी छोड़कर शांति अपनाएं तो शरीर भी हल्का महसूस करेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: पुरानी बातों का ढेर नए संवाद को रोक सकता है। बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट दोबारा ना करें। अधूरे काम छिपाने से दबाव बढ़ेगा।
आज की सलाह: जो बेकार है उसे हटाइए, रास्ता खुद साफ दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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