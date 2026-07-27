मूलांक 7 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज जल्दबाजी में लिया फैसला पड़ सकता है भारी
मूलांक 7 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज जल्दबाजी में लिया फैसला भारी पड़ सकता है। केतु की ऊर्जा संवेदनशील बनाएगी, पहले सुनें फिर बोलें तो दिन बेहतर रहेगा और गलतियों से बचाव होगा। जानिए मूलांक 7 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
27 जुलाई 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। छोटी बात भी मन में बड़ी बन सकती है। केतु का असर आपको भीतर से बहुत कुछ तुरंत पकड़ा देता है, लेकिन हर महसूस की गई बात पूरी सच्चाई नहीं होती। मूलांक 9 प्रतिक्रिया को तेज कर सकता है, जबकि भाग्यांक 8 ठोस और व्यवहारिक सोच की तरफ खींचेगा। अपनी राय थोपने के बजाय थोड़ा रुकें और दूसरों को बोलने दें। कम बोलकर ठीक जगह बोलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में दूरी बनाने का मन हो सकता है, खासकर जब सामने वाला आपकी बात तुरंत ना माने। चुप रहकर परखना ठीक है, लेकिन यह चुप्पी ठंडापन बन जाए तो गलतफहमी बढ़ सकती है। अपने मन की बात सीधे कहें, लेकिन फैसला सुनाने के अंदाज में नहीं। पार्टनर, दोस्त या घर के लोगों को अपनी सोच रखने का मौका दें। उनकी बात में भी कोई ठीक पहलू हो सकता है। तकरार से ज्यादा साफ बातचीत काम करेगी और रिश्ता हल्का रहेगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन को लेकर दबाव बन सकता है। अकेले ही सब समझ लेने की कोशिश में चिड़चिड़ापन आ सकता है। यह तरीका उल्टा पड़ सकता है। आपके पास गलती पकड़ने और काम सुधारने की अच्छी नजर रहेगी। काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, बहस जीतना नहीं। ऑफिस में टीम की राय काटने के बजाय जरूरी बात चुनें। स्टूडेंट्स हर टॉपिक पर एक ही ढंग ना अटकें। तरीका बदलने से समझ बेहतर हो सकती है।
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मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में किसी सुझाव को तुरंत गलत मान लेना ठीक नहीं होगा। घर, काम या बिजनेस में खर्च की नई बात सामने आए तो पहले उसका उपयोग देखें। हिसाब और टिकाऊ सोच पर ध्यान रखें। रकम छोटी हो या बड़ी, आधार साफ रखें। शक और जांच में फर्क बनाए रखें। किसी लेनदेन में अपनी शर्त रखने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुन लें। इससे अनावश्यक झंझट से बचा जा सकता है।
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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
तेज प्रतिक्रिया का असर सिर भारी लगने, कंधों में जकड़न या भीतर खिंचाव के रूप में दिख सकता है। जब मन उलझे, तो दो मिनट आंख बंद करके सांसों की गिनती करें। थोड़ा एकांत राहत देता है, लेकिन खुद को सबसे काट लेना ठीक नहीं। काम के बीच छोटा विराम लें और पानी धीरे-धीरे पिएं। इससे मन का दबाव हल्का होगा और दिन आराम से बीतेगा।
कुल मिलाकर आज के दिन पहले सुनिए, फिर तय कीजिए कि सच में बोलना जरूरी है। जल्दबाजी से बचें तो दिन बेहतर बीतेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर सख्त प्रतिक्रिया ना दें। अपनी योजना सब पर लागू करने की कोशिश ना करें। डेडलाइन के दबाव में टीम की राय को हल्का ना आंकें।
आज की सलाह: पहले सुनिए, फिर तय कीजिए कि सच में बोलना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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