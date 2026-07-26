मूलांक 7 राशिफल 26 जुलाई 2026: आज छोटी लापरवाही बिगाड़ सकती है बड़ा काम
मूलांक 7 राशिफल 26 जुलाई 2026: छोटी लापरवाही आज बड़ा नुकसान कर सकती है। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखें ताकि दिन संभल जाए।
26 जुलाई 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए मन हल्का रहेगा और आप अपने ढंग से दिन जीना चाहेंगे। मूलांक 8 काम और जवाबदेही याद दिलाता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की दुनिया को सक्रिय करता है। केतु का स्वभाव भीड़ से हटकर चलने की आदत देता है। खुशी में बहकर जरूरी कागज या तय बात को हल्का में ना लें। थोड़ा ठहरकर देखें कि कौन सा काम टालने लायक है। छोटी लापरवाही बड़ा काम बिगाड़ सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका अच्छा मूड असर डालेगा, लेकिन लापरवाही का असर भी जल्दी दिख सकता है। अगर आपने किसी अपने से कुछ कह रखा है, तो उसे निभाना बेहतर रहेगा। कम बोलकर भी दूरी बन सकती है, इसलिए मजाक में कही बात सामने वाले को उपेक्षा जैसी लग सकती है। प्रेम संबंध में हल्की बातचीत अच्छी रहेगी, पर गंभीर बात को हंसी में ना टालें। परिवार में किसी को आपकी मौजूदगी या साफ जवाब चाहिए हो सकता है। सुनकर जवाब दें, अंदाजे से नहीं।
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मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में मन उछलता रहेगा, पर यही ढील मुश्किल बना सकती है। ऑफिस या पढ़ाई में तय समय को अपनी सुविधा से बदलने की आदत नुकसान दे सकती है। अधूरा छोड़ा काम वापस सामने आएगा। बैठकर ध्यान लगाएं, तो लंबित काम जल्दी पकड़ में आ सकते हैं। मीटिंग, अपॉइंटमेंट, मेल या जरूरी कागज की जांच दोबारा कर लें। सतही भरोसे से बेहतर रहेगा कि तारीख और शर्त खुद देख लें। पढ़ाई में कठिन हिस्से पर समय दें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी गलती बाद में बड़ी झुंझलाहट दे सकती है। अगर किसी भुगतान, रसीद या फीस को बाद के लिए छोड़ रहे हैं, तो कम से कम उसका साफ नोट बना लें। हिसाब मांगता है इसलिए मौज में किया गया छोटा मिसमैच भी पकड़ना पड़ेगा। किसी ऑफर या रकम पर सिर्फ सुनकर भरोसा करने के बजाय लिखी बात देखें। सावधानी से काम लेने से आर्थिक उलझन से बचा जा सकता है।
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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मूड अच्छा होने पर शरीर की थकान छिपी रह सकती है। लगातार भागदौड़ से शाम तक सिर भारी लगने की संभावना है। बीच-बीच में दो मिनट चुप बैठना फायदेमंद रहेगा। एकांत का छोटा विराम आपको जल्दी संतुलित करता है। पानी की कमी ना होने दें और काम के बीच सांस की गति पर ध्यान रखें। आराम और सतर्कता से दिन स्वस्थ रहेगा।
आज छोटी लापरवाही बड़ा काम बिगाड़ सकती है। जिम्मेदारी और ध्यान बनाए रखें तो दिन सकारात्मक रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मजे में जरूरी अपॉइंटमेंट ना भूलें। बिना देखे किसी कागज पर भरोसा ना करें। ऑफिस की छोटी जिम्मेदारी को हल्का ना मानें।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर बाकी दिन हल्का रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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