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मूलांक 7 राशिफल 21 जुलाई 2026: आज सही व्यक्ति से मुलाकात बदल सकती है आपकी किस्मत

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 21 जुलाई 2026: आज सही व्यक्ति से मुलाकात आपकी किस्मत बदल सकती है। जानिए मूलांक 7 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। केतु और बुध के प्रभाव से संपर्क बढ़ेंगे, लेकिन संतुलन बनाए रखने से दिन फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 7 राशिफल 21 जुलाई 2026: आज सही व्यक्ति से मुलाकात बदल सकती है आपकी किस्मत

21 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए नए संपर्क और सही लोगों से जुड़ने का दिन है। मन थोड़ा उत्साहित और खुला रहेगा। केतु की चाल आपको भीतर की सच्चाई दिखाती है, जबकि भाग्यांक 1 और मूलांक 3 मिलकर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। आज सही व्यक्ति से बातचीत या मुलाकात आपके लिए नई राह खोल सकती है।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में सही समय पर सही बात कहने का मौका मिलेगा। अगर किसी करीबी से कुछ कहना चाहते थे, तो आज वह बात सामने रखने का अच्छा समय है। केतु आपको गहराई देता है, इसलिए अपनी भावना को साफ और नरम शब्दों में व्यक्त करें। सिंगल लोग किसी समझदार व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं। परिवार में भी छोटी-छोटी बातों में अपनापन बढ़ेगा। आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से प्यार और समझ बढ़ेगी।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

करियर में आज सही व्यक्ति से संपर्क फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑफिस में कोई सीनियर, क्लाइंट या अनुभवी सहकर्मी आपकी मदद कर सकता है। केतु आपको गहराई से सोचने की क्षमता देगा, इसलिए काम में बारीकियां पकड़ पाएंगे। कोई अटका काम आज आगे बढ़ सकता है। छात्रों को भी गाइडेंस मिलने के योग हैं। आज का दिन मेहनत और सही संपर्क दोनों का है। सही व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने से करियर में अच्छा बदलाव आ सकता है।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज सही सलाह या सही संपर्क से फायदा हो सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति निवेश, खर्च या भुगतान पर उपयोगी बात बता सकता है। केतु आपको बारीकियां समझने की क्षमता देगा, इसलिए किसी भी लेन-देन में पूरी जानकारी लें। छोटी रकम की अनदेखी ना करें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन सही निर्णय से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

आज मन में उत्साह बढ़ेगा, लेकिन शरीर उसकी रफ्तार के साथ नहीं चल पा सकता। ज्यादा काम या लगातार सोचने से थकान महसूस हो सकती है। गर्दन, कंधे या सिर में हल्का दर्द हो तो कुछ मिनट आराम करें। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी लें। थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो दिन अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: मदद मांगने में बेवजह संकोच ना करें। असरदार व्यक्ति से बात करते समय बात घुमा कर ना कहें। अधूरी जानकारी पर हामी भरने से बचें।

आज की सलाह: सही लोगों तक पहुंचिए, मौका सिर्फ सोचने से नहीं बनता है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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