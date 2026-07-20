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मूलांक 7 राशिफल 20 जुलाई 2026: गुस्सा और जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, आज हर कदम रखें संभलकर

By Anita Baranwal
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Mulank 7 Rashifal 20 July 2026: आज गुस्सा और जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, इसलिए हर कदम संभलकर रखें। जानिए मूलांक 7 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। केतु के प्रभाव से मन चिड़चिड़ा रहेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखने से दिन अच्छा गुजर सकता है।

मूलांक 7 राशिफल 20 जुलाई 2026: गुस्सा और जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, आज हर कदम रखें संभलकर

20 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा उथल-पुथल भरा रह सकता है। मन चिड़चिड़ा या खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। केतु की चाल आपको छोटी बातों पर भी तेज प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकती है। आज हर कदम संभलकर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावा करा सकता है।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मन में दूरी बनाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन हर चुप्पी को रिश्ते की दूरी ना समझें। अगर पार्टनर या परिवार की कोई बात खल रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत होकर पूरी बात सुनें। गुस्से में कुछ कहने से रिश्ते में खटास आ सकती है। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है, लेकिन तुरंत बहुत उम्मीद ना बांधें। आज की सलाह है कि नरम स्वभाव रखते हुए भी अपनी बात साफ-साफ रखें। छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा ना सोचें, तो रिश्ते मजबूत बने रहेंगे।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

करियर में आज ध्यान बंटने की संभावना है। ऑफिस में फाइल, रिपोर्ट, मेल या कोई जरूरी काम करते समय दोबारा जांच कर लें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि गलती होने की आशंका है। केतु आपको गहराई से सोचने की क्षमता देगा, लेकिन गुस्से में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। टीम या बॉस के साथ बातचीत में शब्दों को संतुलित रखें। छात्रों को भी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आज का दिन मेहनत का है, लेकिन अपनी तेज प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें तो करियर में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज आवेश या जल्दबाजी से फैसला लेने से बचें। कोई नया निवेश, खरीदारी या उधार देने का विचार हो तो पहले पूरी जानकारी लें। गुस्से में कोई भुगतान रोकने या खर्च करने का फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है। छोटे-छोटे लेन-देन में भी सावधानी बरतें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। पुराने लेन-देन को साफ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

आज मन की बेचैनी शरीर पर असर डाल सकती है। खासकर गर्दन, कंधे या सिर में तनाव महसूस हो सकता है। जल्दबाजी या गुस्से में कोई काम करते समय चोट लगने या छोटी दुर्घटना की आशंका है। वाहन चलाते समय या सीढ़ियों पर विशेष सावधानी बरतें। हल्का भोजन करें और ज्यादा सोचने से बचें। कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें या हल्की सैर करें, इससे मन और शरीर दोनों को राहत मिलेगी। आज स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: तैश में आकर काम की गति ना बढ़ाएं। सुरक्षा नियम हल्के में ना लें। बच्चों की गलती पर तुरंत कड़ा रुख ना अपनाएं।

आज की सलाह: रुककर देखिए, फिर बोलिए और फिर ही कदम बढ़ाइए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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