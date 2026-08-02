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मूलांक 7 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज मन की बात सुनें, हर कदम सोच-समझकर उठाएं

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज मन की बात सुनें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। केतु की ऊर्जा से भीतर की आवाज पकड़ें तो दिन संतुलित रहेगा।

mulank 7 daily horoscope 2 august 2026
मूलांक 7 राशिफल 2 अगस्त 2026

2 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए भीतर की गहराई और शांति का दिन है। केतु का असर आपको भीतर की समझ और बात की तह तक जाने की क्षमता देता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की ऊर्जा दिन को नरम और ग्रहणशील बना रही है। इसलिए जो बात आप बिना शोर के महसूस कर रहे हैं उसे हल्के में ना लें। लोगों के साथ तालमेल सहज रह सकता है। किसी छोटे काम या निर्णय से पहले एक बार भीतर से पूछ लें। सही संकेत मिल सकता है।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में ज्यादा बोलने से काम नहीं बनेगा बल्कि सही भाव पकड़ने से फायदा होगा। अगर पार्टनर कम शब्दों में बात कर रहा है तो उसे दूरी ना समझें। केतु आपको सतह से नीचे की बात समझने की ताकत देता है। घर में किसी अपने को आपकी चुप मौजूदगी ज्यादा सुकून दे सकती है। कोई पुरानी खटास हो तो उसे खुरचने की बजाय सरल तरीके से कहें कि आप माहौल हल्का रखना चाहते हैं। सकारात्मक मन और भीतर का संतुलन रिश्तों को आराम पहुंचाएगा। आज नरम व्यवहार और समझदारी से बात रखने से रिश्ते और गहरे होंगे। सिंगल लोग भी अपनी भावनाओं को शांति से व्यक्त करें तो अच्छा परिणाम मिलेगा।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी जांच-पड़ताल वाली आदत आज फायदेमंद रहेगी। ऑफिस में कोई सूचना दस्तावेज या मीटिंग का निष्कर्ष दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। 2 की ऊर्जा लोगों को भाव से चलाती है जबकि केतु आपको तथ्य की गहराई दिखाता है। इसलिए केवल कही गई बात पर नहीं लिखी हुई बात पर भी नजर रखें। छात्र हों तो किसी टॉपिक को रटने की बजाय उसका अर्थ समझना ज्यादा लाभ देगा। बिजनेस में क्लाइंट की बात मानने से पहले उसकी असली जरूरत साफ समझ लें। कम बोलकर सही सवाल पूछना आपकी बढ़त बन सकता है। इससे उलझन घटेगी और भरोसा भी बढ़ेगा। सोच-समझकर कदम बढ़ाने से काम आसानी से आगे बढ़ेगा।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज सूक्ष्म नजर काम आएगी। बैंक यूपीआई कार्ड या किसी पेमेंट की रसीद एक बार ध्यान से मिला लें। रकम छोटी हो तब भी जांच पूरी रखें। केतु का स्वभाव बारीकी पकड़ता है इसलिए अगर किसी एंट्री में मन अटक रहा है तो उसे ऐसे ही ना छोड़ें। किसी और के कहने भर से हिसाब सही मान लेना ठीक नहीं होगा। जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट मैसेज या पासबुक एंट्री जरूर देख लें। साफ रिकॉर्ड आगे की असहजता से बचा सकता है। आज भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। छोटी-छोटी सावधानियां आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेंगी।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

भीतर की हलचल बाहर से कम दिखेगी पर शरीर उसे महसूस कर सकता है। कभी-कभी खालीपन सुस्ती या सिर के पीछे भारीपन जैसा लग सकता है। ऐसे में थोड़ी देर अकेले बैठकर सांसों पर ध्यान देना राहत देगा। नहाने के बाद दो मिनट शांत बैठें और दिन के तीन जरूरी काम मन में साफ कर लें। इससे बिखराव कम होगा और भीतर स्थिरता लौटेगी। हल्का भोजन करें और पानी नियमित पिएं। आज मन को ज्यादा उलझनों में ना उलझाएं। शांति बनाए रखने से शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। छोटी-छोटी आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगी।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: बैंक या पेमेंट की एंट्री बिना मिलान आगे ना बढ़ाएं। किसी की चुप्पी को तुरंत नाराजगी ना मानें। अधूरी जानकारी पर हामी भरने से बचें।

आज की सलाह: मन के संकेत को लिख लें, वही सही राह दिखाएगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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