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मूलांक 7 राशिफल 18 जुलाई 2026: आज केतु की चाल बढ़ाएगी बेचैनी, संभलकर करें हर फैसला

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 18 जुलाई 2026: आज केतु की चाल बेचैनी बढ़ाएगी, इसलिए हर फैसला संभलकर लें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें, तो दिन सकारात्मक रहेगा। जानिए मूलांक 7 का आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

मूलांक 7 राशिफल 18 जुलाई 2026: आज केतु की चाल बढ़ाएगी बेचैनी, संभलकर करें हर फैसला

18 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा उथल-पुथल भरा रह सकता है। मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन या लोगों से दूरी बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। केतु की चाल आपको भीतर की आवाज तेज कर रही है, जबकि भाग्यांक 8 हर फैसले के दूरगामी असर की याद दिला रहा है। आज जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। थोड़ा रुककर सोचने से कई गलतियां बच जाएंगी।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में दूरी महसूस होना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन हर चुप्पी को दूरी ना समझें। केतु आपको अंदर की बातों पर गौर करने को कह रहा है। अगर पार्टनर या परिवार की कोई आदत खल रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत होकर पूरी बात सुनें। छोटी-छोटी बातों पर कटु शब्द बोलने से रिश्ते में खटास आ सकती है। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है, लेकिन तुरंत बहुत ज्यादा उम्मीद ना बांधें। आज का दिन संवाद कम करने का नहीं, बल्कि साफ और संतुलित तरीके से बात रखने का है। नरम स्वभाव रखने से रिश्तों में सुधार होगा।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

करियर में आज आप चीजों की गहराई अच्छे से समझ पाएंगे। जांच, विश्लेषण, रिसर्च या प्लानिंग से जुड़े कामों में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। लेकिन जहां टीम वर्क या सहयोग जरूरी है, वहां थोड़ी सावधानी बरतें। केतु की वजह से छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ हो सकती है, जो ऑफिस के माहौल को प्रभावित कर सकती है। किसी सहकर्मी या बॉस की बात पसंद ना आए तो जवाब सीमित रखें। छात्रों को भी किसी टीचर या ग्रुप से जुड़ी उलझन में पढ़ाई को बीच में ना आने दें। आज का दिन मेहनत का है, लेकिन अपनी तेज प्रतिक्रिया को काबू में रखें, ताकि प्रोफेशनल संबंध खराब ना हों।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज भावनात्मक फैसले लेने से बचें। नाराजगी में किसी साझा खर्च या भुगतान को रोकने का विचार बाद में परेशानी बढ़ा सकता है। केतु आपको अलग-थलग महसूस करा सकता है, लेकिन भाग्यांक 8 साफ हिसाब-किताब रखने की मांग कर रहा है। कोई पुराना बकाया या लेन-देन हो तो कटु शब्दों के बजाय लिखित और शांत तरीके से याद दिलाएं। दिखावे या मन बहलाने वाले खर्च पर लगाम रखें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

आज भीतर की बेचैनी शरीर में जकड़न या सिर भारी होने के रूप में दिख सकती है। खासकर गर्दन, कंधे और सिर के पिछले हिस्से में तनाव महसूस हो सकता है। ज्यादा देर तक मन में बातें चलाने से थकान बढ़ेगी। थोड़ा अकेले समय बिताना ठीक है, लेकिन खुद को पूरी तरह अलग ना करें। शाम को हल्की सैर, गुनगुने पानी से चेहरा धोना या कुछ मिनट शांत बैठना मन को नरम कर सकता है। सादा भोजन और अच्छी नींद आज स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेगी।

आज का दिन केतु की बेचैनी से भरा है, लेकिन सावधानी और संतुलित व्यवहार से आप इसे अच्छे ढंग से पार कर सकते हैं। अपनी शांति बनाए रखें और हर फैसला सोच-समझकर लें, तो दिन सकारात्मक नतीजे देगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: नाराज होकर किसी जरूरी संपर्क को ब्लॉक करने जैसा कदम ना उठाएं। परिवार की बात बीच में काटकर फैसला ना बनाएं। काम की खीझ को पैसों के व्यवहार में ना लाएं।

आज की सलाह: दूरी नहीं, साफ और सीमित संवाद आपका काम बनाएगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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