मूलांक 7 राशिफल 17 जुलाई 2026: आज दिखावे में आकर ना लें कोई फैसला, मन को रखें एकदम शांत
17 जुलाई 2026 मूलांक 7 अंक ज्योतिष: गुस्सा या जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, मन की शांति बनाए रखें। आज केतु की कृपा से सच्चाई दिखेगी, लेकिन रिश्तों और आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी। विस्तृत भविष्यफल पढ़ें।
17 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए शांति और सतर्कता का दिन है। केतु की ऊर्जा आपको भीतर की आवाज सुनने और बातों की गहराई समझने की ताकत दे रही है। आज दिखावे या बाहरी चमक में आकर कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है। मन थोड़ी शांति चाह रहा है, इसलिए भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर रहकर सोचने का समय निकालें। जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उन्हें शांत दिमाग से संभालें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में चुप्पी थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे मन में दबाकर ना रखें। केतु आपको सच्चाई देखने की क्षमता दे रहा है, लेकिन इसी वजह से छोटी-छोटी बातें भी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। पार्टनर या परिवार के सदस्य अगर चुप नजर आएं, तो तुरंत निष्कर्ष ना निकालें। उनसे नरम तरीके से पूछें कि क्या बात है। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है, पर पहले व्यक्ति को अच्छे से जान लें। आज दिखावे या बाहरी बातों पर भरोसा करने की बजाय दिल की सच्चाई पर ध्यान दें। खुलकर और शांति से बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर में आज आपकी गहरी नजर काम आएगी। जहां दूसरे सतही देख रहे हों, वहां आप छोटी-छोटी कमियां या अच्छी बातें आसानी से पकड़ पाएंगे। मीटिंग, प्रोजेक्ट या क्लाइंट से बात में यह क्षमता आपको अलग पहचान देगी। लेकिन जल्दबाजी या दिखावे में आकर कोई फैसला ना लें। मूलांक 8 आपको जिम्मेदारी का अहसास दिला रहा है, इसलिए काम को टुकड़ों में बांटकर पूरा करें। बिजनेस में सौदेबाजी करते समय पूरी डिटेल जांच लें। छात्रों को भी पढ़ाई में गहराई से समझने का फायदा मिलेगा। आज शांत दिमाग से काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज सावधानी बरतनी होगी। मन किसी अच्छी या आकर्षक चीज की ओर जा सकता है, लेकिन दिखावे में आकर खर्च ना करें। केतु आपको सच्चाई देखने की ताकत दे रहा है, इसलिए जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझें। कोई नया निवेश या खरीदारी सोच-समझकर करें। साझा खर्च या उधार की बात हो तो शर्तें पहले साफ कर लें। आज छोटे-छोटे खर्च भी जुड़ सकते हैं, इसलिए हिसाब रखें। भावुक फैसले लेने से बचें, तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
आज मन की थकान शरीर पर भारी पड़ सकती है। लगातार लोगों के बीच रहने या ज्यादा सोचने से सिर भारी लग सकता है। केतु आपको भीतर की ओर खींच रहा है, इसलिए थोड़ी देर शांत जगह पर बैठें, हल्की सैर करें या ध्यान करें। गर्दन, कंधे या आंखों में तनाव महसूस हो तो आराम दें। हल्का और सादा भोजन लें। आज मन को शांत रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज्यादा उलझनों में ना पड़ें, थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।
आज का दिन दिखावे और जल्दबाजी से दूर रहने का है। मन को शांत रखकर सही समय पर सही कदम उठाएं, तो हर क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे। सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखें, सफलता आपके साथ रहेगी।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: केवल सुंदर दिखने पर कोई चीज ना लें। चुप्पी को रिश्ता संभालने का एकमात्र तरीका ना बनाएं। आधी जांच के बाद हां कहने से बाद में खटक सकती है।
आज की सलाह: शांत जगह चुनें और फिर जरूरी बात साफ मन से करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र