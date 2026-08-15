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मूलांक 7 राशिफल 15 अगस्त 2026: काम के बोझ से मिलेगी राहत, नए लोगों से होगी मुलाकात

By Anita Baranwal
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15 अगस्त 2026 को मूलांक 7 वालों को काम के बोझ से राहत मिलेगी। नए लोगों से मुलाकात और हल्की सामाजिक गतिविधि का योग। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें।

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मूलांक 7 राशिफल 15 अगस्त 2026

15 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए काम के बोझ से थोड़ी राहत और नए लोगों से मुलाकात का संकेत लेकर आया है। जिम्मेदारियां कुछ समय के लिए भारी लग सकती हैं और मन खुले माहौल में जाने को करेगा। केतु आपको अक्सर अपने भीतर रहने देता है, लेकिन आज नए लोगों से मिलने संगीत सुनने या हल्की सामाजिक गतिविधि में शामिल होने की इच्छा बढ़ सकती है। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 मेलजोल और खुशियां बांटने की ऊर्जा दे रहे हैं। जरूरी काम निपटाकर अपने लिए थोड़ा मनपसंद समय जरूर रखें।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी चुप्पी को लोग दूरी समझ सकते हैं, इसलिए अपनी थकान या मन की इच्छा साफ शब्दों में बताना बेहतर रहेगा। पार्टनर के साथ हल्की बातचीत संगीत या बाहर कुछ समय बिताने का प्लान अपनापन बढ़ा सकता है। परिवार के लोग किसी मिलन या कार्यक्रम की बात करें, तो अपनी सुविधा भी जरूर बताएं। केतु की अंदरूनी समझ आपको पहचानने में मदद करेगी कि कौन सच में आपका साथ चाहता है। नए परिचय में तुरंत बहुत निजी बातें साझा करने की जरूरत नहीं है। नरम व्यवहार और छोटी-छोटी परवाह से रिश्ते हल्के और सुखद बने रहेंगे। सिंगल लोग भी किसी सहज व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

ऑफिस के काम में मन बार-बार भटक सकता है खासकर जब जिम्मेदारियां एक साथ सामने हों। पहले जरूरी काम की छोटी सूची बनाएं फिर एक-एक करके पूरा करें। केतु जांच-पड़ताल का गुण देता है, इसलिए किसी रिपोर्ट ऑर्डर या ग्राहक से जुड़ी जानकारी को ध्यान से परखना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में दुकान पर आने वाले नए ग्राहक की जरूरत समझकर बात करेंगे, तो बेहतर असर पड़ सकता है। केवल बेचने की जल्दी ना दिखाएं। छात्रों का मन पढ़ाई से हटकर दोस्तों या मनोरंजन की ओर जा सकता है। कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ना अधिक कारगर रहेगा। आज काम निपटाकर थोड़ी राहत जरूर लें।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

मनोरंजन बाहर खाने या पसंद की किसी चीज पर खर्च का विचार बन सकता है। रकम तय करके चलेंगे, तो बाद में हिसाब बिगड़ेगा नहीं। बाजार में आकर्षक ऑफर देखकर तुरंत खरीदारी करने के बजाय वस्तु की उपयोगिता जांच लें। किसी दुकान सेवा या काम के भुगतान में बिल और बाकी रकम का मिलान कर लें। आय बढ़ाने से जुड़ी बातचीत में अपनी क्षमता का सही आकलन रखें। केतु भ्रम से बचने की सीख देता है, इसलिए अस्पष्ट शर्तों वाले सौदे से दूर रहें। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और मन भी हल्का महसूस होगा।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

मानसिक ऊब शरीर में सुस्ती के रूप में महसूस हो सकती है। कमरे या कार्यस्थल की जगह थोड़ा व्यवस्थित करें, इससे मन को नई ताजगी मिल सकती है। हल्का संगीत सुनते हुए धीमी चाल से चलना अच्छा रहेगा। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से कमर में खिंचाव हो, तो बीच-बीच में उठकर शरीर ढीला करें। बहुत शोर वाली जगह पर थकान लगे तो कुछ देर शांत कोना चुनें। आज हल्का भोजन करें और पानी ज्यादा पिएं। थोड़ी देर अकेले समय बिताने से मन और शरीर दोनों तरोताजा रहेंगे। संतुलन बनाए रखने से दिन सुकून भरा बीतेगा।

आज का दिन जरूरी काम निपटाकर मनपसंद लोगों के लिए समय निकालने का है। संतुलन बनाए रखने से राहत और नई मुलाकातें दोनों संभव हैं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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