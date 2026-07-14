मूलांक 7 राशिफल 14 जुलाई 2026: आज किसी पर भी आंख बंद करके ना करें भरोसा, रिश्तों और पैसों में बरतें सावधानी
14 जुलाई 2026 मूलांक 7 राशिफल: आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। रिश्तों और पैसों में सावधानी बरतें। जानिए आज का विस्तृत अंक ज्योतिष, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
14 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए सतर्कता और समझदारी का दिन है। केतु की ऊर्जा आपकी नजर को तेज कर रही है, जिससे लोगों की कमियां और छुपी हुई बातें आसानी से दिख सकती हैं। इससे मन में हल्की खिन्नता भी आ सकती है। मूलांक 5 हालात को तेजी से बदल रहा है, लेकिन भाग्यांक 4 आपको याद दिला रहा है कि हर जगह भरोसा करना ठीक नहीं। आज रिश्तों और पैसों दोनों में सावधानी बरतें, तो दिन बेहतर गुजर सकता है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में भावनाओं की बजाय सच्चाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी करीबी ने भरोसे के लायक व्यवहार नहीं किया, तो मन में निराशा हो सकती है। लेकिन हर बात को झगड़े में बदलने की बजाय शांति से सोचें। पार्टनर या परिवार के साथ बात करते समय सिर्फ अपनी भावना नहीं, उनकी बात भी ध्यान से सुनें। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है, पर जल्दबाजी में किसी पर पूरा भरोसा ना करें। आज रिश्तों में दूरी बनानी हो तो भी सम्मान के साथ बनाएं। छोटी-छोटी उम्मीदों को तोड़ने वाले लोगों से थोड़ा पीछे हटना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर में आज आपकी जांच-पड़ताल वाली सोच काम आएगी। ऑफिस में किसी फाइल, रिपोर्ट या टीम के वादे में छूटी हुई बात आपकी नजर में आ सकती है। मूलांक 5 की वजह से कई छोटे-छोटे काम एक साथ आएंगे, लेकिन भाग्यांक 4 आपको क्रम से संभालने की सलाह दे रहा है। सहकर्मी या क्लाइंट की लापरवाही आपको अतिरिक्त काम दे सकती है। बिजनेस में केवल भरोसे पर काम ना करें, लिखित पुष्टि जरूर लें। छात्रों को ग्रुप स्टडी या साझा नोट्स में कमी दिख सकती है, इसलिए अपना अलग प्लान बनाकर चलें। आज सच्चाई देखकर अपनी राह साफ रखने से करियर में सही दिशा मिलेगी।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। छोटी चूक या अधूरी जानकारी से झुंझलाहट हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांसफर या किसी परिचित के साथ साझा खर्च करते समय डिटेल दोबारा जांच लें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई पुराना बकाया या वापसी की रकम अटकी है, तो सीधी और साफ बात रखें। भावुक होकर आर्थिक ढील देने से बचें। आज का दिन हिसाब-किताब ठीक रखने और अनावश्यक खर्च पर लगाम लगाने का है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
आज मन का बोझ शरीर पर भारीपन की तरह उतर सकता है। सिर में सुस्ती या आंखों में थकान महसूस हो, तो थोड़ी देर शांत बैठकर आराम करें। केतु आपको भीतर की ओर खींचता है, इसलिए भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर रहकर कुछ समय अकेले बिताएं। नहाने के बाद कुछ मिनट बिना किसी काम के बैठना मदद करेगा। हल्का भोजन लें और ज्यादा सोचने से बचें। आज शांत और संतुलित दिनचर्या रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर किसी दोस्त का पक्ष ना लें। ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट देखे बिना बात पूरी ना मानें। बार बार ठेस देने वाले रिश्ते को केवल आदत में ना ढोएं।
आज की सलाह: जहां भरोसा टूटे, वहां दूरी भी एक सही जवाब है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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