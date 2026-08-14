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मूलांक 7 राशिफल 14 अगस्त 2026: जो बात टालते आए हैं, आज उसी पर लेना होगा फैसला

By Anita Baranwal
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14 अगस्त 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए टाली हुई बातों पर फैसला लेने का दिन। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य में समझदारी से आगे बढ़ें। पूरा राशिफल पढ़कर सही रास्ता चुनें।

mulank 7 daily horoscope
मूलांक 7 राशिफल 14 अगस्त 2026

अंक 7 वाले लोग यानी 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 14 अगस्त 2026 का दिन उन बातों पर फैसला लेने का है, जिन्हें लंबे समय से टाला जा रहा था। किसी पुराने विषय, अधूरे निर्णय या जरूरी जिम्मेदारी पर साफ नजर डालने की जरूरत बन सकती है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 परिस्थितियों को गति देंगे, इसलिए विषय को और लंबा खींचना कठिन होगा। केतु आपको भीतर से सच पहचानने और कम शब्दों में सही बात कहने की समझ देता है। पहले तथ्य देखें फिर अपना कदम तय करें।

मूलांक 7 का लव राशिफल

परिवार की बातचीत में कोई पुरानी नाराजगी या अनकही अपेक्षा उठ सकती है। इसे सुनते ही दूरी बनाने के बजाय सामने वाले की बात पूरी समझें। पार्टनर को भी आपके शांत रहने का कारण स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए छोटे और साफ शब्दों में अपनी स्थिति बताएं। केतु आपको गहराई से सोचने वाला बनाता है, लेकिन रिश्तों में चुप्पी कभी गलतफहमी बढ़ा सकती है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा लंबित फैसला मिलकर लेने की कोशिश करें। बात कठिन हो फिर भी सम्मान बनाए रखने से समाधान सबके लिए उपयोगी हो सकता है और रिश्ते में समझ बढ़ेगी।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में लंबे समय से रुका कोई फाइल, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट या सीखने का विषय फिर ध्यान मांग सकता है। अंक 7 की जांच-पड़ताल वाली आदत आपको कमी पकड़ने में मदद देगी। ऑफिस में केवल समस्या बताने के बजाय उसके दो संभव हल भी तैयार रखें। स्टूडेंट्स को कमजोर विषयों को छोड़ने के बजाय उसके मूल नियम समझने चाहिए। बिजनेस में किसी पुराने ग्राहक, अधूरे ऑर्डर या लंबित हिसाब की समीक्षा उपयोगी रह सकती है। बदलती जरूरतों के बीच तेजी से सोचना जरूरी है। अपनी बात कम लेकिन प्रमाण के साथ रखें।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पुराने भुगतान, सदस्यता, जमा राशि या किसी साझा खर्च का विवरण देखने की जरूरत पड़ सकती है। केतु का स्वभाव छिपी बात तक पहुंचने का है, इसलिए कागज और संदेश दोबारा जांचना लाभकारी रहेगा। किसी रुकी रकम के बारे में स्पष्ट जानकारी लें, लेकिन दबाव बनाकर बात ना बढ़ाएं। नए खर्च से पहले यह देखें कि वह पुराने अधूरे काम को पूरा करने में सचमुच जरूरी है या नहीं। आय और खर्च का छोटा लिखित हिसाब आपको सही निर्णय तक पहुंचा सकता है। आज की सावधानी भविष्य की परेशानी बचाएगी।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

किसी कठिन विषय पर लगातार सोचने से गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। काम के बीच कुछ मिनट दीवार के सहारे खड़े होकर कंधों को धीरे पीछे घुमाएं। मन उलझे तो एक कागज पर समस्या और उसके अगले छोटे कदम लिखें। केतु की एकांतप्रियता आपको शांत करती है, इसलिए थोड़ी देर बिना बातचीत के बैठना भी मन को व्यवस्थित कर सकता है। गहरी सांस लेने और हल्का आराम करने से थकान कम होगी तथा दिन संतुलित रहेगा।

आज का दिन टाली हुई बातों को समझदारी से पूरा करने का है। सही फैसला लेने से घर और काम दोनों जगह राहत मिल सकती है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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