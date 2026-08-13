मूलांक 7 राशिफल 13 अगस्त: केतु की इस चेतावनी को ना करें नजरअंदाज, पढ़ें अंक राशिफल
Mulank 7 Ank Jyotish 13 August 2026: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है। जानें आज का दिन मूलांक 7 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Mulank 7 Daily Horoscope 13 August 2026: दिन कुछ शांत और थोड़ा अलग रहने वाला लग सकता है। भीड़, ज्यादा बातों या लगातार मेलजोल से मन जल्दी भर सकता है। अंक 7 के स्वामी केतु आपको भीतर झांकने की ताकत देते हैं, इसलिए थोड़ी दूरी इस समय कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी बन सकती है। 13 अगस्त 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 भी यही कह रहे हैं कि मन को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है चीजों को व्यवस्थित करना। अपने कमरे, बैग, नोट्स या जरूरी सूची को ठीक करने से भीतर का उलझाव भी कम हो सकता है। किसी बात को तुरंत समझाने के बजाय पहले खुद साफ करें। कम लोगों से मिलें, पर जिनसे मिलें उनसे साफ और सीधी बात रखें।
मूलांक 7 लव राशिफल
रिश्तों में आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, और यह बात गलत भी नहीं है। बस चुप रहकर सामने वाले को उलझन में न डालें। पार्टनर या किसी करीबी से इतना जरूर कह दें कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, नाराजगी नहीं है। केतु का असर कई बार मन को भीतर खींच लेता है, इसलिए शब्द कम हो सकते हैं। परिवार में भी हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं। पहले सुनें, फिर छोटा और साफ जवाब दें। इससे अनावश्यक खिंचाव कम होगा और अपनापन बना रहेगा।
मूलांक 7 करियर राशिफल
कामकाज में आपकी गहरी नजर फायदा दे सकती है। जहां दूसरे लोग सतह देखकर आगे बढ़ेंगे, वहां आप छिपी गलती पकड़ सकते हैं। यही केतु की खासियत है। दिन की 4 वाली ऊर्जा कागज, नियम और प्रक्रिया पर जोर दे रही है, इसलिए किसी जरूरी कागज की जांच खुद करें। फॉर्म, आईडी, आवेदन, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट या ईमेल अटैचमेंट दोबारा देखना बेहतर रहेगा। पढ़ाई में भी एकांत में बैठकर रिविजन करने से ज्यादा पकड़ बनेगी। ऑफिस या बिजनेस में हर बात मीटिंग में बोलना जरूरी नहीं। पहले तथ्य लिख लें, फिर जरूरत भर रखें। कम शब्दों में सही बात कहेंगे तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है।
मूलांक 7 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में दिखने से ज्यादा लिखी हुई बात पर भरोसा करें। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर बता रहा है कि रिकॉर्ड, रसीद, तिथि और शर्तें अहम रहेंगी। कोई भुगतान, सदस्यता, फीस या सामान से जुड़ा बिल हो तो रकम और विवरण मिला लें। अंक 7 कई बार सहज अनुमान पर चल देता है, लेकिन इस समय जांच जरूरी है। छोटा सा फर्क बाद में सवाल खड़ा कर सकता है। संभलकर किया गया लेनदेन राहत देगा।
मूलांक 7 हेल्थ राशिफल
भावनात्मक थकान शरीर में भारीपन या सुस्ती की तरह दिख सकती है। खुद को जबरन एक्टिव दिखाने की कोशिश न करें। कुछ देर अकेले बैठकर नोटबुक में मन की बात लिखना उपयोगी रहेगा। सिर और आंखों पर बोझ लगे तो ठंडे पानी से चेहरा धोकर पांच मिनट शांति में बैठें। केतु के असर में भीतर की सफाई भी जरूरी होती है, इसलिए अनावश्यक बातों से थोड़ा विराम लें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। चुप्पी को रूठना न बनने दें। अधूरी जानकारी पर सहमति न दें।
आज की सलाह: थोड़ी दूरी लें और पहले तथ्य जांचकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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