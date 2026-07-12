मूलांक 7 राशिफल 12 जुलाई 2026: छोटी बात को बड़ा बनाने की गलती पड़ सकती है भारी
मूलांक 7 राशिफल 12 जुलाई 2026: आज छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सावधानियां जानिए।
12 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए सोच-समझ और संतुलन का दिन है। मन इस समय बहुत कुछ महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से छोटी-छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। केतु की ऊर्जा आपको गहराई दे रही है, लेकिन यही गहराई कभी-कभी छोटी बात को अनावश्यक रूप से बढ़ा देती है। आज सुनना, परखना और फिर बोलना आपके लिए सबसे सही तरीका रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी। दिल नरम रहेगा, इसलिए छोटी-छोटी बातें भी जल्दी छू सकती हैं। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, तो चुप रहकर या अंदाजा लगाकर समस्या हल नहीं होगी। साफ और शांत तरीके से अपनी बात रखें। प्रेम संबंध में शक या कल्पना से ज्यादा असर आपकी सोच का पड़ सकता है। परिवार में भी किसी की बात का छिपा मतलब निकालने की बजाय सीधे पूछ लें। आज सहानुभूति आपकी ताकत है, लेकिन उसे दूरी का कारण ना बनने दें।
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मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर में आज आपकी जांच-पड़ताल की आदत काम आएगी। जहां दूसरे लोग ऊपरी तौर पर देखकर आगे बढ़ रहे हों, वहां आप छोटी गलतियां आसानी से पकड़ सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग, रिपोर्ट या प्रोजेक्ट से जुड़े काम में यह क्षमता आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन हर बात में बहुत गहराई तक चले जाने से काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अपनी बात को पहले मुख्य बिंदुओं में साफ करें, फिर विस्तार में जाएं। छात्रों के लिए भी यही तरीका अच्छा रहेगा। एक सवाल के कई जवाब सोचने से पहले यह देखें कि असल में पूछा क्या गया है। आज चमक दिखाने से ज्यादा सही समझ बनाना महत्वपूर्ण रहेगा।
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मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज उलझन बड़ी रकम से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे खर्चों से बन सकती है। घर में दूध, सब्जी, गैस या छोटी मरम्मत जैसे खर्चों को लेकर मन कई हिसाब बनाने लगे, तो पहले असली जरूरत को अलग करें। कोई छोटा भुगतान टालने या लिखित हिसाब ना रखने से बाद में परेशानी हो सकती है। किसी को मदद करने या साझा खर्च में भावुक होकर तुरंत हां ना कहें। पहले रकम, समय और जरूरत को अच्छे से समझ लें। आज छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी राहत दे सकती हैं।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
आज भावनात्मक थकान शरीर में भारीपन के रूप में दिख सकती है। सिर के पीछे, आंखों के आसपास या पैरों में सुस्ती महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने या शोर-शराबे वाले माहौल में रहने से मन जल्दी थक जाता है। बीच-बीच में कुछ पल शांत बैठकर गहरी सांस लें। हल्का और सादा भोजन करें। चेहरा और कंधे ढीले रखकर थोड़ी देर आराम करें। आज शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान पर ध्यान दें। हल्की सैर या शांत समय बिताना आपको अच्छा महसूस कराएगा।
कुल मिलाकर आज का दिन छोटी बात को बड़ा बनाने से बचने वाला है। सुनकर, समझकर और फिर बोलकर आगे बढ़ें तो दिन अच्छा रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज ना करें। मन की कहानी को सच मानकर रिश्ता ना परखें। काम में जरूरत से ज्यादा परतें जोड़ने से देरी हो सकती है।
आज की सलाह: पहले तथ्य देखिए, फिर मन की आवाज को जगह दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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