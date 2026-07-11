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मूलांक 7 राशिफल 11 जुलाई 2026: सोच-समझकर लें आज हर फैसला, केतु करेंगे सही मार्गदर्शन

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 वालों के लिए 11 जुलाई 2026 का दिन सोच-समझकर फैसला लेने का है। केतु आज सही मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मन की आजादी और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना होगा। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानिए विस्तार से। शुभ टिप्स और सलाह के साथ पूरा राशिफल।

मूलांक 7 राशिफल 11 जुलाई 2026: सोच-समझकर लें आज हर फैसला, केतु करेंगे सही मार्गदर्शन

11 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए गहराई से सोचने और सही फैसला लेने का दिन है। केतु की ऊर्जा आपको किसी भी बात की जड़ तक जाने की प्रेरणा दे रही है। वहीं आज के दिन का अंक 2 मन को संवेदनशील बना रहा है, इसलिए छोटी-छोटी बातों का भावनात्मक असर ज्यादा हो सकता है। आज जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। चुप रहकर देखना, सुनना और समझना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी चुप्पी गलत समझी जा सकती है। अगर दिल में कोई सवाल है, तो उसे अंदर ही अंदर पकाने की बजाय सही समय पर साफ-साफ कह देना बेहतर रहेगा। फोन पर बात करते समय खास ध्यान रखें, क्योंकि सामने वाला सिर्फ शब्द नहीं, आपके लहजे को भी पकड़ लेगा। केतु आपको सोचने के लिए दूरी देता है, लेकिन ज्यादा दूरी अपनापन कम कर सकती है। किसी पुरानी बात की जड़ समझने की कोशिश ठीक है, पर पूछताछ जैसा अंदाज ना रखें। नरमी और साफ शब्दों से बात करेंगे, तो उलझन आसानी से सुलझ जाएगी।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में आज आपकी नजर किसी फाइल, रिपोर्ट, डेटा या टीम की धीमी चाल की असली वजह ढूंढने पर रहेगी। केतु की वजह से आप सतह के नीचे छिपी बात आसानी से पकड़ पाएंगे। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह दिन रटने से ज्यादा समझकर पढ़ने का है। ऑफिस में फोन पर हुई आधी-अधूरी बात पर पूरा भरोसा ना करें, बेहतर होगा कि नोट बनाकर पुष्टि कर लें। मूलांक 2 आपको दूसरों की बात ध्यान से सुनने देगा, जबकि भाग्यांक 1 अंत में अपना निष्कर्ष रखने का साहस देगा। बोलने से पहले तथ्य पूरे कर लें।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज आपका ध्यान खर्च से ज्यादा उसके कारण पर रहेगा। कोई खर्च बार-बार क्यों बढ़ रहा है, कोई भुगतान अटका क्यों है या कहां से रिसाव हो रहा है - यह समझना आज जरूरी होगा। मौखिक भरोसे पर लंबी बात ना टांगें। जो तय हो, उसे लिखित या साफ शब्दों में दोहरा लें। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए जरूरत और आदत में फर्क समझकर चलें। छोटी गलती या छूटी जानकारी बाद में झुंझलाहट का कारण बन सकती है।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

आज दिमाग अगर एक ही बात पर अटक जाए, तो बेचैनी शरीर में भी उतर सकती है। कंधों में जकड़न, आंखों में थकान या सोने से पहले विचारों का घूमना महसूस हो सकता है। थोड़ी देर अकेले शांत बैठना, गहरी सांस लेना और परेशान करने वाली बात को कागज पर लिखकर रखना राहत देगा। बहुत देर तक खाली पेट सोचते रहना भी ठीक नहीं। हल्का और सादा भोजन आपको स्थिर रखेगा।

कुल मिलाकर आज का दिन सोच-समझकर फैसला लेने वाला है। केतु सही मार्गदर्शन करेंगे, बस शांत रहकर सुनें और समझकर कदम बढ़ाएं।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: फोन पर सुनी बात को पूरा सच मानकर प्रतिक्रिया ना दें। किसी की नीयत पर बिना आधार शक ना बढ़ाएं। एक ही समस्या में उलझकर जरूरी काम लंबित ना छोड़ें।

आज की सलाह: जड़ समझें, फिर कम शब्दों में साफ बात रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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