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मूलांक 7 राशिफल 1 अगस्त 2026: दूसरों के लिए नहीं, आज खुद के लिए सोचने का दिन

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 1 अगस्त 2026: दूसरों के लिए नहीं, आज खुद के लिए सोचने का दिन। केतु की ऊर्जा से अपनी जरूरतें पहले समझें और दिन को संतुलित बनाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

mulank 7 daily horoscope
मूलांक 7 राशिफल 1 अगस्त 2026

1 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए खुद की ओर लौटने का संकेत लेकर आया है। मन थोड़ा खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। अंदर यह ख्याल भी उठ सकता है कि आपने अपनों के लिए काफी जगह छोड़ी, लेकिन अपनी जरूरतें पीछे कर दीं। अंक 7 और केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर बहुत गहराई से सब देखते रहते हैं। इसी वजह से छोटी-छोटी निराशा भी दिल में देर तक बैठ जाती है। आज मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको खुद पर ध्यान देने की सलाह दे रही है। सुबह का रूटीन बदलें। उठते ही मोबाइल या दूसरों के मैसेज देखने की बजाय पहले अपना मन और काम देखें। दिन का संतुलन यहीं से बनेगा।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में दिल की दूरी महसूस हो तो उसे छुपाकर सामान्य दिखने की कोशिश ना करें। केतु आपको कम बोलने वाला बनाता है, लेकिन पूरी चुप्पी उलझन बढ़ा सकती है। किसी दोस्त, साथी या परिवार वाले से शिकायत हो तो बात आरोप की तरह नहीं, अपने अनुभव की तरह रखें। हर निराशा को विश्वास टूटने के बराबर ना समझें। जहां बार-बार आपकी जरूरतें पीछे छूट रही हों, वहां सीमा तय करना जरूरी है। नरमी जरूर रखें, लेकिन खुद को लगातार नजरअंदाज ना करें। आज अगर आप अपनी बात शांति से साझा करेंगे तो रिश्ते बेहतर समझे जा सकेंगे। सिंगल लोग भी अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें। प्यार तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ की जरूरतें बराबर महत्व पाएं। आज खुद को प्राथमिकता देने से रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बनेंगे।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

काम और पढ़ाई में आज आप चीजों को गहराई से पकड़ेंगे, लेकिन मन अलगाव में चला जाए तो गति धीमी पड़ सकती है। केतु जांच-पड़ताल की शक्ति देता है, इसलिए किसी फाइल, असाइनमेंट, रिसर्च या ऑफिस टास्क में आपकी बारीक नजर काम आएगी। 1 और 1 की दोहरी ऊर्जा बता रही है कि किसी काम की शुरुआत अपने तरीके से करना फायदेमंद रहेगा। अगर टीम से उम्मीद के मुताबिक सहयोग ना मिले तो पहले अपनी प्राथमिकता साफ कर लें। हर जिम्मेदारी चुपचाप उठा लेना समझदारी नहीं है। छात्रों के लिए भी यही समय है कि दूसरों की चाल से नहीं, अपने प्लान से चलें। आज अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और जरूरी काम खुद की सुविधा के अनुसार व्यवस्थित करें। इससे काम का बोझ कम लगेगा और नतीजे बेहतर आएंगे।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसे के मामलों में आज भावुक होकर मदद या साझा खर्च के लिए अपना बजट ढीला ना छोड़ें। अगर पहले आपने किसी के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च किया है तो अब हिसाब साफ देखने की जरूरत है। केतु दूरी बनाकर सच दिखाता है। इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, पहले अपनी जरूरत समझें। किसी भुगतान या खरीद में यह देखें कि वह सच में जरूरी है या सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए हो रहा है। आज छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखने से बजट संभल जाएगा। किसी साझा खर्च में अपनी हिस्सेदारी पहले साफ कर लें। भावनाओं के बजाय गणना पर भरोसा रखें। आर्थिक शांति तभी मिलेगी, जब आप अपनी सीमाएं साफ रखेंगे और खुद की जरूरत को प्राथमिकता देंगे।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

मन खाली लगे तो शरीर भी सुस्त महसूस हो सकता है। खासकर सुबह उठते समय भारीपन या बिना वजह चुप्पी बनी रह सकती है। दिन शुरू करने से पहले चेहरा धोकर कुछ मिनट खुली हवा में खड़े रहें। हल्का स्ट्रेच और सादा नाश्ता आपको स्थिर रखेगा। केतु वाले लोगों को अकेले बैठना सूट करता है, लेकिन बहुत देर तक मन में उलझे रहना थकान बढ़ा सकता है। आज हल्का भोजन करें, पानी ज्यादा पिएं और शाम को थोड़ा अकेला समय निकालें। नकारात्मक विचारों को ज्यादा जगह ना दें। शरीर तभी अच्छा रहेगा जब मन हल्का और संतुलित रहे। आज खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें, इससे पूरे दिन की ऊर्जा बनी रहेगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: किसी की बेरुखी को अपनी कमी मत मानिए। सुबह का रूटीन दूसरों की मांग पर ना छोड़ें। साझा खर्च में अपनी सीमा साफ रखें।

आज की सलाह: पहले अपनी जरूरत पहचानिए, फिर ही किसी के लिए झुकिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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