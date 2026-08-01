मूलांक 7 राशिफल 1 अगस्त 2026: दूसरों के लिए नहीं, आज खुद के लिए सोचने का दिन। केतु की ऊर्जा से अपनी जरूरतें पहले समझें और दिन को संतुलित बनाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

1 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए खुद की ओर लौटने का संकेत लेकर आया है। मन थोड़ा खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। अंदर यह ख्याल भी उठ सकता है कि आपने अपनों के लिए काफी जगह छोड़ी, लेकिन अपनी जरूरतें पीछे कर दीं। अंक 7 और केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर बहुत गहराई से सब देखते रहते हैं। इसी वजह से छोटी-छोटी निराशा भी दिल में देर तक बैठ जाती है। आज मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको खुद पर ध्यान देने की सलाह दे रही है। सुबह का रूटीन बदलें। उठते ही मोबाइल या दूसरों के मैसेज देखने की बजाय पहले अपना मन और काम देखें। दिन का संतुलन यहीं से बनेगा।

मूलांक 7 का लव राशिफल आज रिश्तों में दिल की दूरी महसूस हो तो उसे छुपाकर सामान्य दिखने की कोशिश ना करें। केतु आपको कम बोलने वाला बनाता है, लेकिन पूरी चुप्पी उलझन बढ़ा सकती है। किसी दोस्त, साथी या परिवार वाले से शिकायत हो तो बात आरोप की तरह नहीं, अपने अनुभव की तरह रखें। हर निराशा को विश्वास टूटने के बराबर ना समझें। जहां बार-बार आपकी जरूरतें पीछे छूट रही हों, वहां सीमा तय करना जरूरी है। नरमी जरूर रखें, लेकिन खुद को लगातार नजरअंदाज ना करें। आज अगर आप अपनी बात शांति से साझा करेंगे तो रिश्ते बेहतर समझे जा सकेंगे। सिंगल लोग भी अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें। प्यार तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ की जरूरतें बराबर महत्व पाएं। आज खुद को प्राथमिकता देने से रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बनेंगे।

मूलांक 7 का करियर राशिफल काम और पढ़ाई में आज आप चीजों को गहराई से पकड़ेंगे, लेकिन मन अलगाव में चला जाए तो गति धीमी पड़ सकती है। केतु जांच-पड़ताल की शक्ति देता है, इसलिए किसी फाइल, असाइनमेंट, रिसर्च या ऑफिस टास्क में आपकी बारीक नजर काम आएगी। 1 और 1 की दोहरी ऊर्जा बता रही है कि किसी काम की शुरुआत अपने तरीके से करना फायदेमंद रहेगा। अगर टीम से उम्मीद के मुताबिक सहयोग ना मिले तो पहले अपनी प्राथमिकता साफ कर लें। हर जिम्मेदारी चुपचाप उठा लेना समझदारी नहीं है। छात्रों के लिए भी यही समय है कि दूसरों की चाल से नहीं, अपने प्लान से चलें। आज अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और जरूरी काम खुद की सुविधा के अनुसार व्यवस्थित करें। इससे काम का बोझ कम लगेगा और नतीजे बेहतर आएंगे।

मूलांक 7 का मनी राशिफल पैसे के मामलों में आज भावुक होकर मदद या साझा खर्च के लिए अपना बजट ढीला ना छोड़ें। अगर पहले आपने किसी के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च किया है तो अब हिसाब साफ देखने की जरूरत है। केतु दूरी बनाकर सच दिखाता है। इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, पहले अपनी जरूरत समझें। किसी भुगतान या खरीद में यह देखें कि वह सच में जरूरी है या सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए हो रहा है। आज छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखने से बजट संभल जाएगा। किसी साझा खर्च में अपनी हिस्सेदारी पहले साफ कर लें। भावनाओं के बजाय गणना पर भरोसा रखें। आर्थिक शांति तभी मिलेगी, जब आप अपनी सीमाएं साफ रखेंगे और खुद की जरूरत को प्राथमिकता देंगे।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल मन खाली लगे तो शरीर भी सुस्त महसूस हो सकता है। खासकर सुबह उठते समय भारीपन या बिना वजह चुप्पी बनी रह सकती है। दिन शुरू करने से पहले चेहरा धोकर कुछ मिनट खुली हवा में खड़े रहें। हल्का स्ट्रेच और सादा नाश्ता आपको स्थिर रखेगा। केतु वाले लोगों को अकेले बैठना सूट करता है, लेकिन बहुत देर तक मन में उलझे रहना थकान बढ़ा सकता है। आज हल्का भोजन करें, पानी ज्यादा पिएं और शाम को थोड़ा अकेला समय निकालें। नकारात्मक विचारों को ज्यादा जगह ना दें। शरीर तभी अच्छा रहेगा जब मन हल्का और संतुलित रहे। आज खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें, इससे पूरे दिन की ऊर्जा बनी रहेगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: किसी की बेरुखी को अपनी कमी मत मानिए। सुबह का रूटीन दूसरों की मांग पर ना छोड़ें। साझा खर्च में अपनी सीमा साफ रखें।