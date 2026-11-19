मूलांक 7 राशिफल 19 नवंबर 2026: केतु की सलाह- काम और घर के खर्च अलग रखें
ऑफिस में लंबित काम की फाइल खोलकर देखें कि अगला कदम किस जानकारी पर रुका है। बिजनेस या दुकान के काम में अधूरी माल सूची को क्रम से पूरा करने की कोशिश करें।
दिन शांत, संतुलित और बहुत कम हलचल वाला रहेगा। आप अपने में रहना पसंद करेंगे और लंबित कामों को समेटने की कोशिश करेंगे। अधूरे घरेलू काम भी आपका ध्यान खींचेंगे। अंक 7 के स्वामी केतु की भीतर झांकने और कम बोलने की प्रवृत्ति इस मनोदशा से जुड़ी रहेगी। 19 नवंबर 2026 के मूलांक 1 से आपका तटस्थ रिश्ता और भाग्यांक 4 से मित्रता इस ठहरे हुए, काम समेटने वाले रुझान को सहारा देती है। हर बातचीत में शामिल होने का मन न हो तो खुद पर दबाव न डालें। दिन की शुरुआत में अधूरे कामों की छोटी सूची बनाएं। जो काम जहां रुका है, उसके आगे का एक कदम तय करना उपयोगी रहेगा।
लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज शांत रहेगा। प्रेम जीवन में लंबी बातचीत से ज्यादा सहज साथ अच्छा लगेगा। केतु से जुड़ा एकांत का झुकाव आपको थोड़ा अलग रखेगा, लेकिन अपनेपन की जगह बनी रहेगी। पार्टनर को बता दें कि आप कुछ अधूरे काम समेटना चाहते हैं। इससे आपकी चुप्पी का मतलब समझना आसान होगा। परिवार के किसी साझा घरेलू काम में अपना हिस्सा तय कर लें। अगर बोलने का मन कम है तो छोटा, स्पष्ट जवाब दें। अपनी बात कहने के लिए बहुत शब्द जुटाने का दबाव न लें।
करियर राशिफल
पढ़ाई में छूटे अध्याय और अधूरे नोट्स पर लौटने का मन रहेगा। नौकरी में भी पुराने काम की बची हुई कड़ियां जोड़ने पर आपका ध्यान होगा। केतु की जांचने और गहराई से समझने की प्रवृत्ति यहां उपयोगी रहेगी। कम बोलना सहज रहेगा, फिर भी काम की स्थिति संबंधित व्यक्ति को साफ बता दें। पेशेवर प्रगति के लिए फिलहाल अधूरे काम व्यवस्थित करना आपकी प्राथमिकता रहेगी।
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आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में शांत बैठकर लंबित हिसाब देखने का रुझान रहेगा। बाजार या दुकान के काम से जुड़े खर्च अलग लिखें और घर के खर्च अलग रखें। केतु की बारीकी पकड़ने वाली प्रवृत्ति पुराने ब्योरे समझने में उपयोगी रहेगी। आय और लेनदेन की जो प्रविष्टियां अधूरी हैं, उन्हें पहले पूरा करें। निवेश से जुड़े कागज पढ़ना बाकी हो तो उसी हिस्से को समझने का लक्ष्य रखें। हर आर्थिक विषय एक ही बैठक में निपटाने का बोझ न लें।
हेल्थ राशिफल
कम हलचल वाली दिनचर्या आपको सहज लगेगी। केतु से जुड़ा भीतर की ओर झुकाव कुछ देर शांत बैठने की इच्छा जगाएगा। अधूरे घरेलू काम करते हुए लगातार लगे रहने का दबाव न बनाएं। एक काम के बाद छोटा विराम रखें और अगला काम अपनी ऊर्जा देखकर चुनें। दिन का हर खाली हिस्सा किसी काम से भरना थकाने वाला हो सकता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: आपकी चुप्पी रिश्तों में दूरी न समझी जाए। अधूरे कामों की लंबी सूची खुद पर न लादें। काम की स्थिति बताना न टालें।
आज की सलाह: सूची से एक अधूरा काम चुनकर उसका अगला कदम उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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