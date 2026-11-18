मूलांक 7 राशिफल 18 नवंबर: आज गैरजरूरी सामान हटाने का दिन, केतु का संकेत पढ़ें
मूलांक 7 वाले लोग आज के दिन कारोबार में काम की जगह पर ऐसी चीजें पहचानें जो रोज के काम में अड़चन बनती हैं। केतु की जांच पड़ताल वाली खूबी उपयोगी और गैरजरूरी के बीच फर्क करने में मददगार रहेगी।
घर और काम की जगह पर सफाई करने और गैरजरूरी सामान हटाने का दिन है। मन में जमा बेकार की उलझनों को भी पहचानना होगा। रास्ता साफ होगा तो काम करना सहज लगेगा और सकारात्मक सोच को जगह मिलेगी। अंक 7 के स्वामी केतु की जांचने और भीतर झांकने की प्रवृत्ति इसमें मददगार रहेगी। 18 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक से तटस्थ है और भाग्यांक 3 है, इसलिए ध्यान अपनी व्यवस्था सुधारने पर रखें। सुबह के रूटीन में इस्तेमाल की चीजें ढूंढने में वक्त लगता है तो उनकी जगह तय करें। सब कुछ एक साथ समेटने का दबाव न लें। एक छोटा हिस्सा साफ करने से शुरुआत सहज रहेगी।
मूलांक 7 लव राशिफल
रिश्तों में भी पुरानी बातों का जमाव बातचीत को उलझाता है। मन में कौन सी बात अभी सुलझानी है और कौन सी केवल बार बार दोहरा रहे हैं, इसे पहचानें। केतु से जुड़ा कम बोलने का स्वभाव आपको चुप रहने की ओर खींचे तो अपनी बात छोटे और स्पष्ट शब्दों में रखें। पार्टनर या परिवार से घरेलू सामान समेटने पर चर्चा करें तो उनकी चीजों पर फैसला उन्हीं को लेने दें। हर पुरानी वस्तु आपके लिए अनुपयोगी हो, ऐसा दूसरों के लिए भी हो यह मानकर न चलें।
मूलांक 7 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में बिखरी सामग्री को क्रम में रखने पर ध्यान दें। छात्र पुराने नोट्स छांटें और मौजूदा पाठ से जुड़ी सामग्री अलग रखें। ऑफिस में अधूरे कामों की सूची देखें और दोहराई गई प्रविष्टियां हटाएं। किसी फाइल को हटाने से पहले उसकी जरूरत जांच लें। लंबी सूची देखकर बोझ महसूस हो तो केवल अगले काम के लिए जगह तैयार करें।
मूलांक 7 आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़े कागज और भुगतान के रिकॉर्ड व्यवस्थित करने पर जोर रखें। बेकार रसीदों के बीच कोई जरूरी दस्तावेज दबा हो तो उसे अलग रखना उपयोगी रहेगा। केतु की बारीकी परखने की प्रवृत्ति से नियमित खर्चों की सूची जांचें। जिन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनकी शर्तें देखकर आगे का फैसला करें। सफाई के उत्साह में आर्थिक रिकॉर्ड न फेंकें। पुराने सामान की जगह नया खरीदना इस दिन की जरूरत नहीं है।
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मूलांक 7 हेल्थ राशिफल
मन की सफाई के लिए बार बार लौट रही बातों को कागज पर लिखें। उनमें से किस पर कुछ करना है, उसे अलग चिन्हित करें। केतु का भीतर झांकने वाला गुण अपनी उलझन पहचानने में उपयोगी रहेगा। घर समेटते हुए थकावट लगे तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें। आराम की जगह को सामान रखने का कोना न बनने दें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: सफाई में जरूरी दस्तावेज न हटाएं। दूसरों की चीजें उनकी सहमति से छांटें। पूरा घर एक साथ समेटने का बोझ न लें।
आज की सलाह: सबसे पहले वह कोना समेटें जहां रोज का काम अटकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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