मूलांक 7 राशिफल 21 अक्टूबर: आज शुरुआत लग सकती है भारी, केतु है वजह
आज केतु की एनर्जी के चलते मूलांक 7 वालों को थोड़ा भारीपन सा महसूस हो सकता है। जानें 21 अक्टूबर के दिन केतु का असर बाकी चीजों पर कैसा पड़ने वाला है?
एक शांत सा बदलाव आपके भीतर हिम्मत जगाएगा। जो बात, काम या जिम्मेदारी लंबे समय से किनारे पड़ी थी, अब उससे सीधा सामना करने का मन बनेगा। शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है, क्योंकि अंक 7 और केतु आपको हर बात की तह तक देखने पर मजबूर करते हैं। फिर भी यही आपकी ताकत है। 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 बातचीत को खोलता है और भाग्यांक 5 अटकी चीजों में हलचल लाता है। इसलिए चुपचाप बोझ ढोने के बजाय साफ स्थिति समझना बेहतर रहेगा। किसी जरूरी कागज की जांच, पुरानी शर्तें पढ़ना या अधूरी जानकारी पूरी करना आपके लिए खास रहेगा। नतीजा तुरंत नहीं, पर आगे सबके लिए हल्का रास्ता बना सकता है।
लव राशिफल
मन की दूरी घटाने का मौका बन सकता है। कई बार आप अपनी बात भीतर ही भीतर रखते हैं, पर इस समय किसी अपने को सच बताना जरूरी हो सकता है। केतु का स्वभाव कम बोलने वाला है, इसलिए शब्द कम हों तो भी साफ हों। पार्टनर या परिवार को यह समझाना बेहतर रहेगा कि आप टाल नहीं रहे थे, बस सही समय देख रहे थे। पुरानी खटास पर परदा डालने के बजाय उसे शांत ढंग से सुलझाना ज्यादा ठीक रहेगा। इससे रिश्तों में भरोसा धीरे धीरे लौट सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में पुरानी फाइल, लंबित जवाब, रुका हुआ फैसला या किसी प्रक्रिया की जांच सामने आ सकती है। यह हिस्सा आसान नहीं लगेगा, लेकिन अंक 7 की पड़ताल करने वाली सोच यहां काम आएगी। केतु आपको सतह से नीचे की बात पकड़ने की क्षमता देता है। 21 अक्टूबर का 3 और 5 वाला मेल बातचीत और मूवमेंट बढ़ाएगा, इसलिए ऑफिस, टीम या क्लाइंट के साथ अटकी बात आगे बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। केवल पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। नोट्स, रेफरेंस या सबमिशन को दोबारा मिलाना बेहतर रहेगा। बिजनेस में कागजी स्पष्टता और पुरानी शर्तों की जांच उपयोगी साबित हो सकती है।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में छिपी हुई छोटी बात को नजरअंदाज न करें। किसी भुगतान, रसीद, फीस, कमीशन या कागजी शर्त की दोबारा जांच जरूरी हो सकती है। केतु कई बार ऐसी बात दिखाता है जो पहले आंख से छूट गई थी। भाग्यांक 5 के कारण रकम का आवागमन तेज दिख सकता है, इसलिए हिसाब साफ रखना बेहतर रहेगा। लाभ की संभावना वहीं बनेगी जहां आप पूरी जानकारी देखकर कदम उठाएंगे। उधार, शेयर या साझे खर्च में लिखित बात समझना खास जरूरी है।
हेल्थ राशिफल
भीतर की उलझन शरीर में सूखेपन या थकान की तरह महसूस हो सकती है। बहुत देर तक एक ही बात सोचते रहने से सिर भारी लग सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में बैठना, पानी की मात्रा ठीक रखना और आंखों को आराम देना मदद करेगा। अगर कोई जरूरी कागज या काम देख रहे हों, तो बीच में छोटे विराम लें। इससे ध्यान भी बना रहेगा और चिड़चिड़ापन भी कम होगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। जरूरी कागज बिना जांच आगे न बढ़ाएं। पुरानी बात साफ करते समय कटु शब्द न चुनें।
आज की सलाह: रुकी हुई बात को शांत मन से पूरा सामने लाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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