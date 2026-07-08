मूलांक 7: 8 जुलाई का दिन 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mulank 7 Prediction 8 July 2026: केतु आपको भावनाओं को भीतर रखने की आदत देता है, पर रिश्ता केवल संकेतों से नहीं चलता है। परिवार में अपनी सलाह देने से पहले सुनना बेहतर रहेगा।
Mulank 7 Aaj ka ank rashifal, Today number 7 Prediction 8 July 2026: मन अगर लोगों से थोड़ा हटकर अपने भीतर रहना चाह रहा है, तो उसे गलत न मानें। अंक 7 के लोग वैसे भी हर बात की गहराई पकड़ते हैं। केतु का असर आपको भीड़ से थोड़ी दूरी देकर भीतर की आवाज सुनने में मदद करता है। किसी आध्यात्मिक जगह, शांत व्यक्ति या ऐसी बातचीत की तरफ खिंचाव हो सकता है जो मन को साफ करे। फिर भी पूरा दिन केवल सोच में निकाल देना ठीक नहीं रहेगा। 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 आपको काम, नियम और जिम्मेदारी की याद दिलाएगा, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की सच्चाई पर जोर देगा। इसलिए संतुलन रखें। मनन करें, पर रोजमर्रा की जरूरी बातों को टालें नहीं।
प्रेम और रिश्ते
इस समय आप कम बोलकर ज्यादा महसूस करेंगे। यही बात कभी कभी सामने वाले को दूरी जैसी लग सकती है। अगर मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो कम से कम इतना जरूर कहें कि आप नाराज नहीं हैं, बस थोड़ा शांत रहना चाह रहे हैं। केतु आपको भावनाओं को भीतर रखने की आदत देता है, पर रिश्ता केवल संकेतों से नहीं चलता। किसी करीबी से गहरी और सच्ची बात हो सकती है। परिवार में भी सलाह देने से पहले सुनना बेहतर रहेगा। शब्द कम हों, पर साफ हों। इससे गलतफहमी घटेगी।
शिक्षा और करियर
काम या पढ़ाई में आपकी जांच पड़ताल वाली आदत फायदा दे सकती है। जहां दूसरों की नजर ऊपर ऊपर से जाती है, वहां आप छिपी गलती पकड़ सकते हैं। रिसर्च, ऑडिट, विश्लेषण, लेखन, डेटा या बैकएंड काम में पकड़ अच्छी रह सकती है। दिक्कत तब होगी जब आप सोचते सोचते साधारण काम को भी बहुत भारी बना लें। मूलांक 8 का असर कहता है कि काम पूरा दिखना भी जरूरी है। केवल समझना काफी नहीं। भाग्यांक 7 आपको शांत तैयारी देगा, इसलिए छात्र और प्रोफेशनल दोनों बिना शोर के अच्छा काम निकाल सकते हैं। किसी मीटिंग में कम बोलें, पर ठोस बात रखें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में एक छोटा सा चेक बहुत काम आएगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट से जुड़ा काम करते समय नाम, रकम और समय दोबारा देख लें। मन कहीं और हो तो छोटी चूक भी हो सकती है। केतु ध्यान को भीतर खींचता है, इसलिए बाहरी लेनदेन में extra सावधानी रखनी होगी। 8 जुलाई का मूलांक 8 हिसाब सीधा चाहता है। उधर भाग्यांक 7 कहेगा कि बिना समझे कोई रकम आगे न बढ़ाएं। कोई पुरानी एंट्री या कटा हुआ अमाउंट भी जांचना ठीक रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
भीतर की ज्यादा सक्रियता आपको बाहर से सुस्त दिखा सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या एकाग्रता टूटना महसूस हो सकता है। थोड़ी देर शांत बैठना अच्छा है, पर बहुत देर तक एक ही जगह जमे रहना ठीक नहीं। पांच दस मिनट खुली हवा में चल लें। नहाते समय थोड़ा गुनगुना पानी लें। इससे मन और शरीर दोनों हल्के हो सकते हैं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मन की चुप्पी को रिश्तों में दूरी न बनने दें। बैंक या पेमेंट का काम अधूरे ध्यान से न करें। आध्यात्मिक खिंचाव में जरूरी जिम्मेदारी न छोड़ें।
आज की सलाह: भीतर की सुनें, पर बाहर के काम पूरे रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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