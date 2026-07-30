मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख): केतु के प्रभाव से आप पकड़ सकते हैं छिपी बात, मिलेगा अलग नजरिया
Mulank 7 Today Prediction 30 July 2026: कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत गहराई से देखना रहेगी। पैसों के मामले में मन कहां सहज है और कहां खिंच रहा है, यह फर्क समझना जरूरी रहेगा।
Aaj ka ank rashifal 30 July 2026 mulank 7: दिन की चाल बाहर से साधारण दिखेगी, पर भीतर बहुत कुछ साफ होता महसूस होगा। 30 जुलाई 2026 का मूलांक 3 लोगों से जुड़ने और बात आगे बढ़ाने की ऊर्जा दे रहा है, जबकि भाग्यांक 2 मन की नरमी और भावनाओं की पकड़ बढ़ा रहा है। ऐसे में अंक 7 वालों की अंदर की समझ काफी सही दिशा दिखा सकती है। केतु का स्वभाव कम बोलकर भी बात का सार पकड़ लेना है, और वही आपकी ताकत रहेगा। किसी व्यक्ति, काम या माहौल को लेकर पहली अनुभूति को हल्के में न लें। भीड़ में रहकर भी थोड़ा अलग रहना आपको सूट करेगा। जहां लोग उलझी राय दे रहे हों, वहां आपकी शांत जांच काम आएगी। अपनी बात कम शब्दों में रखें। असर ज्यादा होगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में सहजता बनी रह सकती है, अगर आप मन की बात सीधे लेकिन नरम ढंग से रखें। केतु आपको भीतर से सच पहचानने की क्षमता देता है, इसलिए किसी अपने के स्वर का बदलना भी आप जल्दी समझ लेंगे। परिवार की बातचीत में ऐसा हो सकता है कि खाने की मेज पर किसी पुराने फैसले या जिम्मेदारी पर चर्चा छिड़ जाए। वहां चुप्पी साधने के बजाय दो साफ वाक्य बोलना बेहतर रहेगा। पार्टनर से अनकही उम्मीदें कम रखें। अपनापन शब्दों से कम और व्यवहार से ज्यादा दिखेगा। अविवाहित लोगों को किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत गहराई से देखना रहेगी। जो लोग केवल ऊपर ऊपर की बात समझ रहे हैं, वहां अंक 7 वाले मूल कारण पकड़ सकते हैं। मूलांक 3 मीटिंग, चर्चा और आइडिया का माहौल बनाएगा, पर भाग्यांक 2 यह भी बताएगा कि किसकी बात में भावनात्मक परत छिपी है। ऑफिस में किसी प्लान, रिपोर्ट या जिम्मेदारी को दोबारा जांचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। केतु शोध, विश्लेषण और अलग नजरिया देता है, इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी कठिन विषय की बारीकी समझने में आगे रह सकते हैं। बिजनेस में क्लाइंट की कही हुई बात से ज्यादा उसकी असली जरूरत समझना उपयोगी रहेगा। कम बोलकर सही बात कहना आपकी छवि मजबूत करेगा।
मूलांक 7 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन कहां सहज है और कहां खिंच रहा है, यह फर्क समझना जरूरी रहेगा। किसी खर्च को लेकर अंदर से हल्की शंका हो, तो उसे नजरअंदाज न करें। केतु अक्सर छिपी बात पकड़ लेता है। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन रकम के इस्तेमाल पर सोच बढ़ेगी। किसी साझा खर्च, घर के सामान या परिवार से जुड़ी भुगतान बात में पहले पूरी जानकारी लें। लिखी हुई शर्त, तारीख या रकम दोबारा मिलाना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी सही जगह हो, तो संतोष मिलेगा।
मूलांक 7 का स्वास्थ्य राशिफल
मन शांत हो तो शरीर भी साथ देगा, लेकिन भीतर की ज्यादा सोच आपको थोड़ी थकान दे सकती है। सिर के पीछे भारीपन या आंखों में बोझ जैसा महसूस हो, तो कुछ देर बिना बात किए शांत बैठें। हल्का गुनगुना पानी और थोड़ी देर खुली हवा में टहलना राहत दे सकता है। केतु वाले लोगों को अकेले में मन समेटने से जल्दी आराम मिलता है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: आधी बात सुनकर मन में निष्कर्ष न बना लें। परिवार की चर्चा में पुराने हिसाब न जोड़ें। कागज देखे बिना भुगतान तय न करें।
आज की सलाह: मन की पहली सही आवाज को सम्मान दें और ठहरें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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