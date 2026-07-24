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मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख): आज बहुत बड़ी चाल चलने के बजाय हिसाब की सफाई पर ध्यान दें

By Anita Baranwal
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Mulank 7 Today Prediction 24 July 2026: रिश्तों में आधी जानकारी सबसे ज्यादा दूरी बनाती है। अगर मन में कोई पुरानी उलझन, संदेह या अनकहा भाव है, तो उसे घुमाकर रखने से बात और भारी हो सकती है।

Aaj ka ank rashifal 24 July 2026 mulank 7
मूलांक 7 आज का अंक राशिफल 24 जुलाई 2026

Aaj ka ank rashifal 24 July 2026 mulank 7: मन के किसी कोने में पड़ी बात अब चुप नहीं रहना चाहती। आपका अंक 7 और केतु की प्रकृति भीतर झांकने, परतें हटाने और असली वजह तक पहुंचने की है। इसलिए जिन मुद्दों को अब तक सिर्फ इसलिए टाला गया था कि माहौल असहज हो जाएगा, उन पर बात करने की इच्छा बढ़ सकती है। फर्क इतना रखें कि सच बोलने के साथ तरीका भी संतुलित रहे। हर बात एक ही बैठक में साफ करनी जरूरी नहीं है। पहले खुद समझ लें कि आपको शिकायत रखनी है, सवाल पूछना है या समाधान चाहिए। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 बातचीत में नरमी जोड़ता है, जबकि भाग्यांक 5 बात को खुलवाने और आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आधी जानकारी सबसे ज्यादा दूरी बनाती है। अगर मन में कोई पुरानी उलझन, संदेह या अनकहा भाव है, तो उसे घुमाकर रखने से बात और भारी हो सकती है। केतु आपको कम बोलने वाला बनाता है, पर इस समय कम से कम जरूरी बात साफ कहना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में सामने वाले की बात बीच में काटने के बजाय पूरा सुनें, तब जवाब दें। परिवार में भी किसी विषय पर चुप्पी टूट सकती है। कोशिश करें कि बात हिसाब चुकाने जैसी न लगे, बल्कि समझ बनाने जैसी लगे। इससे ठंडापन कम होगा।

शिक्षा और करियर

कामकाज में आपकी जांच पड़ताल की आदत फायदा दे सकती है। कोई फाइल, बिल, डेटा, स्टॉक, ऑर्डर या दुकान से जुड़ा हिसाब दोबारा देखने पर छूटी हुई बात पकड़ में आ सकती है। ऑफिस में भी जिस मुद्दे को सब ऊपर ऊपर से देख रहे हों, वहां आपकी गहराई काम आएगी। बस सवाल ऐसे रखें कि लोग बचाव की मुद्रा में न आ जाएं। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, कठिन टॉपिक या पुराने नोट्स की छंटाई अच्छा परिणाम दे सकती है। करियर में अभी शोर मचाने से ज्यादा असर साफ तथ्यों का होगा। अगर किसी बात का आधार पक्का है, तो उसे रखने का समय बन सकता है।

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धन और वित्त

पैसे के मामले में छिपी हुई छोटी बातें पकड़ना जरूरी रहेगा। कोई पुराना बकाया, गलत जोड़ा गया खर्च, या खरीद के समय छूटी शर्त सामने आ सकती है। अगर बाजार या दुकान से सामान लेते वक्त दाम, मात्रा या रसीद को लेकर मन में हल्का संदेह हो, तो वहीं पूछ लेना ठीक रहेगा। केतु आपको बारीक नजर देता है। उसका सही उपयोग करें। बहुत बड़ी चाल चलने के बजाय हिसाब की सफाई पर ध्यान दें। इससे आगे की योजना हल्की महसूस होगी।

स्वास्थ्य और कल्याण

दिमाग ज्यादा भीतर काम करेगा, इसलिए थकान शरीर से पहले सिर और आंखों में महसूस हो सकती है। लगातार सोचते रहने पर गर्दन और कंधों में जकड़न भी हो सकती है। बीच में उठकर थोड़ा चल लें। ठंडा या बहुत तेज स्वाद वाला खाना कम रखें, वरना पेट भी संकेत दे सकता है। कुछ देर चुप बैठना आपके लिए आराम का काम करेगा, लेकिन उसी चुप्पी में उलझन न पालें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी बात को ताना बनाकर न रखें। दुकान या खरीद में बिना देखे बात मान न लें। पुरानी उलझन में नए आरोप जोड़ने से बचें।

आज की सलाह: साफ बात कहिए, पर पहले अपने इरादे भी साफ रखिए।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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