मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख): केतु के कारण छोटी बात को परीक्षा न बनाएं, छोटी रकम में भी स्पष्टता रखें
Mulank 7 Today Prediction 23 July 2026: रिश्तों में इस समय आपका रवैया थोड़ा सख्त दिख सकता है। कामकाज में आपको ढीला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पढ़ें कैसा रहेगा मूलांक 7 वालों का आज का दिन।
Aaj ka ank rashifal 23 July 2026 mulank 7: सुबह चाय, कपड़े, चाबी या जरूरी सामान रखते समय अगर कोई बीच में टोक दे, तो आपका पारा जल्दी चढ़ सकता है। अंक 7 वालों के लिए यह दिन भीतर की चुप समझ और बाहर की खीझ, दोनों साथ लेकर चल सकता है। केतु आपको बात की जड़ तक देखने की आदत देता है, इसलिए आपको आधा काम, आधी जानकारी और बेवजह दखल पसंद नहीं आएगी। 23 जुलाई 2026 में मूलांक 5 की तेज हलचल है, इसलिए जवाब तुरंत देने का मन बनेगा। साथ ही भाग्यांक 4 व्यवस्था और नियम की मांग करेगा। ऐसे में काम बिगाड़ने वालों पर भड़कने से बेहतर रहेगा कि पहले अपना क्रम साफ रखें। कम बोलकर सही बात कहना आपके लिए ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 7 वालों के लिए कैसे रहेंगे प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय आपका रवैया थोड़ा सख्त दिख सकता है। जो बात पहले नजरअंदाज कर देते थे, वही अब चुभ सकती है। केतु का स्वभाव दूरी बनाकर देखने का है, इसलिए मन कहेगा कि पहले सामने वाले की नीयत समझी जाए। अगर पार्टनर, घर के सदस्य या करीबी दोस्त आपकी बात बीच में काटें, तो तुनककर जवाब देने से बात उलझ सकती है। साफ शब्दों में अपनी सीमा बताना बेहतर रहेगा। चुप्पी भी रखें, पर ऐसी नहीं कि दूसरा अंदाजा ही लगाता रहे। छोटी बात को परीक्षा न बनाएं।
मूलांक 7 वालों के लिए कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
कामकाज में आपको ढीला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में कोई व्यक्ति अगर बार बार रुकावट डाल रहा है, तो सीधी प्रतिक्रिया देने की इच्छा हो सकती है। यहीं संतुलन जरूरी है। मूलांक 5 दिन को तेज, बहस वाला और तुरंत उत्तर देने वाला बना रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि नियम, प्रक्रिया और रिकॉर्ड पहले देखें। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति आपके काम आएगी। किसी फाइल, मेल, असाइनमेंट या प्लान में छिपी गलती आप पकड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन गहराई से पढ़ने का है, दिखावे वाली पढ़ाई का नहीं। सीनियर से बात हो तो तथ्य साथ रखें।
मूलांक 7 वालों के लिए कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
पैसों के मामले में झुंझलाहट से लिया गया फैसला ठीक नहीं बैठेगा। कोई भुगतान अटका हो, हिसाब मेल न खा रहा हो या किसी खर्च का कारण साफ न हो, तो पहले जांच लें। अंक 7 की यही ताकत है कि आप सतह नहीं, भीतर की बात पकड़ लेते हैं। दिन की 5 वाली तेजी तुरंत प्रतिक्रिया दिला सकती है, पर 4 की ऊर्जा लिखित बात और सही क्रम देखने को कह रही है। छोटी रकम में भी स्पष्टता रखें। उधार, साझी खरीद या मौखिक बात पर भरोसा थोड़ा सोचकर करें।
मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
चिड़चिड़ापन शरीर से ज्यादा सिर और नसों पर असर डाल सकता है। सुबह का रूटीन उलझे नहीं, इसके लिए उठते ही तीन जरूरी काम तय कर लें। एक साथ कई काम पकड़ेंगे तो भीतर बेचैनी बढ़ सकती है। नहाने से पहले या बाद में दो मिनट शांत बैठना फायदेमंद रहेगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। तेज प्रतिक्रिया देने के बाद थकान महसूस हो सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: छोटी रुकावट पर बड़ी प्रतिक्रिया न दें। अधूरी जानकारी पर किसी को कठोर जवाब न दें। सुबह की जल्दबाजी पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकती है।
आज की सलाह: पहले बात परखिए, फिर उतनी ही सख्ती दिखाइए।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान