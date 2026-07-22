मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख): आज केतु के कारण आप थोड़ा हटकर सोचेंगे, केवल याददाश्त पर न चलें
Mulank 7 Today Prediction 22 July 2026: आज आपकी पूजा, ध्यान, धर्म, आध्यात्मिक बातों या किसी गहरे विषय में दिलचस्पी बढ़ सकती है। हर सवाल का जवाब तुरंत न मिले तो भी परेशान न हों।
Aaj ka ank rashifal 22 July 2026 mulank 7: एक शांत सा उजाला भीतर महसूस हो सकता है। मन पहले से ज्यादा साफ रहेगा और कई उलझी बातों का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपको बातों की तह तक जाने की आदत देगा, जबकि भाग्यांक 3 अपने विचार सही ढंग से रखने में मदद करेगा। केतु के असर से आप भीड़ से थोड़ा हटकर सोचेंगे और यही सोच आपको सही दिशा दिखा सकती है। पूजा, ध्यान, धर्म, आध्यात्मिक बातों या किसी गहरे विषय में दिलचस्पी बढ़ सकती है। हर सवाल का जवाब तुरंत न मिले तो भी परेशान न हों। जो बात भीतर अटकी है, उसे नोट कर लें। शाम तक कोई बात ज्यादा साफ हो सकती है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय शोर से ज्यादा सच्चाई काम करेगी। आप कम बोलकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी न समझे, इसका ध्यान रखें। अगर पार्टनर किसी बात को लेकर असमंजस में है तो नरमी से पूछिए। सलाह देने से पहले उनका पक्ष सुनना बेहतर रहेगा। परिवार में धार्मिक या परंपरा से जुड़ी किसी बात पर चर्चा हो सकती है। वहां आप संतुलित भूमिका निभा सकते हैं। केतु भीतर की समझ देता है, इसलिए किसी अपने के मन की बात बिना बड़े ड्रामे के पकड़ लेना आपकी ताकत रहेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका ध्यान सतह से हटकर असली मुद्दे पर जाएगा। यही बात आपको अलग बना सकती है। रिसर्च, डेटा देखना, फाइल जांचना, सिस्टम समझना, पढ़ाई में गहरा विषय पकड़ना या किसी टॉपिक की जड़ तक जाना आसान लग सकता है। ऑफिस में हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरा संदर्भ समझ लें। भाग्यांक 3 के कारण मीटिंग में कम शब्दों में असरदार बात कहने का मौका बन सकता है। जो छात्र हैं, वे रटने के बजाय अर्थ समझकर पढ़ें। बिजनेस में कोई नियम, प्रक्रिया या पुराना रिकॉर्ड दोबारा देखना लाभकारी रह सकता है। केतु सूक्ष्म नजर देता है, उसे व्यावहारिक दिशा देना जरूरी रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में साफ रिकॉर्ड रखना आपके लिए सबसे सही कदम रहेगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट से जुड़ा काम करते समय एक बार स्टेटस और मैसेज जरूर देख लें। मूलांक 4 कागजी और तकनीकी सावधानी मांगता है, इसलिए केवल याददाश्त पर न चलें। अगर कोई रकम आने या जाने वाली है तो तारीख और रकम लिखकर रखें। छोटी गलती बाद में बेकार की उलझन बना सकती है। कम बोलकर, पूरा देखकर फैसला लेना इस समय आपके लिए ठीक रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन गहरे विचारों में जाएगा, इसलिए शरीर को भी जमीन से जोड़े रखना जरूरी है। थोड़ी देर खुली हवा में चलना, ठंडा पानी से चेहरा धोना या पांच मिनट शांत बैठना राहत देगा। गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो तो हल्का स्ट्रेच करें। बहुत देर तक एक ही सोच में फंसे रहने पर थकान बढ़ सकती है। बीच बीच में ध्यान बाहर की चीजों पर भी ले जाएं।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: पेमेंट कन्फर्म किए बिना बात पूरी न मानें। चुप रहकर मन में नाराजगी जमा न करें। आधी जानकारी पर आध्यात्मिक या निजी निष्कर्ष न बनाएं।
आज की सलाह: जो समझ आए, उसे लिखकर फिर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र