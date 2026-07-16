मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख): आज केतु के कारण चीजों की तह तक जाएंगे, ये चीज बन सकती है बढ़त
Mulank 7 Today Prediction 16 July 2026: कामकाज में आपका ध्यान उन चीजों पर जा सकता है जिन्हें दूसरे लोग साधारण मानकर छोड़ देते हैं। मन भीतर की तरफ ज्यादा सक्रिय रहे तो शरीर ढीला या सुस्त महसूस हो सकता है। पढ़ें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन।
Aaj ka ank rashifal 16 July 2026 mulank 7: सुबह चाय बनाते समय, कपड़े चुनते समय या काम की लिस्ट लिखते समय भी आपको छोटी चीजों में नया ढंग सूझ सकता है। यही इस दिन की खास बात है। अंक 7 के लोग वैसे भी भीतर से देखने और समझने वाले होते हैं। केतु का असर आपको शोर से दूर रखकर असली बात पकड़ने में मदद देता है। इसलिए रचनात्मक काम, सजावट, लिखने, संगीत, डिजाइन या किसी भी तरह की अभिव्यक्ति में मन टिक सकता है। 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 आपकी अंदर की समझ को और गहरा करता है, जबकि भाग्यांक 6 दिन में सौंदर्य, तालमेल और नर्मी जोड़ता है। मन थोड़ा अलग रहकर काम करना चाहे तो खुद को गलत न समझें। शांत माहौल में आपकी पकड़ बेहतर रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
दिल की बात कहने का तरीका इस समय सीधा कम और संकेतों वाला ज्यादा रह सकता है। सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी समझे, यह संभावना भी है। इसलिए रिश्तों में केवल महसूस करना काफी नहीं होगा, थोड़ा साफ बोलना भी जरूरी रहेगा। केतु आपको मन की तह तक ले जाता है, पर भाग्यांक 6 रिश्तों में कोमलता मांगता है। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी के साथ पसंद, योजना या घर की छोटी सजावट जैसी बातों पर बातचीत जुड़ाव बढ़ा सकती है। अगर कोई बात खटकी है तो उसे जमा न होने दें। नरम शब्द ज्यादा असर करेंगे।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका ध्यान उन चीजों पर जा सकता है जिन्हें दूसरे लोग साधारण मानकर छोड़ देते हैं। यही आपकी बढ़त बन सकती है। रिसर्च, एडिटिंग, कंटेंट, डिजाइन, प्रेजेंटेशन, संगीत, कला, ब्रांडिंग या किसी आइडिया को नया रूप देने वाले काम में पकड़ अच्छी रह सकती है। केतु की प्रकृति जांच पड़ताल वाली है, इसलिए आधा काम आपको संतुष्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय समझकर पढ़ने, नोट्स को अपने ढंग से सजाने और कठिन विषय को चित्र, चार्ट या छोटे पॉइंट में बदलने के लिए ठीक है। ऑफिस में कम बोलकर अच्छा काम दिखाना ज्यादा असरदार रहेगा। टीम में अपनी बात रखने से पहले ठोस तैयारी रखें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में मन उपयोगी चीज से ज्यादा सुंदर या अलग दिखने वाली चीज की तरफ जा सकता है। भाग्यांक 6 यह खिंचाव बढ़ा सकता है। इसलिए खरीदारी करते समय यह देख लें कि चीज केवल पसंद आई है या सच में काम भी आएगी। रचनात्मक काम से जुड़े लोगों को छोटे आर्थिक मौके दिख सकते हैं, लेकिन रकम और शर्तें साफ समझना जरूरी रहेगा। अंक 7 की आदत हर बात परखने की है, वही यहां काम देगी। किसी सामान, सेवा या डिजाइन से जुड़े भुगतान में तुलना करके फैसला करना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन भीतर की तरफ ज्यादा सक्रिय रहे तो शरीर ढीला या सुस्त महसूस हो सकता है। सुबह के रूटीन में थोड़ी लय रखें। नहाने, तैयार होने और नाश्ते के बीच हड़बड़ी कम करें। हल्का स्ट्रेच, धीमी चाल से कुछ मिनट टहलना या पसंद का संगीत सुनना आपको संतुलित कर सकता है। केतु के असर में लोग अपने ही विचारों में खो जाते हैं, इसलिए बीच बीच में पानी पीना और शरीर की थकान पहचानना भी जरूरी है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: केवल मन के इशारे पर खरीदारी न करें। चुप रहकर जरूरी बात लंबी न खींचें। अधूरी जानकारी पर क्रिएटिव काम फाइनल न करें।
आज की सलाह: अपने हुनर को जगह दें, लेकिन बात साफ रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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