मूलांक 7 (7, 16 और 25 तारीख): आज पैसों के मामले में उलझन बड़ी नहीं, बिखराव वाली हो सकती है
Mulank 7 Today Prediction 15 July 2026: आज दिल के मामलों में सबसे ज्यादा प्रभाव अधूरी बातों पर पड़ सकता है। अगर किसी बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता है, फिर भी नई शुरुआत करना अच्छा रहेगा। पढ़ें मूलांक 7 का आज का अंक राशिफल।
Aaj ka ank rashifal 15 July 2026 mulank 7: धीरे धीरे चीजें साफ होने लगें, तो मन भी हल्का होने लगता है। आपके लिए यही बदलाव अहम रहेगा। केतु का असर आपको भीतर की सच्चाई पकड़ने की ताकत देता है, लेकिन कई बार यही स्वभाव आपको चुप भी कर देता है। जो बात लंबे समय से खटक रही है, उसे सिर्फ मन में घुमाने से बोझ बढ़ सकता है। 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 रिश्तों और अपनापन की जरूरत को आगे ला रहा है। बीच में भाग्यांक 5 बातचीत और तरीका बदलने का संकेत दे रहा है। इसलिए जहां दूरी बनी है, वहां एक साफ और सीधी बात राहत दे सकती है। हर बात का जवाब तुरंत न मिले, फिर भी शुरुआत करना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामले में सबसे ज्यादा असर अधूरी बातों का दिख सकता है। आप बहुत कुछ समझ लेते हैं, पर सामने वाला हमेशा आपकी चुप्पी नहीं पढ़ पाता। केतु आपको गहराई देता है, लेकिन रिश्ता केवल समझ से नहीं, बोलकर बनाए गए भरोसे से भी चलता है। पार्टनर से उम्मीदें साफ रखें। परिवार में भी किसी पुराने मनमुटाव को टालने के बजाय नरमी से छेड़ना ठीक रहेगा। बात का मकसद जीतना नहीं, समझ बनाना रखें। थोड़ी एडजस्टमेंट दोनों तरफ से हो, तो जमी हुई उदासी कम हो सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आप सतह से नीचे की बात पकड़ लेते हैं। यही आपकी ताकत है। किसी फाइल, प्रोजेक्ट, रिसर्च या पढ़ाई के हिस्से में जो कमी दूसरों से छूट जाए, वह आपको दिख सकती है। इसका सही उपयोग करें। मूलांक 6 लोगों के साथ तालमेल मांगता है, इसलिए अकेले सही होने से ज्यादा जरूरी है कि बात सही तरीके से रखी जाए। भाग्यांक 5 दिन में चर्चा, बदलाव और छोटे सुधार की गुंजाइश बढ़ाता है। ऑफिस में किसी मुद्दे पर चुप असहमति रखने के बजाय साफ सुझाव दें। छात्र अगर किसी टॉपिक में अटके हैं, तो खुद तक सीमित रहने के बजाय टीचर या साथी से पूछना फायदेमंद रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में उलझन बड़ी नहीं, बिखराव वाली हो सकती है। बैंक, पेमेंट या खाते से जुड़ा कोई छोटा काम दोबारा जांचना बेहतर रहेगा। केतु जांच पड़ताल का ग्रह है, इसलिए बिना देखे आगे बढ़ना आपके लिए ठीक नहीं। दिन की ऊर्जा बताती है कि सुविधा के लिए किए गए छोटे छोटे खर्च बढ़कर चुभ सकते हैं। कोई ट्रांजैक्शन, ऑटो पेमेंट या मैसेज देखकर एक बार मिलान कर लें। इससे बाद की परेशानी कम होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का दबाव शरीर में चुप थकान की तरह उतर सकता है। खासकर सिर भारी लगना या ध्यान बार बार भटकना संभव है। आपको शोर से थोड़ी दूरी लेकर खुद को रीसेट करना बेहतर रहेगा। दस मिनट अकेले बैठकर सांसों पर ध्यान दें। हल्का गुनगुना पानी और शांत रूटीन मन को संभालने में मदद करेगा। केतु सादगी में राहत देता है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: आधी बात सुनकर मन में फैसला न बना लें। पुरानी चुभन को ताने में न बदलें। बैंक या पेमेंट की एंट्री बिना देखे न मानें।
आज की सलाह: चुप्पी तोड़िए, बात साफ रखिए, मन खुद हल्का होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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