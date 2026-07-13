मूलांक 7 अंक राशिफल: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा 13 जुलाई का दिन?
Mulank 7 Today Prediction 13 July 2026: मूलांक 7 वालों के लिए केतु का स्वभाव कम बोलने का है, इसलिए सामने वाला आपकी दूरी को गलत समझ सकता है। थोड़ी दूरी लेकर सोचेंगे, तो सही कदम चुन पाएंगे। पढ़ें मूलांक 7 का भविष्यफल 13 जुलाई 2026।
Aaj ka ank rashifal 13 July 2026 mulank 7: घर और काम, दोनों जगह आपको थोड़ी खुली जगह चाहिए होगी। बहुत बंधी हुई दिनचर्या, बार बार समझानी पड़ने वाली बातें या बिना मतलब की रोकटोक मन को चुभ सकती है। अंक 7 पर केतु का असर आपको भीतर से सच पहचानने वाला बनाता है, इसलिए आप दिखावे से जल्दी ऊब सकते हैं। 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 दिन को नियम और ढांचे की तरफ ले जाता है, जबकि भाग्यांक 3 बोलचाल और हल्केपन की मांग करेगा। यही खिंचाव बेचैनी भी दे सकता है। बेहतर रहेगा कि हर बंधन तोड़ने के बजाय देखें कि कौन सी बात सच में जरूरी है और कौन सी सिर्फ आदत बन चुकी है। थोड़ी दूरी लेकर सोचेंगे, तो सही कदम चुन पाएंगे।
प्रेम और रिश्ते
मन में जगह चाहिए, पर अपनेपन की कमी भी नहीं है। यही वजह है कि कभी आप चुप रहेंगे और कभी अचानक साफ जवाब देना चाहेंगे। केतु का स्वभाव कम बोलने का है, इसलिए सामने वाला आपकी दूरी को गलत समझ सकता है। रिश्तों में इस समय नरमी से बताना जरूरी है कि आपको थोड़ा समय या स्पेस चाहिए। परिवार में किसी पुराने नियम, जिम्मेदारी या तरीके पर बात उठ सकती है। बात टालने से उलझन बढ़ेगी। स्नेह के साथ सीधी बात करेंगे, तो दूरी बनने के बजाय समझ बढ़ सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में एक जैसी प्रक्रिया से मन ऊब सकता है। फिर भी सिर्फ ऊब के कारण दिशा बदलना ठीक नहीं होगा। मूलांक 4 कहता है कि ढांचा जरूरी है, लेकिन भाग्यांक 3 उस ढांचे में नई भाषा और नया तरीका जोड़ सकता है। ऑफिस की मीटिंग में अगर चर्चा लंबी और सूखी लगे, तो आप कम शब्दों में मुद्दे की बात रखकर असर छोड़ सकते हैं। केतु आपको जांच पड़ताल की शक्ति देता है, इसलिए रिसर्च, एडिटिंग, एनालिसिस और बैकएंड काम में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना लाभकारी रहेगा। बिजनेस में पुरानी प्रक्रिया में छोटा बदलाव सोच सकते हैं, पर पहले उसकी उपयोगिता परख लें।
धन और वित्त
पैसों को लेकर मन यह कह सकता है कि जो बंधन दे, उसे हटाओ। इसी भाव में कोई अनचाही सब्सक्रिप्शन, बेकार सर्विस या रुका हुआ भुगतान देखने का विचार आ सकता है। यह कदम उपयोगी हो सकता है, क्योंकि केतु फालतू चीजों को अलग करने में मदद करता है। लेकिन हर खर्च को एक साथ काटने की कोशिश न करें। भाग्यांक 3 के कारण किसी आइडिया या सीखने से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। पहले देखें कि उससे आगे सच में फायदा बनेगा या नहीं।
स्वास्थ्य और कल्याण
भीतर की बेचैनी शरीर में हल्की अकड़न या बार बार उठने बैठने की आदत के रूप में दिख सकती है। अगर मन अटका लगे, तो दस मिनट अकेले टहलना मदद करेगा। केतु प्रधान लोगों को शांत कोना जल्दी संतुलित करता है। बहुत शोर, बहुत चर्चा या लगातार निर्देश थका सकते हैं। नहाते समय थोड़ा गुनगुना पानी और कुछ देर गहरी सांस लेना मन को ढीला कर सकता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: सिर्फ ऊब के कारण जिम्मेदारी से पीछे न हटें। ऑफिस की मीटिंग में बिना सुने निष्कर्ष न दें। घर में स्पेस मांगते समय शब्द कठोर न हों।
आज की सलाह: जो तोड़ना चाहते हैं, पहले उसे समझकर परख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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