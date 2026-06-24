मूलांक 7 अंकराशि 24 जून: आज किस्मत के भरोसे पैसा लगाना पड़ सकता है भारी, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Mulank 7 Aaj ka Ank Jyotish Prediction Today: आज आपको परिवार की बातचीत में भी आधी जानकारी पर राय देने से बचना चाहिए। किस्मत के भरोसे किसी भी काम को नहीं छोड़ें। पढ़ें मूलांक 7 का भविष्यफल 24 जून।
Aaj Ka Mulank 7 Rashifal: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। एक शांत बदलाव महसूस हो सकता है। मन पहले से थोड़ा साफ रहेगा और कई उलझी बातों का सिरा पकड़ में आएगा। अंक 7 के लोग वैसे भी भीतर की आवाज जल्दी सुन लेते हैं। केतु आपको सतह से नीचे झांकने की आदत देता है। यही गुण काम आएगा। किसी बात को किस्मत पर छोड़ने का मन बन सकता है, पर बिना जांचे कदम रखना ठीक नहीं होगा। परिवार की बातचीत में भी आधी जानकारी पर राय देने से बचें। सुनिए, फिर बोलिए। 24 जून 2026 का मूलांक 6 लोगों और रिश्तों की तरफ खींचेगा, जबकि भाग्यांक 4 साफ नियम और पक्का आधार मांगेगा। इसलिए भरोसा रखें, पर अपने हिस्से की तैयारी भी पूरी करें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में दूरी नहीं, साफ समझ जरूरी रहेगी। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य की बात आपको अजीब लगे, तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। अंक 7 के लोग कई बार चुप रहकर बहुत कुछ सोच लेते हैं। केतु की यही प्रवृत्ति गलतफहमी भी बढ़ा सकती है। परिवार की बातचीत में एक सीधा सवाल कई उलझनें सुलझा सकता है। प्रेम संबंध में भावनाओं से ज्यादा सच्ची नीयत दिखेगी। दिखावे वाली बातें असर कम करेंगी। नरमी रखें, पर अपनी सीमा भी साफ रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में अनुमान से ज्यादा तथ्य काम देंगे। कोई शॉर्टकट, जल्दी निवेश वाला विचार या बिना पूरी जानकारी का प्रपोजल आकर्षक लग सकता है। यहीं रुककर दोबारा देखना जरूरी है। केतु आपको जांच पड़ताल, रिसर्च, विश्लेषण और छिपे हुए नंबर पकड़ने की क्षमता देता है। उसका सही उपयोग करें। ऑफिस में किसी फाइल, ऑफर, टारगेट या मीटिंग नोट्स को ऊपर ऊपर देखकर आगे न बढ़ें। विद्यार्थी भी गेसवर्क पर भरोसा न करें। रिवीजन और कॉन्सेप्ट चेक बेहतर रहेगा। मूलांक 6 लोगों के साथ तालमेल चाहता है, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिला रहा है कि सिस्टम और प्रूफ के बिना बात अधूरी है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में जोखिम को भक्ति या भरोसे का नाम देकर हल्का न लें। कोई काल्पनिक सोच, शॉर्टकट कमाई या भाग्य से जुड़ा फैसला मन में आ सकता है। अंक 7 का झुकाव कई बार दुनिया से थोड़ा हटकर सोचने का होता है, पर धन में जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। रकम छोटी हो तब भी हिसाब साफ रखें। उधार, ऑनलाइन लेनदेन या नकदी संभालने में पुष्टि लेना बेहतर रहेगा। जो समझ में न आए, उसमें सिर्फ उम्मीद के भरोसे कदम न रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन भीतर ही भीतर ज्यादा चलता रहे, तो शरीर ढीला महसूस हो सकता है। गर्दन, कंधों या आंखों के आसपास जकड़न बन सकती है। थोड़ी देर धीमी चाल से टहलना और बीच बीच में गहरी सांस लेना राहत देगा। अगर किसी बात पर अटक गए हों, तो उसे कागज पर लिख लें। केतु प्रधान लोगों को लिखकर सोचने से मानसिक धुंध कम होती है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: किस्मत के भरोसे पैसा डालना भारी पड़ सकता है। परिवार की आधी सुनी बात पर फैसला न बनाएं। कागज या एंट्री बिना मिलान आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: भरोसे के साथ पक्की जांच भी अपनी आदत बनाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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