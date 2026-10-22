मूलांक 7 राशिफल 22 अक्टूबर: करियर में मिलेगा केतु से सपोर्ट, मनी-मैटर्स में भी मिलेगा फायदा
मूलांक 7 वालों को आज पूरे दिन केतु का सपोर्ट मिलता रहेगा। करियर से लेकर पैसों के मामले में केतु चीजों को इस तरह से घुमाएंगे जहां गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। जानें गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा जाएगा?
मन काम से थोड़ा हटकर लोगों के बीच जाने, खुलकर हंसने और हल्का महसूस करने की तरफ जा सकता है। अंक 7 के लोग वैसे भी भीतर की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, लेकिन केतु का असर कभी कभी आपको भीड़ से थोड़ी दूरी रखते हुए भी नई जगहों और नए चेहरों को देखने की इच्छा देता है। 22 अक्टूबर 2026 में मूलांक 4 जिम्मेदारियों की याद दिला रहा है, जबकि भाग्यांक 6 मेलजोल और आनंद की तरफ खींच रहा है। इसलिए दिन का संतुलन आपके हाथ में रहेगा। सुबह के रूटीन को थोड़ा साफ रखें। उठते ही छोटे काम निपटाएं, फिर बाकी समय सहज लगेगा। मन बहलाने की चाह ठीक है, बस जरूरी बातों को टालने की आदत न बनने दें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपका शांत स्वभाव अच्छा असर डाल सकता है, खासकर तब जब सामने वाला आपसे खुली प्रतिक्रिया चाहता हो। केतु आपको कम बोलने वाला बनाता है, पर इस दिन केवल चुप रहना काफी नहीं रहेगा। अगर किसी अपने के साथ समय बिताने का मौका मिले, तो औपचारिक बातों से आगे बढ़ें। हल्की बातचीत, साथ में हंसी मजाक या किसी छोटे सामाजिक मिलन में शामिल होना दूरी कम कर सकता है। नए लोगों से मिलते समय भी सहज रहें, लेकिन बहुत जल्दी मन की परतें न खोलें। परिवार में किसी की बात को बीच में काटने के बजाय पूरा सुनना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर जिम्मेदारियां बोझ जैसी लग सकती हैं। यही वह जगह है जहां मूलांक 4 आपको ढांचा और अनुशासन देने की कोशिश करेगा। मन कहीं और हो, फिर भी जरूरी कामों की सूची छोटी और साफ रखें। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति आपको गलती पकड़ने में मदद दे सकती है, इसलिए जल्दबाजी में निपटाने के बजाय सही जांच करें। ऑफिस में लोगों से मिलना, नेटवर्क बढ़ाना या किसी अनौपचारिक चर्चा में शामिल होना भी उपयोगी रह सकता है। छात्र हैं तो पढ़ाई को लंबी बैठकों में बांटने के बजाय छोटे हिस्सों में करें। मन उचट रहा हो तो विषय बदलकर पढ़ना ज्यादा कारगर रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
मिलना जुलना बढ़े तो छोटे छोटे खर्च भी साथ बढ़ते हैं। भाग्यांक 6 सुविधा और आनंद से जुड़ी चीजों पर पैसा लगाने का मन करा सकता है। इसलिए जेब से रकम निकलने से पहले एक बार जरूरत जरूर तौलें। केतु का स्वभाव दिखावे से दूर रखता है, उसी गुण का फायदा लें। किसी सामाजिक योजना, बाहर खाने या शौक से जुड़े खर्च में सीमा तय रखना बेहतर रहेगा। लेनदेन की बात हो तो केवल अंदाज से नहीं, साफ रकम देखकर बात करें। छोटी बचत को हल्का न समझें।
हेल्थ राशिफल
जब मन बाहर की तरफ भागता है, तब शरीर की थकान दब जाती है। सुबह उठने के बाद बिना सोचे भागने के बजाय दस मिनट शांत बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अंक 7 के लोगों पर मानसिक हलचल जल्दी असर करती है। इसलिए नहाने, तैयार होने और खाने का क्रम बिगाड़ेंगे तो दिन ढीला लग सकता है। हल्का स्ट्रेच और थोड़ी खुली हवा मन को भी साफ करेगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: केवल मूड देखकर काम न टालें। नए लोगों से मिलकर तुरंत भरोसा न बनाएं। मौज में जरूरी खर्च की सीमा न भूलें।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर मन का समय खुलकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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