मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख): आज किसी और के कहने पर पसंद बदलना ठीक नहीं रहेगा
Mulank 6 aaj ka ank rashifal: शांत होकर सोचना आपके लिए फायदे का रहेगा। परिवार में भी हर सवाल को टोकना न समझें। कोई अपना आपकी थकान को गलत अर्थ दे सकता है। पढ़ें मूलांक 6 का अंक राशिफल।
Mulank 6 Aaj ka Ank Rashifal 30 July 2026: मन और माहौल दोनों तेज चलें, तो अंक 6 वाले लोग भीतर से थोड़ा खिंचे हुए महसूस कर सकते हैं। आपका स्वामी शुक्र आराम, संतुलन और सलीके का ग्रह है। इसलिए भागदौड़, शोर या बार बार बदलती बातों से बेचैनी बढ़ सकती है। 30 जुलाई 2026 का मूलांक 3 लोगों से जुड़ने, बोलने और कई काम साथ लेने की ऊर्जा देता है, जबकि भाग्यांक 2 मन को जल्दी छूता है। इसी वजह से छोटी बात भी अंदर असर कर सकती है। दिन भर सब कुछ पकड़कर चलने के बजाय काम की रफ्तार थोड़ी संभालकर रखें। शांत होकर सोचना आपके लिए फायदे का रहेगा। जहां लोग हड़बड़ी में उलझें, वहां आपका संतुलित नजरिया काम आ सकता है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। सामने वाला सामान्य ढंग से बात करे, तब भी आपको उसकी बात थोड़ी भारी लग सकती है। शुक्र का असर आपको अपनापन देता है, लेकिन जब मन पर दबाव हो तो वही बात उम्मीद भी बढ़ा देती है। पार्टनर से कोई बात तुरंत साफ करनी हो, तो पहले अपना स्वर नरम रखें। परिवार में भी हर सवाल को टोकना न समझें। कोई अपना आपकी थकान को गलत अर्थ दे सकता है। दो मिनट बैठकर सीधी बात करना दूरी घटा सकता है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में व्यस्तता रहेगी और बीच बीच में ध्यान बंटने की संभावना भी है। ऐसे में अंक 6 वालों को अपने शुक्र गुण याद रखने होंगे। सलीका, प्रस्तुति और लोगों से ढंग से पेश आना आपकी ताकत है। बाजार, दुकान या काउंटर से जुड़ा काम हो, तो ग्राहक की बात पूरी सुनकर जवाब दें। जल्दी में दिया गया उत्तर बाद में सुधारना पड़ सकता है। ऑफिस में भी कई छोटी मांगें एक साथ आ सकती हैं। मूलांक 3 नई बात जोड़ने को कहेगा, लेकिन भाग्यांक 2 बताएगा कि लोगों की प्रतिक्रिया भी समझनी है। छात्र एक ही बैठकी में सब न निपटाएं। विषयों को हिस्सों में बांटेंगे, तो पकड़ बेहतर बनेगी।
मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल
सुविधा और पसंद के नाम पर खर्च बढ़ने की संभावना है। शुक्र सुंदर चीजों, अच्छे माहौल और आराम की तरफ खींचता है, इसलिए खरीदारी करते समय मन जल्दी मान सकता है। दुकान, ऑनलाइन ऑर्डर या किसी घरेलू सामान की तुलना किए बिना रकम तय न करें। छोटी छूट देखकर भी कुल बिल जरूर देखें। किसी और के कहने पर पसंद बदलना ठीक नहीं रहेगा। अपनी जरूरत साफ रखेंगे, तो पैसा सही जगह लगेगा।
मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल
तनाव का असर गर्दन, कंधों और चेहरे की कसावट में दिख सकता है। काम के बीच दो बार गहरी सांस लेकर बैठना मदद करेगा। अगर मन बहुत भरा लगे, तो हल्का संगीत या थोड़ी देर शांत कमरे में बैठना अच्छा रहेगा। मीठा या चाय बार बार लेने से पल भर राहत मिलेगी, पर बेचैनी फिर लौट सकती है। पानी पास रखें और बैठने की मुद्रा सीधी रखें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: बाजार या दुकान में जल्दी जवाब देकर बात न पक्की करें। मूड बदलने के लिए फालतू खरीदारी से बचें। किसी अपने की साधारण बात को ताना न मानें।
आज की सलाह: धीरे चलेंगे तो कम गलती होगी और मन भी टिकेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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